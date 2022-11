Khán giả liên tục rợn người trước những hủ tục tâm linh trong Hạnh Phúc Máu

Tâm linh luôn là một chủ đề khiến các nhà làm phim "khao khát" được chinh phục bởi chúng luôn mang đến sự kích thích và tò mò, nhưng lại là một thử thách lớn bởi việc xây dựng các yếu tố đó chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng. Hạnh Phúc Máu dường như đã đáp ứng nhu cầu "được" sợ hãi của khán giả khi khéo léo xây dựng thế giới tâm linh đầy rùng rợn như một một chất liệu để lý giải cho những bi kịch của toàn bộ phim.



Từ "Ơn trên" - sự mê tín trong thế giới niềm tin con người…

Sự xuất hiện của "Ơn trên" xuyên suốt bộ phim được xem như một thế lực tâm linh "thao túng tâm lý" toàn bộ gia đình bởi những hủ tục, quan điểm kỳ lạ. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến những câu chuyện bi kịch, hành động nhẫn tâm giữa các thành viên trong gia tộc với mục đích cuối cùng là để phụng sự một cách mù quáng.

Yếu tố này được truyền từ mẹ chồng (NSƯT Lê Thiện) đến bản thân bà Phương (NSND Kim Xuân) và những người con, họ tin vào việc bản thân sẽ bị trừng trị nếu làm trái ý, thậm chí việc không sinh được con trai cũng là một tội ác. Thế giới niềm tin này đã thao túng các nhân vật, dần biến họ trở nên mưu mô, xảo quyệt và sẵn sàng có những hành động nhẫn tâm để làm "Ơn trên" hài lòng.

Những thủ tục cúng bài trong phim được đánh giá là không theo một theo bất kỳ một tín ngưỡng nào, nhưng chúng lại liên tục khiến người xem phải nhiều lần "rùng mình". Hạnh Phúc Máu đã khéo léo trong việc sử dụng chất liệu tâm linh kỳ bí để sáng tạo thêm nhiều yếu tố rùng rợn. Từ khâu chuẩn bị bối cảnh bàn thờ "Ơn trên", bùa ngải trong phòng thờ hay khu phong ấn linh hồn đều được chuẩn bị một cách rất chỉn chu. Không sử dụng yếu tố tâm linh vốn quen thuộc, hầu như những chi tiết đều được sáng tạo và kết hợp hoàn toàn mới.

Nếu theo dõi kỹ, không khó để thấy bao trùm lấy không khí của bộ phim là một màu đỏ, báo hiệu cho những chuỗi sự kiện kinh hoàng đổ xuống gia tộc Vương Đình. Màu đỏ đầy quỷ dị tượng trưng cho những bi kịch hay chính bản chất của mỗi người - Tưởng chừng là tươi sáng nhưng lại đầy u uất. Chúng cũng chính là hiện thân cho niềm tin mù quáng mà bà Phương dành cho "Ơn trên", thứ ánh sáng duy nhất giam cầm những định kiến và sự ích kỷ trong tình yêu của mình.

Đến buổi lễ "đổi mệnh" cùng "cái chết ngũ hành" đầy rùng rợn…

Mấu chốt cho những bi kịch của Vĩnh An (Dược sĩ Tiến) và Thái Phong (Hữu Tài) đến từ buổi lễ "đổi mệnh", đây cũng chính là một trong những phân cảnh khiến người xem phải "sởn da gà". Cụ thể, cả hai anh em đều có chung mạng thủy dù không cùng một mẹ, trong khi Thái Phong được dự đoán là có cuộc sống tốt đẹp thì Vĩnh An lại có cung sát tinh, phía trước toàn máu. Đây cũng chính là lý do khiến bà Phương thực hiện việc đổi mệnh để bảo vệ con trai.

Mệnh đổi mệnh - mạng đổi mạng - mệnh đổi mệnh: Tất cả lập đi lập lại như một vòng tuần hoàn không lối thoát. Sự trói buộc trong sợi dây chuyển mệnh dường như đã thắt chặt cả Vĩnh An và Thái Phong giữa những hận thù đầy oan nghiệt. Tuy mang yếu tố tâm linh nhưng rõ ràng chúng đều xuất phát từ những điều rất thực tế trong nhân cách, sau cùng con người mới thật sự là thứ đáng sợ.

Thế nhưng, chính bà Phương lại vi phạm điều cấm kỵ khiến "Ơn trên" trừng phạt cả họ bằng "cái chết ngũ hành" - Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trong quan điểm dân gian, ngũ hành tượng trưng cho sự chuyển hóa của vạn vật trong đất trời, đó là sự hài hòa và thống nhất trong một chỉnh thể, tuy nhiên, nếu vi phạm nguyên tắc thì cũng sẽ phải trả giá như những "món nợ" để mọi thứ trở về sự cân bằng. Cái chết lần lượt của các thành viên cũng có thể được hiểu là "nhân quả" cuộc đời sau những sai lầm mà họ đã gây ra.

Ngoài ra, số xe của Vĩnh An cũng được cài cắm chi tiết tâm linh. Cụ thể, con số 6666 là biểu trưng cho tình yêu và gia đình, nhưng nó cũng chứa đựng những điều tối tăm liên quan đến thế giới bên kia. Hay chi tiết búp bê không mắt, bị khâu miệng là hiện thân cho sự "bù nhìn" của Vọng Nam (Tuyết Quyên) - Một trong những người con gái bị chính gia đình của mình ruồng bỏ bởi tư tưởng lạc hậu trọng nam, khinh nữ. Bên cạnh đó, chi tiết bà Phương trấn yểm tro cốt nhân tình của chồng cũng gây được hiệu ứng mới lạ cho phim. Dưới góc nhìn tâm linh, đây chính là một tà thuật vô cùng đáng sợ khiến vong hồn không thể siêu thoát. Phim đã mạnh dạn khai thác khía cạnh này nhưng chúng không phải nguyên nhân cho những hiện tượng tâm linh, sau tất cả hũ tro cốt bị trấn yểm chỉ làm "nền" cho những cơn hận thù của những đứa con vô tình bị cuốn vào vòng xoáy này.

Không đơn thuần để tạo không gian kinh dị, tất cả những yếu tố trên còn phần nào giúp người xem hình dung được những câu chuyện tiếp theo, cũng như khám phá thế giới tâm linh "sáng tạo" đầy bí ẩn. Hạnh Phúc Máu nhuốm màu kinh dị hầu hết các phân cảnh nhưng mọi thứ đều diễn ra một cách rất hợp lý, sau cùng các nút thắt trong kịch bản được lý giải bằng chính sự thù hận và ích kỷ của con người.

Hạnh Phúc Máu kể về dòng họ Vương Đình với một đức tin lạ vận hành niềm tin, sự thịnh vượng của gia tộc. Vào một sự kiện quan trọng, hàng loạt thảm kịch xảy ra khi gia tộc này bất ngờ bị tà thần "Ơn trên" trừng phạt bởi "ngũ hành, ngũ tử"...

Phim được thực hiện bởi cặp đôi Nhà sản xuất - Biên kịch kiêm diễn viên Dược sĩ Tiến và diễn viên Phạm Huỳnh Hữu Tài. Phim do DST Entertainment sản xuất.

Hạnh Phúc Máu hiện đang có suất chiếu sớm từ 18h ngày 24.11.2022. Phim chính thức công chiếu toàn quốc từ 25.11.2022.