5 sai lầm khiến style tới công sở kém sang

Khi tới công sở, cách chúng ta lựa chọn và kết hợp trang phục không chỉ ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp mà còn góp phần tôn lên vóc dáng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mắc phải những sai lầm cơ bản khiến style dìm dáng và trông luộm thuộm. Dưới đây là 4 sai lầm về trang phục công sở cần tránh.

1. Diện váy dáng suông

Váy dáng suông luôn được coi là trang phục an toàn và dễ mặc khi đi làm. Tuy nhiên, việc lạm dụng các thiết kế này lại khiến bạn trông mũm mĩm, dìm dáng hơn đáng kể. Nguyên nhân là do các mẫu váy suông thường làm mất đi đường cong tự nhiên của cơ thể, thậm chí còn khiến người mặc trông to béo hơn.

Thay vào đó, bạn nên chọn các mẫu váy có thêm chi tiết chiết eo, thắt lưng để tôn lên vòng eo. Những kiểu váy bút chì, xòe nhẹ hay váy liền thun eo cũng là lựa chọn hoàn hảo. Những thiết kế này sẽ giúp bạn trông thanh lịch, sang trọng và gọn gàng hơn trong mắt đồng nghiệp.

2. Trang phục có chất vải dễ nhàu

Một trong những điều cơ bản để tạo nên sự chỉn chu, gọn gàng khi diện trang phục công sở là sự sạch sẽ và chất vải phẳng phiu. Tuy nhiên, nhiều người lại mắc phải sai lầm khi chọn những chất vải dễ bị nhàu như vải bố, linen hay viscose.

Khi những loại vải này bị nhàu, chúng sẽ khiến bạn trông luộm thuộm, kém chỉn chu dù bạn có cực kỳ cẩn thận. Thay vì đó, bạn nên ưu tiên những loại vải ít nhăn như vải lanh, polyester, lụa hoặc satin. Những chất liệu này sẽ giúp bạn luôn gọn gàng, sạch sẽ ngay cả khi di chuyển nhiều trong ngày.

3. Trang phục có chất vải xuyên thấu

Chất liệu vải là một trong những yếu tố quan trọng khi lựa chọn trang phục đi làm. Và một trong những sai lầm phổ biến nhất chính là chọn những thiết kế có chất vải quá mỏng, xuyên thấu.

Những chất liệu như voan, lưới hay lụa mỏng sẽ khiến bạn dễ bị lộ nội y, thậm chí cả những vùng cơ thể nhạy cảm. Ngoài ra, chúng cũng có thể làm bạn trông kém sang trọng và thiếu chỉn chu. Thay vào đó, bạn nên lựa chọn những chất vải dày dặn, không bị xuyên thấu như lụa, tweed, len hay cotton.

4. Diện dép lê

Dép lê là một trong những kiểu giày không được khuyến khích khi đến công sở. Mặc dù chúng mang lại cảm giác thoải mái, nhưng dép lê lại khiến style của bạn trở nên kém chuyên nghiệp và dìm dáng không tưởng.

Những đôi dép lê thường khiến bàn chân trông rộng và kém gọn gàng. Chúng cũng không tạo được sự thanh lịch, sang trọng cần có trong môi trường làm việc. Thay vào đó, bạn nên chọn các kiểu giày cao gót, bốt hoặc sandals. Những mẫu giày này sẽ giúp bạn trông chỉn chu, thon gọn hơn.

Tóm lại, những sai lầm về trang phục công sở như diện váy dáng suông, chọn vải dễ nhàu, vải xuyên thấu hay dép lê sẽ khiến style của bạn trở nên dìm dáng và luộm thuộm. Thay vào đó, hãy chọn những thiết kế có đường cắt ôm dáng, chất liệu chất lượng và kiểu dáng giày phù hợp để tôn lên vóc dáng và thể hiện sự chuyên nghiệp. Với những tips này, bạn sẽ luôn tự tin và nổi bật tại công sở.