5 phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất 2024: Câu Chuyện Hoa Hồng mất hút, số 1 là siêu phẩm từng bị coi thường

Vừa qua, top phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất 2024 tính trên các nền tảng do Đăng Tháp thống kê đã được công bố. Đứng đầu danh sách là những cái tên quen thuộc đã làm mưa làm gió trên màn ảnh như Mặc Vũ Vân Gian, Khánh Dư Niên 2, Dữ Phượng Hành... Điều bất ngờ nhất chính là Câu Chuyện Hoa Hồng hay Thừa Hoan Ký dù có rating ấn tượng và độ thảo luận nhưng đều không có tên trong bảng xếp hạng.

Danh sách những phim có lượt xem cao nhất 2024 do Đăng Tháp thống kê

1. Mặc Vũ Vân Gian: 3 tỷ 107 triệu

Mặc Vũ Vân Gian có thể nói là "ngựa ô" của màn ảnh Hoa ngữ hè năm nay. Bộ phim vốn không được đặt nhiều kỳ vọng bởi kịch bản không mới, Ngô Cẩn Ngôn vẫn chưa tạo được dấu ấn sau thành công của Diên Hy Công Lược, trong khi Vương Tinh Việt không phải là cái tên có thể gánh phim.

Sau khi lên sóng, bộ phim càn quét các bảng xếp hạng như top 1 thị phần Đăng Tháp đạt khoảng 1,06 triệu điểm, top 1 chỉ số phim chiếu mạng Vlinkage 88,75 điểm và tạo nên cơn sốt màn ảnh. Lý giải cho độ hot của Mặc Vũ Vân Gian, phim thu hút khán giả bởi tình tiết xử lý gọn gàng, mạch phim nhanh, đặc biệt chemistry của cặp nam nữ chính Vương Tinh Việt, Ngô Cẩn Ngôn vô cùng bùng nổ mặc dù lệch nhau những 12 tuổi. Bên cạnh đó, dàn nhân vật phụ như Trần Kiều Ân, Lưu Tá Ninh, Lý Mộng... đều có điểm đặc sắc riêng. Chính vì vậy, Mặc Vũ Vân Gian đứng thứ nhất cũng không có gì lạ.

2. Khánh Dư Niên 2: 2 tỷ 819 triệu



Sau 5 năm, Khánh Dư Niên 2 trình làng với 18 triệu lượt đặt xem trước trở thành dự án có khởi đầu tốt nhất năm 2024. Chỉ sau 68 phút công chiếu, nhiệt độ của phim trên Tencent Video cũng phá kỷ lục, đạt 32.000 điểm. Khánh Dư Niên xứng đáng với cái tên “kịch vương” đủ nói về độ hot cũng như thành công của phim.

Dàn diễn viên chủ lực ở phần 1 vẫn tiếp tục đồng hành cùng phần 2 như Trương Nhược Quân, Ngô Quân, Trần Đạo Minh, Lý Thấm... điều này khiến cho khán giả không có cảm giác xa lạ, câu chuyện vẫn liền mạch và logic chặt chẽ với nhau. Bên cạnh đó, Khánh Dư Niên 2 cần 3 năm để hoàn thành kịch bản, điều đó cho thấy sự chỉn chu và thái độ làm việc nghiêm túc của ê-kip Khánh Dư Niên. Ngoài ra, sự góp mặt của những gương mặt mới như: Vương Sở Nhiên, Mao Hiểu Đồng, Kim Thần, Vương Hiểu Thần, Du Phi Hồng, Quách Tử Phàm,… nhận được lời khen của khán giả nhờ diễn xuất tròn vai, tạo hình phù hợp với nhân vật.

3. Dữ Phượng Hành: 2 tỷ 433 triệu

Nhắc tới những cái tên nổi bật trong các bộ phim Hoa ngữ đã lên sóng từ đầu năm 2024 không thể bỏ qua Dữ Phượng Hành. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp của bộ đôi Sở Kiều Truyện nức tiếng một thời là Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Chuyển thể sát với nguyên tác, dàn diễn viên đều là những người có diễn xuất ổn định, càng về chặng cuối phim lập nhiều thành tích đáng nể và vươn lên top đầu những phim có lượt xem cao.

4. Tích Hoa Chỉ: 1 tỷ 973 triệu

Tích Hoa Chỉ khởi đầu vốn không mấy khả quan khi mới tung trailer. Không ít cư dân mạng đã quan ngại vì tạo hình nam chính Hồ Nhất Thiên không hợp cổ trang, nữ chính Trương Tịnh Nghi cũng bị chê bai về diễn xuất lẫn nhan sắc. Càng về sau, phim đã làm cho khán giả phải “quay xe” khi ngày càng thu hút hơn. Đề tài gia đấu nữ chủ không có gì mới, có thể kể đến những cái tên như Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện… tuy nhiên Tích Hoa Chỉ không đi vào lối mòn của những tác phẩm trước, do đó phim giữ chân được khán giả. Thành tích này cũng không quá tệ do dự án không có nhiều ngôi sao nổi bật, dàn diễn viên khá non trẻ.

5. Phồn Hoa: 1 tỷ 819 triệu

Phồn Hoa đại thắng với 9 đề cử và 5 giải thưởng Bạch Ngọc Lan là minh chứng hùng hồn nhất về sự công nhận của giới chuyên môn đối với bộ phim. Phồn Hoa sở hữu dàn diễn viên thực lực hùng hậu như Hồ Ca, Đường Yên, Tân Chỉ Lôi, Mã Y Lợi… Nội dung hấp dẫn với những khung hình đậm chất nghệ thuật không khác gì phim điện ảnh là những gì mà ê-kíp của Phồn Hoa mang đến cho khán giả. Bộ phim đã thu hút đông đảo những khán giả yêu phim và thảo luận sôi nổi, đồng thời được công nhận là phim bạo của chặng đầu năm 2024.

Những cái tên tiếp theo trong danh sách dẫn đầu về lượt xem được Đăng Tháp liệt kê gồm có:

6. Truy Phong Giả: 1 tỷ 602 triệu

7. Nam Lai Bắc Vãng: 1 tỷ 595 triệu

8. Thành Trong Thành: 1 tỷ 510 triệu

9. Độ Hoa Niên: 1 tỷ 417 triệu