5 mỹ nam không tuổi thành công nhất năm 2022: Hyun Bin đứng đầu, có cả 'tình màn ảnh' của Son Ye Jin

Hyun Bin

Không cần phải nói nhiều về Hyun Bin khi mà phim điện ảnh Đặc Vụ Xuyên Quốc Gia do anh đóng chính đã tạo ra một cơn sốt thực sự.

Bằng chứng cho sức hút của tác phẩm này, đó là doanh thu phòng vé lên tới 56,5 triệu USD. Với cá nhân Hyun Bin, anh được cho là giữ vững phong độ khi vừa mang đến những khoảnh khắc gây cười cho khán giả, vừa có những màn hành động cực kỳ chất lượng.

Hyun Bin đạt được thành công lớn với Đặc Vụ Xuyên Quốc Gia - nguồn: CJ Entertainment

Lee Min Ho

Nếu như Hyun Bin thành công với địa hạt điện ảnh, Lee Min Ho lại có bước đột phá ở mảng truyền hình với vai Koh Han Su trong Pachinko. Đây là một bộ phim cực kỳ có chiều sâu, được đánh giá cao bởi giới chuyên gia và nhận nhiều giải thưởng đáng chú ý.

Có thể bạn chưa biết, nhưng để có cơ hội đảm nhận nhân vật Koh Han Su, Lee Min Ho đã có lần đầu tiên phải đích thân đi casting sau 13 năm kể từ thời điểm bộ phim Vườn Sao Băng trở thành bệ phóng giúp tên tuổi của anh lên như diều gặp gió.

Lee Min Ho nhận nhiều lời khen với vai Koh Han Su trong Pachinko - nguồn: Apple TV+

Sau tất cả, mọi sự nỗ lực của Lee Min Ho đều xứng đáng. Anh nhận cơn mưa lời khen với việc thành công rũ bỏ hình tượng nam thần để hóa thân thành một tay thương nhân lọc lõi, lạnh lùng, tàn bạo, si tình nhưng không bao giờ đặt sự nghiệp ở dưới tình yêu.

Song Joong Ki

Sau vai Vincenzo Cassano cực kỳ "ngầu" trong bộ phim Vincenzo lên sóng hồi năm ngoái, Song Joong Ki tiếp tục khiến các fan phải "xỉu up xỉu down" với vai Jin Do Joon trong Cậu Út Nhà Tài Phiệt.

Kể từ lúc những thông tin đầu tiên mới rò rỉ trên mạng xã hội, Cậu út nhà tài phiệt đã khiến cư dân mạng "rần rần". Và khi bộ phim lên sóng, nó đã khiến cho người xem hoàn toàn thỏa mãn với chất lượng kịch bản cực tốt cùng diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên, đặc biệt là "bộ đôi ông cháu" Song Joong Ki - Lee Sung Min.

Bộ phim Cậu Út Nhà Tài Phiệt đang được khán giả khen ngợi hết lời - nguồn: jTBC

Cho đến thời điểm hiện tại, tác phẩm của đạo diễn Jeong Dae Yun mới đi được 1/3 chặng đường. Thế nhưng chúng ta có lý do để tin rằng bộ phim này sẽ khó lòng trở thành một quả bom xịt.

So Ji Sub

Năm 2022, So Ji Sub đã hoạt động một cách cực kỳ năng nổ khi vừa xuất hiện ở địa hạt điện ảnh, vừa xuất hiện ở lĩnh vực truyền hình. Thực tế, bộ phim Bác Sĩ Luật Sư anh đóng cùng Shin Sung Rok và Im Soo Hyang không đạt được thành công quá lớn với rating 6,11%. Dẫu vậy, tin rằng với những khán giả đã xem phim, họ sẽ phải công nhận rằng chất lượng của tác phẩm này cực kỳ tốt.

So Ji Sub trong phim Bác sĩ luật sư - nguồn: MBC

Còn với Alienoid: Cuộc Chiến Xuyên Không, So Ji Sub đã cùng với Kim Woo Bin, Kim Tae Ri và Ryu Joon Yeol tạo nên một bộ phim có sự cân bằng giữa hai yếu tố hành động và hài hước. Chẳng những vậy, phim còn mang đến sự hòa trộn đầy lôi cuốn giữa yếu tố ma pháp cổ đại phương đông, những chi tiết lấy cảm hứng từ truyện dân gian - truyền thuyết cổ xưa Hàn Quốc và yếu tố khoa học kỹ thuật đậm chất phương Tây.

So Ji Sub trong phim Alienoid: Cuộc Chiến Xuyên Không - nguồn: CJ E&M

Đúng là doanh thu của phim chưa được như kỳ vọng, thế nhưng với việc sci-fi không phải là thế mạnh của điện ảnh Hàn Quốc, những gì Alienoid: Cuộc Chiến Xuyên Không làm được quả thực rất đáng khen.

Lee Jun Ki

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Lee Jun Ki. 2 năm sau Hoa Của Quỷ, nam diễn viên 40 tuổi đánh dấu màn comeback của mình với phim truyền hình Công Tố Viên Chuyển Sinh. Ngay từ tập đầu tiên, bộ phim đã đạt mức rating khả quan 5,8% - cao thứ 10 trong số các bộ phim cùng phát sóng. Đến tập cuối, Công Tố Viên Chuyển Sinh ghi nhận mức rating 10,5% - cao thứ 2 trong số các bộ phim cùng phát sóng. Rating trung bình của phim cũng khá ấn tượng, đạt 9,2%.

Công tố viên chuyển sinh do Lee Jun Ki đóng chính đạt mức rating khá ấn tượng là 9,2% - nguồn: SBS

Trong phim, Lee Jun Ki vào vai Kim Hee Woo, người bị hại chết khi điều tra án tham nhũng của những ông lớn thuộc giới chính trị. Tuy nhiên, anh được thần chết trao cơ hội sống lại. Nhờ việc biết trước tương lai, Kim Hee Woo đã lên kế hoạch để bắt những kẻ thủ ác phải trả giá cho tội lỗi của mình.