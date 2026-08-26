5 năm thức xuyên đêm, làm từ 8h tối đến 5h sáng: Lương cao nhưng sắp không trụ nổi

Không phải vài tuần hay 1 tháng, cô đã thức xuyên đêm trong suốt 5 năm để làm việc từ xa cho 1 công ty ở nước ngoài.

Làm việc tại nhà, tự do về thời gian, đồng nghiệp và sếp dễ chịu vì “chẳng đụng mặt nhau”, là những gì đa số mọi người thường nghĩ về cuộc sống của một freelancer. Tuy nhiên nếu đó là một công việc trái múi giờ, ở tận phía bên kia bán cầu, câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Mới đây, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, đã trải lòng về trạng thái đáng lo ngại của bản thân, sau 5 năm làm việc từ xa cho một doanh nghiệp ở Mỹ. Theo lời cô chia sẻ, mức lương không có gì để phàn nàn, đó cũng là động lực để cô hy sinh “đồng hồ sinh học” của bản thân: Thức xuyên đêm trong suốt 5 năm trời - làm từ 8h tối đến 5h sáng theo múi giờ ở Malaysia (nơi cô đang sống).

Giữ không được, bỏ không xong

Thời gian đầu, cô cho biết mình khá háo hức, có thể thích nghi khá tốt với lịch làm việc đặc biệt này. Làm việc từ xa giúp cô không phải di chuyển đến văn phòng, đồng thời tránh được việc bị cấp trên quản lý quá sát sao. Mức lương miễn chê, đồng nghiệp và sếp đều hỗ trợ.

Những điều đó khiến cô tiếp tục gắn bó với công việc, cứ ngày qua ngày, thoắt cái đã 5 năm.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cô lại dùng 2 từ “kiệt sức” để nói về công việc mà chính cô từng xem là quá lý tưởng. Gần đây, căn bệnh trào ngược dạ dày và viêm thực quản của cô ngày càng trở nặng hơn, những cơn lo âu cũng xuất hiện thường xuyên hơn trước.

“Tôi đã gần 40 tuổi rồi. Công việc này giúp tôi có mức thu nhập tốt, mang cho tôi sự tự do nhưng đến giờ, sau 5 năm liên tục thức đêm, cơ thể và tinh thần của tôi dường như không còn chịu nổi. Giờ mà bỏ việc, tôi không chắc mình có thể tìm được việc trong nước không? Mà nếu có, mức thu nhập cũng chưa chắc tốt được như công việc làm đêm này” - Cô viết.

Chính điều đó khiến cô rơi vào tình thế khá khó xử. Một mặt, công việc hiện tại có mức lương và môi trường tốt, lại cho phép làm việc tại nhà nhưng lịch làm việc xuyên đêm đang là rào cản quá lớn, nhất là khi cô vừa sinh con được 2 tháng - nghĩa là còn chưa qua 6 tháng ở cữ.

Cộng đồng mạng đồng lòng khuyên nên bỏ việc

Những chia sẻ của cô nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều người từng làm việc từ xa cho công ty nước ngoài - hay nói cách khác là làm việc “trái múi giờ” với nơi mình đang sống. Một số người cho biết họ cũng từng làm ca đêm trong nhiều năm và cuối cùng phải chuyển việc vì sức khỏe bị ảnh hưởng.

Một người bình luận rằng bản thân từng làm ca đêm trong thời gian dài trước khi quyết định tìm công việc mới có giờ làm phù hợp với múi giờ Malaysia. Những người khác chia sẻ rằng việc liên tục đảo lộn lịch ngủ khiến họ luôn trong trạng thái mệt mỏi, ngay cả khi đã quen với công việc.

Ảnh minh họa

“Nếu bạn không sớm từ bỏ công việc này, thì dù không muốn, tôi vẫn phải nói rằng sẽ không lâu nữa đâu, bạn sẽ phải vào viện chứ không còn được ở nhà cùng chồng con. Đó thực sự là những gì tôi đã trải qua sau hơn 3 năm làm ca đêm. Mong bạn có đủ tỉnh táo và quyết tâm để đưa ra quyết định vì sức khỏe của bản thân và tương lai cả gia đình” - Một người khuyên.

“Bạn có thể nghĩ rằng đồng hồ sinh học của mình đã quen với việc thức đêm, hoặc chẳng sao vì vẫn có thể ngủ bù vào ban ngày, nhưng cơ thể bạn đang lên tiếng kêu cứu và đừng bao giờ xem nhẹ tín hiệu đó. Chúng ta thực sự không khỏe như những gì bản thân nghĩ đâu” - Một người khác đồng tình.

Nhìn chung, đa số mọi người đều khuyên cô nên cân nhắc tìm một công việc có giờ làm theo giờ Malaysia thay vì tiếp tục duy trì lịch làm việc từ 8h tối đến 5h sáng. Thế nhưng, ở tuổi 40, người phụ nữ cho biết việc bắt đầu lại khiến cô cảm thấy khá e ngại.

Câu chuyện này cho thấy làm việc remote cho các công ty ở nước ngoài có thể mang lại nhiều lợi ích như mức lương tốt, môi trường linh hoạt và không phải đến văn phòng mỗi ngày. Tuy nhiên, việc duy trì lịch làm việc lệch múi giờ trong thời gian dài cũng có thể trở thành một thử thách lớn đối với đời sống cá nhân và khả năng phục hồi của cơ thể.

Sau 5 năm thức xuyên đêm để làm việc, điều cô phải cân nhắc lúc này không còn đơn thuần là mức lương hay những ưu điểm của công việc, mà còn là việc liệu cơ thể có thể tiếp tục chịu đựng lịch làm việc xuyên đêm từ 8h tối đến 5h sáng thêm bao lâu nữa.

(Nguồn: WeirdKaya)