5 năm nhận lương 15 triệu, cuối cùng tôi cũng tìm được đáp án cho câu hỏi: Lương bao nhiêu mới đủ sống?

Suốt 5 năm đi làm vừa qua, mức lương của tôi gần như “đứng yên” quanh mốc 15 triệu đồng mỗi tháng. Có năm được tăng chút ít, có năm lại hụt vì thưởng không như kỳ vọng. Những ngày đầu đi làm, tôi từng nghĩ: chỉ cần chạm mốc này là ổn rồi. Nhưng rồi càng sống, càng chi tiêu, tôi càng thấy câu hỏi “bao nhiêu là đủ sống?” không đơn giản như mình tưởng.

Có những tháng tôi thấy nhẹ nhàng, vẫn để ra được một khoản nhỏ. Nhưng cũng có những tháng, chỉ một đám cưới, một trận ốm, hay một chuyến về quê đột xuất là tài khoản gần như về 0. Tôi từng nghĩ vấn đề nằm ở mức lương. Nhưng sau 5 năm, tôi nhận ra: Câu trả lời không chỉ nằm ở con số.

1. “Đủ sống” không phải là một con số cố định

Trước đây, tôi luôn cố tìm một mức lương cụ thể để “an tâm”. 15 triệu chưa đủ thì 20 triệu, 20 chưa đủ thì 30 triệu. Nhưng càng đuổi theo, tôi càng thấy mốc đó cứ lùi xa.

Lý do rất đơn giản: Nhu cầu của mình thay đổi theo thu nhập. Khi lương tăng, mình ăn uống thoải mái hơn, ở chỗ tốt hơn, tiêu cũng “dễ tay” hơn. Những thứ từng thấy là xa xỉ dần trở thành bình thường.

Sau một thời gian, tôi hiểu rằng “đủ sống” không phải là một con số chung cho tất cả mọi người, mà là một trạng thái cá nhân. Có người 10 triệu vẫn thấy ổn, có người 30 triệu vẫn thấy thiếu. Quan trọng là cách mình thiết kế cuộc sống, chứ không phải chỉ là số tiền mình kiếm được.

2. Đủ sống là khi không còn sợ những chi tiêu bất ngờ

Có một giai đoạn, tôi rất ngại mở điện thoại kiểm tra tài khoản. Không phải vì tiêu quá tay, mà vì tôi biết chỉ cần một khoản phát sinh là mọi kế hoạch sẽ vỡ.

Từ lúc bắt đầu để ý đến việc tạo quỹ dự phòng, mọi thứ thay đổi rõ rệt. Tôi không còn quá căng thẳng khi có việc đột xuất. Một lần phải sửa xe, một lần phải đi viện, hay một chuyến về quê gấp… tất cả đều không còn là “cú sốc tài chính”.

Với tôi, “đủ sống” là khi mình có một lớp đệm an toàn. Không cần quá lớn, nhưng đủ để mình không hoảng loạn trước những điều không lường trước.

3. Đủ sống là khi chi tiêu không còn mang cảm giác tội lỗi

Trước đây, mỗi lần mua một món đồ không thực sự cần thiết, tôi đều cảm thấy áy náy. Đi ăn ngoài nhiều hơn một chút cũng thấy “có lỗi” với bản thân.

Sau này, tôi bắt đầu chia rõ các khoản: chi tiêu cố định, tiết kiệm, và một phần nhỏ dành cho bản thân. Khi đã phân bổ từ đầu, tôi không còn phải đắn đo quá nhiều mỗi lần muốn tự thưởng. Điều này nghe có vẻ nhỏ, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý. Khi bạn không còn phải “xin phép” chính mình để tiêu tiền, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Với tôi, “đủ sống” là khi tiêu tiền không còn là một áp lực tinh thần.

4. Đủ sống là khi không phải đánh đổi quá nhiều thời gian và sức khỏe

Có thời điểm tôi nhận thêm việc ngoài giờ để tăng thu nhập. Lúc đó, thu nhập có thể lên đến gần 20 triệu, nhưng đổi lại là những buổi tối mệt mỏi, cuối tuần cũng không thực sự nghỉ ngơi.

Một thời gian sau, tôi nhận ra mình không duy trì được lâu. Tiền có thể nhiều hơn một chút, nhưng sức khỏe và tinh thần lại giảm đi đáng kể. Tôi bắt đầu cân nhắc lại: nếu kiếm thêm 3-5 triệu nhưng phải đổi bằng việc luôn trong trạng thái kiệt sức, thì có thực sự “đủ sống” không?

Câu trả lời của tôi là không. Vì vậy, tôi chọn giữ mức thu nhập vừa phải nhưng ổn định, và ưu tiên một lịch sinh hoạt dễ thở hơn.

5. Đủ sống là khi mình có quyền lựa chọn

Đây có lẽ là điều quan trọng nhất mà tôi nhận ra sau 5 năm.

Khi tài chính quá chật, bạn gần như không có lựa chọn. Bạn phải nhận công việc dù không thích, phải ở một nơi không thoải mái, phải từ chối nhiều thứ mình muốn. Nhưng khi tài chính ở mức “đủ”, bạn bắt đầu có quyền nói “không”. Không phải là sống xa xỉ, mà là có khoảng không để quyết định theo ý mình.

Sau 5 năm đi làm với mức lương quanh 15 triệu, tôi không dám nói mình đã “giải được bài toán tài chính”. Nhưng tôi hiểu rõ hơn một điều: “Đủ sống” không phải là một đích đến, mà là cách mình cân bằng giữa thu nhập, chi tiêu và cảm giác an toàn.

Nếu phải trả lời ngắn gọn, tôi sẽ nói: Lương bao nhiêu mới đủ sống không quan trọng bằng việc bạn kiểm soát được cuộc sống của mình đến đâu.

Và đôi khi, câu trả lời không nằm ở việc kiếm nhiều hơn, mà là hiểu rõ mình cần gÌ và đủ ở mức nào.