Dù được kỳ vọng và đầu tư với mức kinh phí khủng, PR rầm rộ, thậm chí có sự tham gia của những tên tuổi lớn, những bộ phim dưới đây cũng không tránh được việc thua lỗ và phải rút lui sớm trong ê chề.

1. Trái tim tôi bay lên



Bộ phim Trái Tim Tôi Bay Lên do Mạnh Mỹ Kỳ, Hạ Vũ đóng chính, đạo diễn Từ Tranh làm giám chế được lên lịch ra mắt đúng vào ngày mùng 4 Tết Nguyên Đán (4/2). Nhận thấy doanh thu phòng vé đặt trước không khả quan, ê-kíp đã thay đổi ngày công chiếu. Theo thống kê trên trang Maoyan, bộ phim chỉ thu về con số khiêm tốn 2,2 triệu NDT (gần 350.000 USD) và đưa ra dự đoán doanh thu cuối cùng sẽ dưới 30 triệu dù tỉ lệ xuất chiếu đứng thứ hai với 17,1%.

Chắc hẳn ai cũng biết rằng "thủ phạm" gây thất bại phòng vé của Trái Tim Tôi Bay Lên chính là nữ diễn viên chính Mạnh Mỹ Kỳ. Mạnh Mỹ Kỳ vướng ồn ào là người thứ ba, chen chân vào mối tình của nhà sản xuất âm nhạc Trần Lệnh Thao. Vụ việc khiến hình ảnh của nữ ca sĩ bị ảnh hưởng. Cô bị nhiều thương hiệu và đài truyền hình hủy hợp tác, khán giả tẩy chay nữ nghệ sĩ trên diện rộng. Không những vướng ồn ào đời tư, diễn xuất non nớt và từng nhận giải thưởng Cây Chổi Vàng của Mạnh Mỹ Kỳ cho thấy cô còn phải cố gắng rất nhiều. Xuất thân là idol rẽ ngang sang đóng phim, đáng lẽ phải chuyên tâm trau dồi diễn xuất, vốn là bộ phim lấy chủ đề thể thao nhưng người ta chỉ thấy Mạnh Mỹ Kỳ chỉ xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, tất cả các cảnh hành động đều dựa dẫm vào người đóng thế, cảnh khóc mua hot search ca ngợi diễn xuất và PR "lố" khiến cư dân mạng phản ứng gay gắt.

Trước làn sóng tẩy chay nữ chính vi phạm nghiêm trọng lối sống và đạo đức vẫn sắm vai nhà vô địch Olympic đã làm tổn hại đến hình ảnh các vận động viên, bộ phim thua lỗ nặng và không còn cách nào khác đành phải rút lui khỏi rạp càng sớm càng tốt.

2.Bóng Bàn Trung Quốc

Bóng Bàn Trung Quốc do Đặng Siêu làm đạo diễn và đóng chính dù được đầu tư hơn 300 triệu NDT nhưng doanh thu phòng vé chỉ đạt 80 triệu NDT và nhận kết quả thua lỗ nặng nề. Phim phải rút khỏi rạp chiếu sau 6 ngày vì không thể cạnh tranh với các bom tấn khác.

Bộ phim kể về câu chuyện huyền thoại của đội tuyển bóng bàn Trung Quốc vào đầu những năm 1990. Khi đó, đội tuyển bóng bàn nam đã bị các cường quốc châu Âu đè bẹp, với những nỗ lực phi thường cuối cùng đã tổ chức một cuộc phản công tuyệt vời trong Giải vô địch bóng bàn thế giới năm 1995.

Thành tích bết bát của Bóng Bàn Trung Quốc không chỉ thiệt hại về kinh tế, danh tiếng của Đặng Siêu còn gặp tổn thất nặng nề, anh bị nhận xét ngày càng tụt dốc và không còn hấp dẫn đối với khán giả.

3. Quý Ông Thảm Đỏ

Theo truyền thông Trung Quốc, doanh thu của bộ phim gây thất vọng khi chỉ thu về khoảng 2,45 triệu NDT và giảm xuống còn 2 triệu NDT vào ngày tiếp theo. Bộ phim chỉ có thể thu về 100 triệu NDT trước khi rời khỏi rạp, khiến cho tổng số lỗ lên đến 230 triệu NDT (khoảng 800 tỷ đồng).

Quý Ông Thảm Đỏ do Lưu Đức Hoa đóng chính có nội dung về hậu trường giới giải trí, phim có nội dung hài hước, mỉa mai sâu cay thói hư tật xấu các ngôi sao lớn trong giới giải trí. Bộ phim có nội dung giải trí tốt, được quảng bá tích cực mạnh mẽ và đạt hiệu ứng truyền thông khá tốt. Tuy nhiên, tác phẩm bị chèn ép suất chiếu dẫn đến doanh thu không khả quan. Doanh thu bết bát, đạo diễn Ninh Hạo đã phải ra thông báo rút khỏi rạp chiếu do không thể cạnh tranh với những bộ phim khác.

4. Chúng Ta Cùng Rung Chuyển Mặt Trời

Bộ phim Chúng Ta Cùng Rung Chuyển Mặt Trời do Bành Dục Sướng và Lý Canh Hi diễn chính, cũng đã phải đưa ra tuyên bố tạm rút phim khỏi rạp và hoãn chiếu. Giải thích cho quyết định này, đoàn phim thừa nhận đã mắc sai lầm lớn khi đưa phim ra mắt vào dịp Tết âm lịch.

Sau 5 ngày đầu công chiếu, phim thu về khoảng 90 triệu NDT (hơn 300 tỷ đồng), nhưng vẫn không thể so sánh với các bom tấn hàng đầu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của hai người trẻ là Lữ Đồ và Lăng Mẫn. Cả hai đều mắc bệnh nan y và đang gần kề bờ vực sinh tử, nhưng họ đã chọn cùng nhau bước vào hành trình tìm kiếm tự do và sự "chữa lành". Phim đạt 7,9 điểm trên Douban và nhận được đánh giá cao, nhưng khó có thể bùng nổ vào dịp Tết do chủ đề buồn và bi kịch, trong khi nam nữ chính đều không phải là những cái tên quá hot để có thể gánh được phim.

5. Không Có Chuyện Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Giải Quyết Được

Không Có Chuyện Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Giải Quyết Được do Dương Mịch đóng chính rời rạp chỉ sau 5 ngày chiếu. Phim chính thức ra mắt vào ngày 1/5 trong dịp lễ, thế nhưng doanh thu lại thất bại thảm hại khi đón nhận mức lỗ ít nhất 48 triệu NDT (hơn 170 tỷ đồng). Điểm Douban của phim đang là 6.4, con số khiêm tốn so với mức độ đầu tư, tầm vóc của dự án.

Những người đã theo dõi phim ở rạp cho biết, phim kém thu hút về nội dung, kịch bản tồn đọng nhiều tình tiết phi lý. Ngoài kịch bản kém hấp dẫn, diễn xuất của Dương Mịch bị chê "dầu mỡ" ngày càng thụt lùi. Dương Mịch còn bị cho là không chú ý đến việc quảng bá phim, không tham gia các chương trình truyền hình để tăng độ nhận diện cho tác phẩm của mình. Chỉ trong 5 tháng, Dương Mịch có tới 3 bộ phim ra mắt và đều thu lại thành tích bết bát, điều này cho thấy sức hút của cô đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao. Đây có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp của Dương Mịch.