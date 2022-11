5 người tình màn ảnh xinh đẹp nhất của Song Joong Ki: Nhan sắc hiện tại ra sao?

Song Hye Kyo

Nhắc đến dàn người tình màn ảnh của Song Joong Ki, cái tên đầu tiên cần nói tới đương nhiên là Song Hye Kyo. Cả hai hợp tác với nhau trong siêu phẩm Hậu Duệ Mặt Trời (Descendants Of The Sun) lên sóng năm 2016. Trong phim, hai người đã tạo ra phản ứng hóa học cực "đỉnh", qua đó góp công lớn giúp bộ phim đạt mức rating khủng khiếp - trung bình 28,6% và 38,8% cho tập cuối.

Không chỉ yêu nhau trong phim, họ còn trở thành vợ chồng ở ngoài đời. Song Joong Ki và Song Hye Kyo từng là một trong số những cặp đôi được ngưỡng mộ nhất trong làng giải trí Hàn Quốc. Đáng tiếc là về sau, câu chuyện cổ tích giữa họ lại không đi đến một cái kết có hậu với việc hai người quyết định đường ai nấy đi.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo từng nên duyên vợ chồng nhưng về sau lại đường ai nấy đi - Nguồn: SCMP

Thời điểm hiện tại, Song Hye Kyo vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Để có thể duy trì sự nghiệp một cách lâu dài, dĩ nhiên quốc bảo nhan sắc xứ Hàn phải chăm chút kỹ lưỡng cho vẻ ngoài của mình. Vì vậy, trông cô không quá khác so với thời điểm cách đây 6 năm.

Một vài tấm ảnh Song Hye Kyo chụp cho tạp chí W Korea được nữ diễn viên chia sẻ hồi tháng 7 năm nay - Nguồn: Instagram diễn viên

Song Hye Kyo trong Hậu Duệ Mặt Trời (2016) và những hình ảnh đời thường của cô ở tuổi 41 - Nguồn: KBS, Instagram diễn viên

Han Ye Seul

Han Ye Seul là "tình đầu" trên màn ảnh của Song Joong Ki. Hai người hợp tác với nhau trong phim điện ảnh Lượm Nhặt Tình Yêu (Penny Pinchers) ra mắt năm 2011.

Sau 11 năm, dĩ nhiên Han Ye Seul không còn giữ được nét thanh xuân tươi trẻ như thời còn cùng chung ống kính với Song Joong Ki. Dẫu vậy giống như Song Hye Kyo, Han Ye Seul ở tuổi 41 vẫn sở hữu nhan sắc đáng ngưỡng mộ vì trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

Han Ye Seul trong phim Lượm Nhặt Tình Yêu (2011) đóng cùng Song Joong Ki - Nguồn: Filament Pictures

Đáng tiếc, chỉ mỗi nhan sắc là không đủ để giúp Han Ye Seul có thể tiếp tục cạnh tranh trong làng giải trí khốc liệt. Lần gần nhất cô tham gia một dự án phim đã là câu chuyện của 3 năm trước. Đáng nói hơn, 3 dự án truyền hình gần nhất Han Ye Seul góp mặt là Phi Vụ Lớn (Big Issue), Nam Thanh Nữ Tú Thế Kỷ 20 (20th Century Boy And Girl) cùng với Quý Bà Antoine (Madame Antoine) đều ghi nhận rating ảm đạm.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 41 của Han Ye Seul - Nguồn: Instagram diễn viên

Park Bo Young

Năm 2012, Song Joong Ki hợp tác cùng Park Bo Young trong phim điện ảnh Cậu Bé Người Sói (A Werewolf Boy). Bộ phim mang tới câu chuyện tình yêu giữa một thiếu nữ và một người sói. Với nội dung có phần mới lạ, tác phẩm này tạo ra một cơn sốt không hề nhỏ khi bán được 1 triệu vé trong ngày đầu tiên ra mắt và thu về tới 3,6 triệu đô chỉ sau 12 ngày.

Nhan sắc đốn tim khán giả của Park Bo Young trong Cậu Bé Người Sói - Nguồn: CJ Entertainment

Trong phim, Park Bo Young hiện lên vô cùng xinh đẹp khiến nhiều khán giả mê mẩn. Sau 1 thập kỷ, Park Bo Young của hiện tại chẳng những vẫn sở hữu nhan sắc như bị thời gian bỏ quên mà còn có sự nghiệp rất thành công.

Vẻ đẹp bị thời gian bỏ quên của Park Bo Young - Nguồn: Instagram diễn viên

Moon Chae Won

Trong năm 2012, ngoài Park Bo Young thì Song Joong Ki còn có một "người tình màn ảnh" khác cũng rất xinh đẹp, đó là Moon Chae Won.

Song Joong Ki và Moon Chae Won là cặp nam - nữ chính của phim truyền hình Chàng Trai Tốt Bụng (The Innocent Man). Nhân vật Seo Eun Ki của Moon Chae Won vốn là người lạnh lùng, đa nghi. Thế nhưng sau khi bị mất trí nhớ, cô gái này lại trở nên dại khờ, yếu đuối.

Moon Chae Won và Song Joong Ki trong Chàng Trai Tốt Bụng - Nguồn: KBS

Thông qua vai Seo Eun Ki, Moon Chae Won cho thấy bản thân có diễn xuất biến hóa ra sao. Thời điểm đó, nhiều khán giả đã dành lời khen cho ngôi sao 36 tuổi. Đáng chú ý, những nỗ lực của cô còn được ghi nhận bởi giải thưởng Top Excellence Award tại lễ trao giải KBS Drama Awards.

Moon Chae Won trong phim Hoa Của Quỷ (2020) - Nguồn: tvN

Kể từ đó tới nay, Moon Chae Won vẫn nỗ lực hoạt động nghệ thuật ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Những năm gần đây, cô thường tham gia những tác phẩm thuộc thể loại giật gân. Năm 2020, Moon Chae Won đóng Hoa Của Quỷ (Flower Of Evil) với Lee Jun Ki. Năm 2021, cô hợp tác với Lee Je Hoon trong phim Floor. Trong năm sau, các khán giả sẽ thấy người đẹp 36 tuổi tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án Law Money đóng cùng Lee Sun Kyun.

Nhan sắc hiện tại của Moon Chae Won - Nguồn: Instagram diễn viên

Jeon Yeo Been

Cuối cùng, không thể bỏ qua Jeon Yeo Been - mỹ nhân đã cùng với Song Joong Ki tạo nên thành công cho Vincenzo. Jeon Yeo Been chạm ngõ diễn xuất khá muộn khi mà phải đến năm 2015, cô mới có vai diễn đầu tay, và đó là ở bộ phim Vương Triều Dục Vọng (The Treacherous).

Jeon Yeo Been sánh đôi Song Joong Ki trong Vincenzo - Nguồn: tvN

Ngoài Vincenzo, một số tác phẩm đáng chú ý khác của Jeon Yeo Been là Chúc Mừng Giáng Sinh Anh Mo (Merry Christmas, Mr. Mo), Sự Thật Sau Khi Tự Sát (After My Death), Bản Chất Của Lãng Mạn (Be Melodramatic), Sở Thú Thoát Ế (Secret Zoo) và Đêm Nơi Thiên Đường (Night In Paradise).

Trong năm 2023, Jeon Yeo Been hứa hẹn sẽ là một cái tên gây sốt khi cô vừa tham gia bom tấn Harbin cùng tài tử Hyun Bin, đồng thời nên duyên với Ahn Hyo Seop trong Muốn Gặp Anh bản Hàn (A Time Called You).