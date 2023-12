5 mẫu chân váy "soán ngôi" chân váy xếp ly trở thành xu hướng nổi nhất 2023, sang năm vẫn còn hợp mốt

Dù vào bất cứ mùa nào trong năm, chân váy cũng là món thời trang được hầu hết các chị em yêu thích. Chân váy mang đậm nét nữ tính, giúp vẻ ngoài của người mặc trở nên nổi bật, yêu kiều hơn. Món thời trang này phù hợp để diện trong nhiều bối cảnh, như đi làm, dạo phố hoặc dự tiệc.

Chân váy có nhiều mẫu mã đa dạng nhưng mỗi năm, xu hướng lại đổi khác. Chẳng hạn như vài năm trước kia, chân váy xếp ly chiếm lĩnh tủ đồ của chị em thì trong năm 2023 vừa qua, 5 kiểu chân váy sau đây mới thực sự gây sốt. Dự đoán là trong năm 2024, 5 mẫu chân váy này vẫn chuẩn mốt, do đó chị em rất nên tham khảo.

Chân váy chữ A

Chân váy chữ A có thiết kế xòe nhẹ, diện lên rất thoải mái và phù hợp với mọi vóc dáng. Thậm chí, chân váy chữ A còn tạo hiệu ứng chân thon thả hơn và khi chọn thiết kế dài trên mắt cá chân, vóc dáng của người mặc càng thêm cao ráo. Chân váy chữ A mang tông màu trung tính được các chị em vô cùng yêu thích trong năm 2023 vì dễ phối đồ, đồng thời đem tới cho người diện nét trang nhã, tinh tế. Khi diện chân váy chữ A, chị em nên sơ vin để nâng tầm phong cách và phát huy tối ưu khả năng tôn dáng của item này.

Chân váy ngắn suông

Bên cạnh sự phủ sóng của chân váy dài, chân váy ngắn cũng là món thời trang chiếm được cảm tình của rất nhiều chị em trong năm vừa qua. Ưu điểm của chân váy ngắn là sự trẻ trung, ngọt ngào. Bên cạnh đó, chân váy ngắn còn tạo hiệu ứng chân dài, vóc dáng cao ráo hơn cho người diện. Phiên bản chân váy ngắn suông, thiết kế đơn giản được lòng nhiều chị em nhất trong năm qua. Món thời trang này tươi trẻ nhưng vẫn có nét trang nhã, thanh lịch nên phù hợp với mọi độ tuổi.

Chân váy dài suông

Món thời trang được ưa chuộng hơn cả chân váy bút chì trong năm vừa rồi chính là chân váy suông. Thiết kế chân váy này không hề kén dáng, có độ suông khá thoải mái nên giúp khắc phục nhược điểm và tạo sự thanh thoát, cao ráo cho tổng thể. Chân váy suông là "bảo chứng" cho vẻ ngoài thanh lịch và tinh tế. Chị em nên kết hợp mẫu chân váy này cùng áo len mỏng, áo sơ mi/áo blouse rồi khoác ngoài blazer để tạo nên bộ trang phục đẹp mắt, sang xịn mịn. Chân váy suông kết hợp ăn ý với giày mũi nhọn, sandal quai mảnh, giày mule để "hack" dáng hiệu quả.

Chân váy xẻ tà

Chân váy xẻ tà cũng là món thời trang đáng chú ý trong năm vừa qua. Mẫu chân váy này khá nổi bật nhưng vẫn có sự trang nhã. Đặc biệt là nhờ đường xẻ tà, đôi chân của người diện trông sẽ dài hơn, từ đó chiều cao được "ăn gian" hiệu quả. Chị em nên kết hợp chân váy xẻ tà cùng với áo lửng hoặc sơ vin gọn gàng để tôn lên được vẻ đẹp của món thời trang này. Một số quý cô sành điệu còn kết hợp chân váy xẻ tà cùng với quần tất đen để tăng thêm nét quyến rũ, sang trọng cho tổng thể trang phục.

Chân váy màu be

Không phải là chân váy màu pastel, các quý cô sành điệu ưu tiên chân váy màu be hơn trong năm qua. Mẫu chân váy này ghi điểm ở sự trang nhã, dịu dàng. Thế nhưng bên cạnh đó, chân váy màu be còn có nét trẻ trung, hiện đại. Không khó để chị em mặc đẹp với chân váy màu be. Yêu thích sự tinh giản, các nàng hãy kết hợp chân váy màu be cùng với áo màu trung tính. Nổi bật hơn nhưng vẫn có sự hài hòa, tinh tế là công thức chân váy màu be diện cùng áo màu sắc hoặc áo tông màu pastel.

Ảnh: Sưu tầm