5 mùi nước hoa chắc chắn bạn không nên thử dùng hay mua làm quà 20/10

Mùa lễ hội cuối năm đang cận kề, nếu bạn đang tính đến chuyện mua nước hoa làm quà tặng cho những người thân yêu, lời khuyên chân thành từ chúng tôi là hãy cân nhắc 5 chai nước hoa sau đây.

Amouage Figment Man - mùi lông chó ướt

Giá tham khảo: 6.500K/100ml

Theo nhiều người dùng mô tả, chai nước hoa Amouage Figment Man có mùi của... lông chó bị ướt. Sự kết hợp giữa nhóm mùi hương gỗ phương Đông cùng các nốt hương bao gồm: Quả chanh vàng, hoa phong lữ, hồng tiêu, hương động vật... mang một cảm giác không mấy dễ chịu cho đa số người dùng.

Bên cạnh đó, độ lưu hương lên tới 12 giờ cùng độ toả hương 2 mét vô tình đã trở thành một khuyết điểm cực lớn của Amouage Figment Man, dựa trên những miêu tả về mùi hương nước hoa này.

Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques - mùi máu và mồ hôi

Giá tham khảo: 2.900K/100ml

Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques là một mùi hương pha trộn giữa hương hoa cỏ với các sắc tố kim loại, đặc biệt không thể không kể tới mùi hương nồng của hợp chất Lactonic. Nhiều người dùng mô tả khi lần đầu ngửi rằng hương của chai nước hoa này như mùi máu và mồ hôi: tanh, váng đầu và không mấy dễ chịu.



After Every Ounce of Joy (Leaves My Body) - mùi bên trong xe ô tô bị hỏng điều hoà

Giá tham khảo: 3.500K/30ml

Dù được chuyên trang Fragrantica lựa chọn là Editors' Favorite của năm 2020, chai nước hoa After Every Ounce of Joy (Leaves My Body) của Chris Rusak được nhiều người dùng review là có mùi bên trong xe ô tô bị hỏng điều hoà. Thêm vào đó, một vài người mô tả mùi hương của chai nước hoa này là sự tổng hoà của xăng dầu, lá ướt, rượu whisky khô, cao su, kim loại và gỗ.



Tuy vậy, After Every Ounce of Joy (Leaves My Body) vẫn sở hữu cho mình một lượng fan hâm mộ nhờ sự độc lạ của các nốt hương.

Zoologist Hyrax - mùi động vật

Giá tham khảo: 5.200K/60ml

Được chiết xuất từ các nhóm hương nổi bật như nghệ tây, hoa hồng và xạ hương kết hợp với xạ hương của cầy hương đầy táo bạo, chai nước hoa Zoologist Hyrax được nhiều người dùng miêu tả giống như một chuyến đi tới núi rừng châu Phi. Tuy nhiên, chai nước hoa này cũng nhận về nhiều review trái chiều. Nhiều người miêu tả họ cảm thấy chai nước hoa này có mùi của động vật hoang dã khi mọi note hương giao hoà làm một.



Filippo Sorcinelli But Not Today - mùi của nỗi sợ và máu

Giá tham khảo: 7.000K/100ml

Lấy cảm hứng từ bộ phim Hannibal của Ridley Scott, chai nước hoa But Not Today của Filippo Sorcinelli được mô tả có mùi hương của nỗi sợ và máu. Với từng nốt hương sâu lắng và mạnh mẽ "đánh gục" mọi giác quan, Filippo Sorcinelli But Not Today giống như đưa người dùng tới với ngục tù lạnh lẽo và tối tăm của Hannibal. Một người thậm chí còn miêu tả cảm giác dựng tóc gáy sau khi ngửi thử mùi hương nước hoa độc đáo này.