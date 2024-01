5 mẫu áo blazer trẻ trung và nổi bật, lý tưởng để sắm diện Tết

Trong số những kiểu áo khoác sành điệu mà chị em có thể gặp khi đi mua sắm, blazer có lẽ là món đồ đáng mua nhất. Áo blazer vừa có sự thanh lịch, vừa toát lên nét thời thượng và sành điệu. Kiểu áo này có rất nhiều biến tấu, từ tối giản và trang nhã cho đến nổi bật, tươi tắn. Muốn phong cách Tết 2024 thêm trẻ trung và cuốn hút, chị em nên bổ sung 5 kiểu blazer "hack" tuổi hiệu quả sau đây cho tủ đồ:

Blazer màu be

Mang tông màu trung tính nhưng blazer màu be vẫn có sự tươi tắn, rạng rỡ. Do đó, mẫu áo này sẽ giúp cả set trang phục của bạn thêm trẻ trung. Chị em đừng chỉ kết hợp áo blazer màu be với những item trơn màu trung tính. Thay vào đó, hãy làm mới style Tết bằng cách diện áo blazer màu be cùng quần màu xanh pastel hay áo len họa tiết… Như vậy, bạn sẽ có vẻ ngoài nổi bật, tươi trẻ nhưng vẫn ghi điểm hài hòa và tinh tế. Áo blazer màu be luôn chuẩn mốt với thời gian nên không chỉ trong dịp Tết, bạn còn có thể tận dụng mẫu áo này thêm vài năm nữa.

Blazer vải da

Áo blazer vải da là một biến tấu đáng tham khảo, nếu chị em muốn xây dựng phong cách Tết nổi bật và đột phá. Áo blazer vải da có sự nổi bật và cá tính nhưng cũng rất sang trọng. Bên cạnh tông màu đen, áo blazer vải da còn có các gam màu như nâu, be hoặc trắng kem… Những phiên bản này đều giúp "hack" tuổi hiệu quả. Áo blazer vải da kết hợp ăn ý với các mẫu áo trơn màu, quần jeans hoặc quần âu để tạo nên những bộ trang phục ấn tượng.

Blazer kẻ

Áo blazer kẻ phảng phất nét cổ điển nhưng cũng giúp vẻ ngoài của chị em thêm nổi bật, trẻ trung. Chị em có thể lựa chọn blazer kẻ sọc trang nhã hoặc blazer kẻ ô ngọt ngào, cá tính. Để đảm bảo sự hài hòa cho bộ trang phục, chị em nên kết hợp blazer kẻ với các món đồ trơn màu. Cách phối đồ này vẫn giúp người mặc có được sự trẻ trung, đồng thời ghi điểm tinh tế. Khi diện áo blazer kẻ, các nàng có thể tô điểm một số món phụ kiện như dây chuyền vàng, khuyên tai để vẻ ngoài thêm long lanh, sang trọng.

Blazer màu trắng

Blazer màu trắng rất trang nhã nhưng cũng mang đến hiệu quả "hack" tuổi nhờ sự tươi tắn, rạng rỡ. Chưa hết, blazer màu trắng còn là "bảo chứng" cho vẻ ngoài nữ tính, dịu dàng. Có nhiều cách phối đồ với áo blazer màu trắng. Yêu thích phong cách tối giản, bạn nên diện blazer trắng cùng với áo trơn màu, quần âu hoặc chân váy suông. Nổi bật hơn là công thức blazer trắng + áo họa tiết và quần jeans…, công thức này giúp "hack" tuổi nhưng vẫn sang trọng.

Blazer màu xám

Blazer màu xám đang là xu hướng nổi bật trong thời gian gần đầy. Blazer xám không hề khiến vẻ ngoài "dừ" đi, trái lại còn mang đến nét hiện đại và thời thượng. Bạn nên kết hợp blazer xám với các món đồ mang màu sắc nổi bật, chẳng hạn như áo len màu xanh, chân váy màu hồng đậm hoặc áo tông màu đỏ… Blazer xám sẽ giúp cân bằng tổng thể trang phục, cộng thêm điểm tinh tế cho người diện nhưng không làm giảm đi sự trẻ trung, bắt mắt.