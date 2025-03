Phim y khoa Hàn Quốc luôn có sức hút đặc biệt nhờ vào cách mà những câu chuyện về nghề y được kết hợp với các yếu tố cảm động, kịch tính và nhân văn. Dưới đây là 5 bộ phim y khoa hay nhất Hàn Quốc mà bạn không thể bỏ qua, mỗi bộ phim đều mang đến những cảm xúc sâu lắng và những diễn viên tài năng.

1. Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương

Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương là một bộ phim hành động y khoa gây bão toàn cầu những tháng đầu 2025. Bộ phim lấy bối cảnh trong một cuộc khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc, nhất là liên quan đến khoa cấp cứu, chăm sóc chấn thương. Câu chuyện đã phơi bày một thực trạng đáng buồn: ngay cả bệnh viện hàng đầu như Bệnh viện Đại học Hàn Quốc cũng thiếu một trung tâm chấn thương chuyên nghiệp. Trước tình huống đó, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đã quyết định đưa bác sĩ Baek Kang Hyuk (Joo Ji Hoon thủ vai) vào vị trí lãnh đạo trung tâm chăm sóc chấn thương.

Bác sĩ Baek Kang Hyuk là một thiên tài y khoa với những kỹ năng vượt trội, đã từng làm việc tại Tổ chức Hòa bình Quốc tế suốt 6 năm. Tuy nhiên, ngoài tài năng, anh còn sở hữu một tính cách ngang tàng và thái độ không khoan nhượng với bất kỳ ai cản trở công việc cứu người của mình. Với phong thái ngạo nghễ và quyết liệt, bác sĩ Baek trở thành người lãnh đạo không chỉ trong công việc mà còn là biểu tượng của sự đối đầu với những thực trạng tệ hại trong ngành y. Trong môi trường y tế đầy áp lực, anh không ngần ngại đối mặt với những thử thách và sự phản kháng từ những người xung quanh.

2. Hyper Knife

Hyper Knife xoay quanh Jung Se Ok (do Park Eun Bin thủ vai), một bác sĩ thiên tài với đôi tay được mệnh danh là "dao mổ vàng" của giới giải phẫu thần kinh. Sở hữu khả năng phẫu thuật vô cùng đặc biệt, cô đã có những thành công nổi bật trong sự nghiệp. Tuy nhiên, đỉnh cao y nghiệp của Se Ok nhanh chóng sụp đổ sau một biến cố lớn. Người thầy đáng kính từng dìu dắt Se Ok trong nghề – Choi Deok Hee (do Sol Kyung Gu thủ vai) – đã phản bội và đứng sau việc tước giấy phép hành nghề của cô. Không còn đường lui, Se Ok buộc phải tiếp tục làm việc trong bóng tối, thực hiện các ca mổ bất hợp pháp để cứu người, nhưng cũng là để tìm lại niềm tin đã tan vỡ trong chính cô.

Park Eun Bin đã thể hiện xuất sắc nhân vật Se Ok, một bác sĩ tài năng, quyết liệt nhưng cũng đầy dằn vặt khi phải đối diện với sự phản bội từ người thầy mà cô hết mực kính trọng. Câu chuyện không chỉ xoay quanh những ca phẫu thuật đầy căng thẳng mà còn là cuộc đấu tranh nội tâm của Se Ok khi cô phải tìm cách cứu sống bệnh nhân trong hoàn cảnh đầy rủi ro, đồng thời tìm kiếm sự phục thù và công lý. Hyper Knife không chỉ hấp dẫn với những tình huống căng thẳng trong y khoa mà còn lôi cuốn khán giả bởi những khía cạnh nhân văn và những lựa chọn khó khăn mà nhân vật phải đối mặt.

3. Hospital Playlist

Hospital Playlist không chỉ là một bộ phim y khoa mà còn là một câu chuyện về tình bạn, tình thầy trò và những khoảnh khắc trong đời sống hàng ngày của các bác sĩ tại một bệnh viện. Bộ phim theo chân 5 bác sĩ với những tính cách, hoàn cảnh và câu chuyện riêng biệt. Dù là một bác sĩ giỏi, họ vẫn phải đối mặt với những thử thách của công việc và cuộc sống.

Dàn diễn viên chính trong Hospital Playlist gồm Jo Jung Suk, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho, Kim Dae Myung và Jeon Mi Do. Mỗi nhân vật đều có một câu chuyện riêng biệt, từ những khó khăn trong công việc, mối quan hệ đồng nghiệp đến những thử thách trong cuộc sống cá nhân. Hospital Playlist thành công nhờ vào sự hài hước, nhẹ nhàng nhưng cũng rất cảm động, khiến khán giả dễ dàng đồng cảm với các nhân vật.

4. Doctor Romantic

Bộ phim Doctor Romantic kể về bác sĩ Kim Sabu (do Han Suk Kyu thủ vai), một bác sĩ kỳ cựu với phương pháp điều trị độc đáo và đầy nhân văn. Sau khi rời bỏ bệnh viện lớn vì những bất đồng trong nghề, ông bắt đầu làm việc tại một bệnh viện nhỏ ở vùng quê, nơi ông truyền dạy những bài học quan trọng về nghề y cho các bác sĩ trẻ.

Han Suk Kyu là linh hồn của bộ phim, với khả năng diễn xuất xuất sắc, ông đã hóa thân hoàn hảo vào vai bác sĩ Kim Sabu, một bác sĩ đầy thấu hiểu và tôn trọng người bệnh. Các diễn viên trẻ như Lee Sung Kyung, Ahn Hyo Seop cũng mang đến những màn trình diễn ấn tượng, thể hiện sự trưởng thành và học hỏi trong nghề. Khán giả hiện đang rất mong chờ phần 4 của phim dù chưa có quyết định chính thức nào từ NSX.

5. Doctors

Doctors kể về hành trình trưởng thành của Yoo Hye Jung (do Park Shin Hye thủ vai), một cô gái từng là học sinh cá biệt, sau này trở thành một bác sĩ tài năng. Bộ phim khắc họa quá trình phấn đấu của Hye Jung trong việc vượt qua khó khăn, khôi phục niềm tin vào cuộc sống và nghề y, đồng thời xây dựng những mối quan hệ thầy trò, bạn bè và tình yêu trong bệnh viện.

Mặc dù Doctors không được đánh giá cao như các bộ phim y khoa trên, nhưng bộ phim vẫn mang đến những phút giây cảm động và những tình tiết nhẹ nhàng về sự trưởng thành và lòng dũng cảm. Park Shin Hye với vẻ ngoài xinh đẹp và diễn xuất tự nhiên đã giúp nhân vật Hye Jung trở nên đáng yêu và đầy tính thuyết phục. Cùng với Kim Rae Won, người vào vai bác sĩ Hong Ji Hong, bộ đôi này đã tạo nên một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và đầy cảm hứng trong môi trường y tế.

Nguồn ảnh: Hanciema