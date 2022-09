5 lợi ích đáng kinh ngạc của bắp ngô đối với sức khỏe

Cho dù bạn yêu thích ngô luộc, ngô nướng, ngô tẩm bột chiên giòn hay chỉ đơn giản là thêm một ít hạt ngô vào món salad của mình thì ngô vẫn là một thực phẩm quen thuộc trong vô số gia đình trên khắp thế giới. Điều khiến nó trở nên phổ biến như vậy không chỉ bởi sự linh hoạt trong cách chế biến mà còn do những lợi ích sức khỏe ngô mang lại mà ngay cả những người sành ăn nhất cũng có thể không nhận ra.

5 lợi ích sức khỏe bắp ngô mang lại

Ngô là một loại rau và hạt ngũ cốc giàu tinh bột được tiêu thụ trên khắp nơi trên thế giới trong nhiều thế kỷ. Nó giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Nó cũng tương đối ít protein và chất béo.

Theo tờ Healthline, một cốc (164g) ngô ngọt vàng chứa khoảng 177 calo; 42g carbs, 5.4g chất đạm, 2.1g chất béo, 4.6g chất xơ. Đặc biệt, với lượng ngô đó, nó có thể cung cấp 17% vitamin C, 24% vitamin B1, 19% vitamin B2, 11% magiê và 10% kali cơ thể cần mỗi ngày.

Và dưới đây là những lợi ích bạn nhận được từ bắp ngô.

1. Ngô có thể làm giảm cholesterol của bạn

Nếu bạn muốn đưa mức cholesterol trong cơ thể mình vào ngưỡng an toàn, thêm một ít dầu ngô vào chế độ ăn uống có thể là một phương pháp hiệu quả để đạt được mục tiêu đó.

Một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy, trong một nhóm 25 người trưởng thành có lượng cholesterol cao, tiêu thụ 4 thìa cà phê dầu ngô mỗi ngày làm giảm mức cholesterol nhiều hơn so với những người tiêu thụ một lượng dầu dừa tương đương.

2. Ngô có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Một chút ngô tím trong thực đơn của bạn có thể là chìa khóa để ngăn ngừa bệnh tiểu đường và các biến chứng liên quan của nó.

Một nghiên cứu in vitro (thí nghiệm trong ống nghiệm) năm 2018 được công bố trên PLOS One cho thấy rằng các sắc tố anthocyanin được tìm thấy trong ngô tím có liên quan đến việc cải thiện sự hấp thụ glucose và tăng tiết insulin, cũng như kích hoạt thụ thể axit béo tự do -1 và glucokinase, hai dấu hiệu sinh học liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

3. Ngô có thể cải thiện tiêu hóa của bạn

Nếu bạn đang cố gắng thúc đẩy đường tiêu hóa chậm chạp của mình, một chút ngô có thể giúp ích rất nhiều.

Một nghiên cứu năm 2013 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy rằng tiêu thụ polydextrose và chất xơ hòa tan trong ngô, có liên quan đến việc sản xuất phân thường xuyên hơn.

4. Ngô có thể cải thiện vi khuẩn đường ruột của bạn

Sự cân bằng lành mạnh của vi khuẩn đường ruột là điều cần thiết để không chỉ giữ cho đường tiêu hóa của bạn khỏe mạnh mà còn thúc đẩy sức khỏe toàn bộ cơ thể. Vì khoảng 70% hệ thống miễn dịch của cơ thể nằm trong ruột.

May mắn thay, thêm một ít ngô vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp giữ nguyên sự cân bằng thiết yếu này.

Một nghiên cứu năm 2016 được công bố trên PLOS One cho thấy chất xơ hòa tan trong ngô có tác dụng tiền sinh học, làm tăng số lượng vi khuẩn bifidobacteria có lợi trong đường tiêu hóa của các đối tượng nghiên cứu.

Đặc biệt, ngô có thể bảo vệ chống lại các vấn đề tiêu hóa cụ thể, bao gồm cả bệnh túi thừa đại tràng, được đặc trưng bởi tình trạng viêm đường tiêu hóa. Một nghiên cứu kéo dài 18 năm trên 47.000 nam giới trưởng thành liên quan đến việc ăn bỏng ngô ít nhất hai lần một tuần với nguy cơ mắc bệnh túi thừa thấp hơn đáng kể.

Dựa trên những kết quả hạn chế này, ăn ngô và bỏng ngô có thể thúc đẩy sức khỏe đường ruột và ngăn ngừa các bệnh tiêu hóa.

5. Ngô có thể giúp bạn no lâu hơn

Thưởng thức một ít bắp rang bơ như một món ăn nhẹ có thể giúp bạn cảm thấy hài lòng giữa các bữa ăn mà không cần chuyển sang các món ăn vặt có hàm lượng calo cao.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu đã xếp hạng bỏng ngô có chỉ số cảm giác no 154%, sử dụng bánh mì trắng làm phép so sánh cơ bản với chỉ số cảm giác no 100%.

Hơn nữa, một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy rằng bỏng ngô ít chất béo sẽ gây cảm giác no hơn so với khoai tây chiên nhiều chất béo.

Một số lợi ích khác của ngô

Tờ Healthline còn đề cập thêm 1 lợi ích khác của ngô đến từ 2 chất Lutein và Zeaxanthin. Theo đó, hai loại carotenoid có thể ngăn ngừa đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD).

Điều này có thể là do lutein và zeaxanthin tạo nên một phần lớn vùng điểm vàng của mắt bạn.

Một nghiên cứu ở 365 người trưởng thành cho thấy những người ăn nhiều carotenoid - đặc biệt là lutein và zeaxanthin - có nguy cơ mắc bệnh AMD thấp hơn 43% so với những người ăn ít.

Do đó, thường xuyên ăn ngô có thể tăng cường sức khỏe của mắt - đặc biệt là đối với những người có nguy cơ bị AMD.

Nguồn và ảnh: Eat This, Healthline