Tết chưa đến, mỹ nhân Việt đã xúng xính áo dài: Thùy Tiên, Phương Khánh... mê nét truyền thống, Xoài Non chuộng mẫu ngọt ngào

Nếu thích vẻ đẹp tươi tắn và hiện đại hơn, nàng có thể tham khảo mẫu áo dài của Xoài Non. Được biết, đây là thiết kế của Aguja Studio. Em áo dài này có phom ôm tôn dáng, kết hợp cùng gam màu đỏ thuần nền nã và phần vai áo xuyên thấu in họa tiết bắt mắt giúp mang đến diện mạo đầy ngọt ngào và tươi trẻ cho Xoài Non.