5 nguyên tắc dạy con của Hoàng tử William và Công nương Kate

Vợ chồng Hoàng tử William và Công nương Kate có 3 người con: Hoàng tử Georgre, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Mặc dù những đứa trẻ trong Hoàng gia Anh đều nổi tiếng từ sớm nhưng vợ chồng Công nương Kate luôn muốn các con có cuộc sống giản dị, bình thường như bao đứa trẻ khác. Vì vậy, Công nương xứ Cambridge cùng chồng có những phương pháp giáo dục con cẩn thận, khéo léo, được công chúng ngưỡng mộ.

Mong con có một cuộc sống bình thường, không đặc cách

Khi đưa con đi xem trận bóng đá, vợ chồng William và Kate luôn ngồi giữa đám đông. Một người trong Hoàng gia Anh từng chia sẻ: "Kate muốn con mình sống trong thế giới thực. Cô và William không cho con nhận ra rằng bản thân con đã ở vạch đích. Họ muốn các con được lớn lên bằng những trải nghiệm giống như những đứa trẻ khác".

Công nương Kate cũng từng tiết lộ, trước đây, cô thường xuyên chở ba đứa con ra ngoài trời mưa nắng để tận hưởng tất cả những gì thiên nhiên ban tặng. Nữ công tước tin rằng, việc được chơi ngoài trời thỏa sức sẽ giúp trẻ khám phá, phiêu lưu những điều lý thú. Đây chính là chiếc chìa khóa cho một tuổi thơ khỏe mạnh, hạnh phúc. Kate muốn con được nô đùa vui vẻ, chứ không phải lớn lên sau bức tường của cung điện.

Gia đình hạnh phúc của vợ chồng Hoàng tử William và Công nương Kate.

Kate tâm sự: "Tôi đã có những kỷ niệm đẹp đẽ về hoạt động ngoài trời từ thời thơ ấu của mình. Và tôi đang chia sẻ điều đó với các con.



Chúng tôi tự trồng rau, cà rốt, củ dền – những món ăn khoái khẩu của lũ trẻ. Tôi nghĩ rằng việc hòa mình với thiên nhiên là một cách tuyệt vời để các con học được những kỹ năng cần thiết, cho dù đó chỉ là đào đất, chạy, nhảy hay nghịch cát".

Còn về Hoàng tử William, anh từng thẳng thắn cho biết: "Đừng ai hỏi tôi về số quà mà George nhận được trong dịp sinh nhật. Cho quà trẻ con quá nhiều là tiếp tay cho chúng thêm ương bướng và khó bảo". Vợ chồng William và Kate muốn các con nhận thức được những điều giá trị hơn là món quà vật chất.

Ngoài ra, gia đình Hoàng gia Anh này còn đăng ký cho cậu con trai nhỏ là George học tại một lớp bình dân ở ngoại ô thành phố London, Anh.

Dạy cho con về tầm quan trọng của việc cho đi

Vợ chồng William và Kate cũng đã dạy con về tầm quan trọng của việc cho đi ngay từ khi còn nhỏ. Để giáo dục con, họ đã tự tay làm những mẻ mỳ ống tươi tại nhà và đích thân tặng cho những người nghỉ hưu, đối tượng dễ bị tổn thương trong đại dịch COVID-19. Vào tháng 4, cả ba đứa trẻ đã cùng cha mẹ tham gia chiến dịch Clap for Carers trên toàn quốc – một chiến dịch ủng hộ ngành y tế chống dịch của các quốc gia châu Âu.

Có thể thấy được cách nuôi dạy con đầy tinh tế của Công nương Kate. Cô không hướng cho các con việc thể hiện quyền uy mà dạy con cần có lòng trắc ẩn, biết yêu thương, quan tâm và san sẻ khó khăn với những người kém may mắn.

Vợ chồng Công nương Kate dạy các con cần có lòng trắc ẩn, biết sẻ chia với mọi người.

Cố gắng dành nhiều thời gian bên các con

Công nương Kate tin tưởng tự tay chăm sóc. Với cô, nuôi dạy con là điều quan trọng. Được biết, Công nương Kate từ chối bất kỳ sự giúp đỡ nào cho việc nuôi dưỡng George. Cô đã tự mình chăm sóc những đứa con. Ngoài ra, chồng cô cũng tạm nghỉ việc để ở bên cạnh vợ trong những ngày đầu sau khi George chào đời.

Tự do chia sẻ cảm xúc bản thân

Vợ chồng Hoàng tử William và Công nương Kate rất ủng hộ sức khỏe tinh thần. Hoàng tử William từng chia sẻ mong muốn các con được thoải mái khi nói về cảm xúc bản thân.

"Dù có là một vị quân vương, bạn cũng có thể bị tổn thương và việc chia sẻ cảm xúc bản thân sẽ khiến bạn tìm được sự giúp đỡ", Hoàng tử cho biết. Những chia sẻ của Hoàng tử William là lời khuyên hữu ích cho các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái.

Phạm sai lầm là một phần của cuộc sống

Hoàng tử William cho rằng, những sai lầm sẽ dạy cho trẻ những bài học hay. Bàn về cuốn sách William and Harry: Behind the Place Walls của Katie Nicholl, Hoàng tử William chia sẻ chúng ta là con người và không thể tránh khỏi những sai lầm. Vì vậy, việc để trẻ mắc lỗi là một điều quan trọng và là một phần tất yếu trong quá trình khôn lớn. Cha mẹ cần giúp trẻ coi sai lầm là cơ hội học hỏi để làm tốt hơn ở lần sau hơn là chấp nhận thất bại.