Moana 2 ( Hành trình của Moana 2 ) là dự án được Walt Disney Animation ấp ủ và dày công sản xuất suốt nhiều năm trời. Khán giả và giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng vào sự trở lại của tựa phim đình đám sau 8 năm và những gì nó đạt được vượt quá sức tưởng tượng.

Phát hành vào ngày 27/11, Moana 2 thiết lập kỷ lục phòng vé mới trong dịp Lễ Tạ ơn với 221 triệu USD trong khung thời gian nghỉ lễ 5 ngày, bỏ xa “người tiền nhiệm” trước đó là Frozen II (2019) với 125 triệu USD.

Moana 2 phá kỷ lục phòng vé với 221 triệu USD trong 5 ngày cuối tuần. Ảnh: Disney.

Theo Variety , bộ phim hoạt hình về hành trình phiêu lưu của cô gái thổ dân mạnh mẽ cũng lập kỷ lục doanh thu 5 ngày lớn nhất trong lịch sử, vượt qua tác phẩm The Super Mario Bros. Movie của Universal vào năm 2023 (205,6 triệu USD).

Tổng doanh thu 3 ngày đầu đạt 135,5 triệu USD, được ghi nhận là mở màn tốt nhất cho Walt Disney Animation, đánh bại Frozen II (130,2 triệu USD vào cuối tuần trước Lễ Tạ ơn 2019).

Doanh thu bán vé cho phần tiếp theo của Moana cao hơn nhiều so với ước tính ban đầu là 135-145 triệu USD.

Ở thị trường quốc tế, Moana 2 thu thêm 165,3 triệu USD. Như vậy, phim có doanh thu toàn cầu đạt 386 triệu USD, trở thành bộ phim có doanh thu ra mắt toàn cầu cao thứ 2 trong 5.

Bộ phim hoạt hình này là cú nổ phòng vé mới nhất năm 2024 của Disney sau thành công vang dội đến từ Inside Out 2 vào tháng 6 (1,6 tỷ USD) và Deadpool & Wolverine vào tháng 7 (1,3 tỷ USD). Những bom tấn này phần nào xoa dịu năm 2023 thảm họa của hãng phim với những thất bại như The Marvels , Indiana Jones and the Dial of Destiny , Wish và Haunted Mansion .

“ Moana 2 đã vượt xa kỳ vọng cao của chúng tôi vào cuối tuần này và là minh chứng cho hiện tượng mà phim đã tạo dựng được. Đây là thời điểm để ăn mừng. Chúng tôi biết ơn tất cả người xem phim và người hâm mộ đã giúp bộ phim có màn ra mắt phá kỷ lục”, đồng chủ tịch Disney Entertainment Alan Bergman chia sẻ ngày 1/12.

Điều thú vị là Moana 2 vốn không có kế hoạch ra rạp ngay từ đầu. Thay vào đó, Nhà Chuột muốn tạo ra bộ phim truyền hình nhạc kịch với tựa đề Moana dựa trên bộ phim cùng tên năm 2019 và chiếu trên Disney +. Thông tin này được Jennifer Lee, giám đốc sáng tạo Walt Disney Animation Studios, chia sẻ vào tháng 12/2020.

Trong những năm sau đó, ê-kíp sản xuất đều làm việc theo định hướng dự án phim truyền hình phát triển song song bộ phim do người thật đóng. Mãi đến tháng 2, CEO Disney, ông Bob Iger, thông báo chỉnh sửa phim truyền hình thành phim điện ảnh chiếu rạp.

Bên cạnh Moana 2 , Wicked và Gladiator II đều đang trên đà đi lên, tạo nên một cuối tuần thành công chưa từng có tại các rạp chiếu phim ở Mỹ.

Bộ phim nhạc kịch về phù thủy da xanh của Universal Pictures thu về 117,5 triệu USD trong 5 ngày cuối tuần, nâng tổng doanh thu toàn cầu trong hai tuần lên 359,2 triệu USD.

Wicked vẫn duy trì sức hút sau 2 tuần công chiếu. Ảnh: Universal Pictures.

Trong khi đó, tác phẩm sử thi hành động của Paramount thu về 44 triệu USD trong tuần thứ hai công chiếu. Mặc dù kinh phí cao ngất ngưởng 250 triệu USD khiến khả năng sinh lời trở nên khó khăn, Gladiator II đã nhanh chóng thu về 320 triệu USD trên toàn thế giới.

Theo Comscore , 3 bộ phim kể trên đưa doanh thu phòng vé lên mức kỷ lục 422 triệu USD (tính tổng tất cả phim chiếu rạp), phá vỡ chuẩn mực trước đó được thiết lập vào năm 2018 với 315 triệu USD, nổi bật nhất là Ralph Breaks the Internet , Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald và Creed II . Lượng khán giả cải thiện đáng kể so với năm 2023 - một trong những năm tệ nhất trong lịch sử hiện đại, khi Wish của Disney, phần tiền truyện của Hunger Games - The Ballad of Songbirds and Snakes và bộ phim chính kịch lịch sử Napoleon của Ridley Scott chỉ có thể đẩy tổng doanh thu bán vé lên 125 triệu USD.