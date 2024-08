Gần đây, trang QQ đã thống kê một số bộ phim được yêu thích cũng như đạt điểm số cao trên trang Douban. Tuy nhiên, điểm chung của những bộ phim này mặc dù được đánh giá là hấp dẫn, cũng như đạt thứ hạng cao và có độ thảo luận, nhưng đều chịu chung số phận là đã bị dừng phát sóng và gỡ khỏi các nền tảng, thậm chí diễn viên chính tham gia phim đã bị lệnh “phong sát ngầm” từ Tổng cục xuất bản quảng cáo và truyền hình Trung Quốc.

1. Thái Tử Phi Thăng Chức Ký: Điểm Douban 7.3

Năm 2015, web drama Thái Tử Phi Thăng Chức Ký vừa ra mắt đã gây sốt tại Trung Quốc cũng như nhiều nước trên toàn châu Á. Bộ phim nổi tiếng với kinh phí nghèo nàn, trang phục ngô nghê, thiết lập nhân vật độc đáo với hình ảnh nữ chính không bánh bèo. Trương Bồng Bồng (Trương Thiên Ái) linh hồn là nam nhân xuyên không vào thân xác nữ nhân, cùng với hai mỹ nam Thịnh Nhất Luân, Vu Mông Lung cùng những tình huống hài hước cười ra nước mắt.

Mặc dù gây sốt là thế, ngay khi bộ phim đang đi đến những tập cuối đã bị gỡ bỏ và cấm chiếu. Theo người đại diện của LeTv, trang web phát hành phim cho biết bộ phim bị gỡ bỏ do có yêu cầu từ phía Tổng cục xuất bản quảng cáo và truyền hình Trung Quốc. Cơ quan chức năng của nước này cho rằng, phim có quá nhiều hình ảnh nội dung, lời thoại khiếm nhã gây ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục.

2. Thượng Ẩn: Điểm Douban 8.2

Nhắc tới những tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ nổi bật, không thể không nhắc đến Thượng Ẩn. Bộ phim tạo nên cơn sốt rộng rãi trên cộng đồng mạng tại thời điểm ra mắt không chỉ ở Trung Quốc mà cả một số quốc gia Châu Á trong đó có Việt Nam. Câu chuyện tình yêu của 2 nam sinh trung học Cố Hải (Hoàng Cảnh Du) và Bạch Lạc Nhân (Hứa Ngụy Châu) khiến khán giả mê đắm. Khi bộ phim đang đi đến giai đoạn cuối, Cục Điện ảnh Trung Quốc cho rằng bộ phim đã vi phạm “Thuần phong mỹ tục” đồng thời yêu cầu tất cả các trang mạng Trung Quốc gỡ tất cả các tập phim đã đăng và ngừng đăng các tập còn lại.

Thượng Ẩn bị Cục Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc yêu cầu ngừng phát sóng do khai thác đề tài nhạy cảm, có nhiều cảnh nóng vượt quá giới hạn, không phù hợp với văn hóa. Bên cạnh những lý do trên, xã hội Trung Quốc vẫn còn quá khắc nghiệt đối với đồng tính. Không những phim bị gỡ bỏ, sự nghiệp tưởng như đang ở đỉnh cao của Hoàng Cảnh Du lẫn Hứa Ngụy Châu bỗng chốc chững lại. Dân tình đồn đoán do lệnh “phong sát ngầm” khiến cả hai dừng hoạt động một thời gian dài, cũng như phải khá chật vật để tìm đường quay trở lại showbiz.

3. Dư Tội: Điểm Douban 8.4

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thưởng Thư Hân, kể về một nhóm học viên trẻ tại Học viện Cảnh sát đã đánh nhau tại một nhà hàng địa phương và có nguy cơ bị đuổi khỏi nghề. Hứa Bình Thu (Thường Nhung đóng), một nhân vật được kính trọng trong ngành, đã cho họ một cơ hội thứ hai. Nếu họ có thể thành công với khóa đào tạo của ông, họ có thể trở thành cảnh sát được cấp chứng chỉ và những tội ác trong quá khứ của họ sẽ được xóa bỏ. Tuy nhiên, khóa đào tạo này rất khác thường. Các học viên bị thả xuống giữa một thành phố xa lạ chỉ với một chiếc điện thoại di động và một chiếc vòng tay, và họ phải sống sót trong bốn mươi ngày. Bằng khả năng quan sát và suy luận, Dư Tội (Trương Nhất Sơn đóng) tìm thấy và tập hợp các đồng đội của mình.

Trong Dư Tội, diễn xuất của Trương Nhất Sơn được đánh giá cao, những tình tiết ngôn tình được lồng ghép khéo léo, bên cạnh những tình tiết hấp dẫn lôi cuốn của thể loại phim hình sự tội phạm. Bộ phim đã nhận được sự yêu thích của cư dân mạng đặc biệt là nam chính Trương Nhất Sơn. Một thời gian sau, bộ phim cũng đã rút lui lặng lẽ với lời giải thích được đưa ra là Dư Tội với đề tài là cảnh sát nhưng cốt truyện trong phim không phù hợp, không tạo dựng được hình ảnh tích cực của công an, gây ảnh hưởng xấu, không có lợi cho việc xây dựng hình ảnh công an nhân dân nên bị cấm.

4. Trấn Hồn

Trấn Hồn là bộ webdrama chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ cùng tên của tác giả Priest, chiếu trên trang Youku và tạo nên cơn sốt bùng nổ có lẽ chỉ kém Diên Hy Công Lược đôi chút. Trấn Hồn đã giúp Bạch Vũ và Chu Nhất Long nổi tiếng trong mùa hè 2018. Kỹ năng diễn xuất của hai diễn viên chính cũng được đánh giá cao. Nhờ Trấn Hồn, Bạch Vũ và Chu Nhất Long tìm được chỗ đứng trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, Trấn Hồn vẫn bị gỡ bỏ hoàn toàn khỏi tất cả các nền tảng chiếu phim online trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Lý do phim bị cấm chiếu là vì tuyên truyền mê tín dị đoan, có quá nhiều cảnh phim bạo lực. Tuy đã bị cục điện ảnh Trung Quốc xóa hết phim trên các trang chiếu và cả điểm Douban nhưng nhiều khán giả vẫn nhớ rõ Trấn Hồn từng được chấm đến 6.8 điểm.

5. Mao Phiến (phần 3): Điểm Douban 9.7

Bộ phim Mao Phiến (Moral Peanuts) có tất cả 3 phần, phần thứ 3 đáng tiếc bị cấm chiếu vì vấn đề bản quyền. Bộ phim này nổi tiếng với cốt truyện phức tạp và những tình tiết xoắn ốc tinh tế, thể hiện một trò chơi trí tuệ hấp dẫn. Khi câu chuyện tiến triển, sự khôn ngoan và trưởng thành của từng nhân vật được thể hiện dù kết thúc rất bi thảm, đây không chỉ là một bộ phim truyền hình đơn thuần mà là một cuộc chiến trí tuệ đầy hấp dẫn.