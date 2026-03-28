5 phim rác bị cấm chiếu vĩnh viễn

Phong Thần Diễn Nghĩa

Sau khi các quy định kiểm soát nội dung tại Trung Quốc được siết chặt, từ lệnh hạn chế phim cổ trang đến việc mạnh tay với các yếu tố bị cho là lệch chuẩn đạo đức, chiến dịch rà soát phim truyền hình được đẩy mạnh và Phong Thần Diễn Nghĩa trở thành trường hợp bị “trảm” đầu tiên. Dù đã phát sóng đến tập 53 trên đài Hồ Nam, phim bất ngờ bị rút sóng, các nền tảng trực tuyến cũng dừng lại ở tập này và nhanh chóng thay bằng Đại Tống Thiếu Niên Chí, khiến khán giả bức xúc vì cái kết bị “đắp chiếu”.

Quy tụ dàn diễn viên La Tấn, Vương Lệ Khôn và Đặng Luân, phim gây tranh cãi vì cải biên quá đà, bóp méo nguyên tác với loạt chi tiết phi lý như Dương Tiễn là thanh mai trúc mã của Đát Kỷ, Hao Thiên Khuyển đem lòng yêu chủ, hay Đát Kỷ được xây dựng thành nhân vật chính nghĩa vào cung để báo thù, kéo theo mối tình tay ba với Yêu Hồ. Dù bị chỉ trích dữ dội, phim vẫn đạt rating cao và hơn 100 triệu lượt xem mỗi ngày, cho thấy tình trạng “vừa xem vừa chê”.

Ban đầu, ê-kíp dự kiến phát sóng kết thúc vào 15/6, nhưng bất ngờ thông báo dồn 12 tập cuối thành 2 tập phát sóng sớm, rồi lại đột ngột gỡ bỏ hoàn toàn mà không có giải thích chính thức. Việc này khiến toàn bộ tuyến “phong thần” theo nguyên tác bị bỏ ngỏ. Dù không công bố lý do cụ thể, cơ quan quản lý đã nhấn mạnh quan điểm phản đối việc xuyên tạc lịch sử, bóp méo giá trị truyền thống và thay đổi các nhân vật, sự kiện đã có kết luận rõ ràng.

Các Quý Ông Khu Đông Bát

Các Quý Ông Khu Đông Bát xoay quanh nhóm 4 người bạn đại học do Trương Hàn, Kinh Siêu, Đỗ Thuần và Hoàng Hựu Minh thủ vai. Sau khi ra trường, họ đều có sự nghiệp thành đạt nhưng lại vướng nhiều rắc rối trong tình yêu và các mối quan hệ. Dù được quảng bá như phiên bản Trung của Phẩm Chất Quý Ông, bộ phim không đạt kỳ vọng về chất lượng.

Tác phẩm nhanh chóng trở thành “vết nhơ” trong sự nghiệp của Trương Hàn khi bị gỡ khỏi toàn bộ nền tảng tại Trung Quốc vào tối 26/09, sau khi điểm Douban rơi xuống mức 2.1 cùng làn sóng đánh giá 1 sao dữ dội. Dù là dự án tâm huyết ấp ủ suốt 10 năm, phim vẫn bị tẩy chay vì nội dung lỗi thời, thiếu sáng tạo, đặc biệt là các lời thoại bị cho là coi thường phụ nữ.

Kháng Nhật Kỳ Hiệp

Kháng Nhật Kỳ Hiệp bị xem là đỉnh điểm của dòng phim kháng Nhật phi lý, khi hàng loạt chi tiết như tay không diệt địch, dùng khinh công né đạn biến chiến tranh thành phim võ hiệp kỳ ảo, gần như bỏ qua hoàn toàn tính chân thực lịch sử. Nhân vật chính bay nhảy qua mái nhà, vượt vách núi dễ dàng, thậm chí né đạn giữa không trung; có cảnh lặn dưới nước tập kích mà đối phương không hề phát hiện, khiến khán giả mỉa mai “quân Nhật nên trang bị thêm kính mắt”.

Không chỉ nội dung phi thực tế, phim còn bị chỉ trích vì cách làm thiếu nghiêm túc: các cảnh chiến đấu bị đánh giá hời hợt, đặc biệt phân đoạn du kích của dàn nữ bị trang 163 nhận xét là “coi thường trí tuệ khán giả”, phản ánh tình trạng nhiều phim chiến tranh hiện nay được ưu tiên sản xuất nhưng lại thiếu đầu tư và tâm huyết.

Lôi Đình Chiến Tướng

Trang Sohu đã bình chọn Lôi Đình Chiến Tướng là dự án phim ảnh gây thất vọng nhất màn ảnh Hoa ngữ năm 2020 khi tác phẩm này phải nhận mức điểm chạm đáy 2.5 trên Douban và bị dừng chiếu vô thời hạn ngay sau khi vừa lên sóng. Bộ phim vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả do xây dựng hình tượng quân nhân xa rời thực tế, điển hình như cảnh nhân vật Quách Huân của Cao Vỹ Quang thản nhiên hút xì gà và uống cà phê giữa chiến trường nguy hiểm.

Không chỉ gây ngán ngẩm với kỹ xảo "sến" như phim kiếm hiệp khi cho nhân vật bị bắn bay xa cả mét kết hợp hiệu ứng nổ tung chậm chạp, phim còn lồng ghép những tình tiết "thả thính" kém duyên khiến việc chiến đấu trở nên mờ nhạt. Đặc biệt, khâu tạo hình bị phê phán gay gắt vì biến chiến trường khốc liệt thành sàn diễn thời trang, nơi các diễn viên nữ mặc váy chiết eo, đi giày trắng sạch sẽ, còn dàn diễn viên nam thì vuốt keo bóng bẩy và sải bước như siêu mẫu bất chấp bom đạn, tạo nên một tổng thể vừa ảo vừa thiếu tôn trọng sự thật lịch sử.

Hướng Về Tuyến Lửa

Lấy bối cảnh cuộc kháng chiến chống Nhật năm 1945, bộ phim Hướng Về Tuyến Lửa kể về hành trình của thủ lĩnh thổ phỉ Lôi Tử Phong do Ngô Kỳ Long thủ vai, người đã từ bỏ nghĩa khí giang hồ để trở thành chiến sĩ cách mạng dưới sự cảm hóa của đặc phái viên Thượng Quan Vu Phi sau biến cố mẹ mình bị quân Nhật sát hại. Dù lồng ghép những chủ đề lớn như tình yêu thời chiến và đại nghĩa dân tộc thông qua sự va chạm giữa anh hùng thảo mãng với quân đội chính quy, tác phẩm này lại vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội do thiết lập tình tiết xa rời thực tế một cách lố lăng.

Khán giả và truyền thông không khỏi ngỡ ngàng trước những hình ảnh phi lý như việc nhân vật mang cả sofa kiểu Âu ra chiến trường nghỉ ngơi, cưỡi mô tô Harley trang bị súng máy Gatling hay dùng đá trên đỉnh núi để nổ tung máy bay địch, trong khi tạo hình nhân vật với lớp trang điểm bóng bẩy và mái tóc vuốt keo giữ nếp bất chấp bom đạn bị coi là sự xúc phạm trí tuệ người xem. Chính vì những nội dung bị đánh giá là thiếu tính chân thực và xuyên tạc logic lịch sử nghiêm trọng này, vào năm 2024, bộ phim đã chính thức bị liệt vào danh sách các tác phẩm kháng chiến bị quốc gia yêu cầu gỡ bỏ khỏi mọi nền tảng.