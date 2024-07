Kim Sae Ron sinh năm 2000, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 9 tuổi và nhanh chóng được đông đảo khán giả Hàn Quốc yêu thích. Cô còn được nhiều người ưu ái trao biệt danh "thiên tài diễn xuất" sau màn thể hiện xuất thần trong bộ phim điện ảnh A Brand New Life. Tuy nhiên, sự nghiệp của sao nữ này những năm gần đây liên tiếp gặp trắc trở. Năm 2022, hình ảnh của cô sụp đổ sau bê bối lái xe khi đang say rượu.

Sự nghiệp của Kim Sae Ron dần tàn lụi sau scandal lái xe khi say rượu.

Sau đó, cô còn mất điểm vì bị chê thiếu trung thực khi dựng chuyện phải làm nhân viên phục vụ kiếm sống sau scandal. Vào tháng 3/2023, Kim Sae Ron tham dự phiên tòa đầu tiên xét xử vụ say rượu lái xe. Vài ngày sau, nữ diễn viên tiết lộ cô gặp vấn đề về tài chính, nên đã phải ra ngoài làm công việc bán thời gian ở quán cà phê. Ngay sau đó, chủ doanh nghiệp tại quán cà phê nhượng quyền này đã lên tiếng phủ nhận việc Kim Sae Ron làm việc ở đây. Điều này khiến cộng đồng mạng chỉ trích nữ diễn viên vì đăng ảnh lừa dối công chúng.

Chưa dừng lại ở đó, đến ngày 4/4/2023, Dispatch bất ngờ tung loạt ảnh Kim Sae Ron chơi bài poker trong quán bar vào tháng 2/2023. Sao nhí một thời ngồi chơi poker thành thạo và nói cười rất vui vẻ. Theo nhân chứng, Kim Sae Ron đã nạp thẻ nhiều lần, gọi 1 cốc bia lúc 12h đêm và chơi poker liên tục trong 3 tiếng. Nhiều nhân chứng cũng tố cáo Kim Sae Ron thường xuyên dự tiệc rượu tại các quán bar, không hề như những gì chia sẻ trước công chúng rằng mình đang gặp khó khăn về tài chính.

Kim Sae Ron lộ ảnh chơi bạc dù liên tục nói mình đang gặp khó khăn tài chính.

Đầu năm nay, Kim Sae Ron trở thành tâm điểm chỉ trích khi đăng bức ảnh chụp "mập mờ" với Kim Soo Hyun trong khi bộ phim Queen of Tears của anh đang được đông đảo khán giả theo dõi. Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên muốn mượn tên tuổi của đồng nghiệp để làm bàn đạp trở lại showbiz, gây ảnh hưởng tới hình ảnh của cặp diễn viên chính đang được đông đảo netizen "đẩy thuyền" lúc đó.



Kim Sae Ron hồi đầu năm gây tranh cãi khi đăng bức ảnh thân mật bên Kim Soo Hyun.

Sau những scandal liên tiếp nổ ra như vậy, Kim Sae Ron gần như bị tẩy chay hoàn toàn, không còn đường tiếp tục hoạt động trong làng giải trí. Thời gian qua, cô chuyển hướng từ diễn viên qua làm giáo viên dạy diễn xuất để kiếm sống. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Allkpop, sao nữ Gen Z này mới đây đã nhận một công việc mới, làm quản lý một quán cà phê để kiếm sống. Một nguồn tin thân cận của nữ diễn viên cho biết cô từng học chứng chỉ pha chế trong thời gian đóng phim.

Trước thông tin này, nhiều netizen cho rằng Kim Sae Ron nhận cái kết xứng đáng với những sai lầm trong quá khứ của mình. Nhiều người hy vọng cô sẽ không cố gắng tiếp tục tìm cách quay trở lại làng giải trí. Trong khi đó, không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối vì sự nghiệp của một nghệ sĩ hứa hẹn tàn lụi vì những ồn ào cá nhân.

Một số bình luận của netizen Hàn Quốc về Kim Sae Ron: - Cô ấy cũng phải kiếm sống mà. Tôi chỉ hy vọng Kim Sae Ron bỏ ước muốn trở lại showbiz. - Có phải cửa hàng cà phê này muốn mượn cô ấy để quảng bá hình ảnh không? - Tôi có linh cảm rằng Kim Sae Ron vài năm nữa sẽ tái xuất showbiz. - Đáng tiếc vì Kim Sae Ron hồi nhỏ rất đáng yêu. Tuy nhiên, tôi cũng mong cô ấy sẽ chọn một cuộc sống bình lặng thay vì cố gắng quay lại đóng phim.

Kim Sae Ron sinh năm 2000, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 9 tuổi và nhanh chóng trở thành sao nhí được yêu thích hàng đầu màn ảnh xứ kim chi. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm từ điện ảnh cho đến truyền hình như A Brand New Life, Man From Nowhere, Listen To My Heart… Dù tuổi đời còn trẻ, người đẹp 10X đã sở hữu gia tài diễn xuất đáng nể đồng thời nhận được nhiều giải thưởng, đề cử danh giá và từng 2 lần tham dự Liên hoan phim Cannes trong năm 2009 và năm 2014. Kim Sae Ron từng được kỳ vọng sẽ là một trong những ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc trong tương lai, đáng tiếc cô lại tự tay phá nát sự nghiệp vì hàng loạt bê bối.

