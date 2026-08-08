5 loại thông tin, giấy tờ người dân cần sớm tích hợp vào VNeID để tránh bỏ lỡ quyền lợi

Mới đây, Công an TP. Cần Thơ khuyến nghị người dân cần chủ động tích hợp thông tin trên VNeID để được hưởng chính sách khuyến khích khi thực hiện thủ tục hành chính.

Cụ thể, nhằm thúc đẩy phát triển công dân số, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 09/7/2026 về phát triển công dân số. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 15/8/2026 đến ngày 28/02/2027.

Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP nêu rõ, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi chủ động cập nhật, tích hợp đầy đủ thông tin trên VNeID và thực hiện các thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện theo quy định sẽ được hưởng các chính sách khuyến khích của Nhà nước.

Trong đó, người dân có thể được miễn hoặc giảm phí, lệ phí đối với từng thủ tục hành chính cụ thể. Chính sách này được áp dụng theo đúng danh mục, điều kiện và mức ưu đãi quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết.

Công an TP. Cần Thơ thông tin, để được hưởng các chính sách nêu trên, công dân cần hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID gồm: Giấy khai sinh; thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động; thông tin tài khoản an sinh xã hội; số thuê bao di động; sổ sức khỏe điện tử.

Cách tích hợp cụ thể như sau:

Các bước tích hợp thông tin tài khoản trên ứng dụng VNeID (Ảnh: Công an TP. Cần Thơ)

Các bước tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID (Ảnh: Công an TP. Cần Thơ)

Các bước xác nhận số thuê bao di động trên ứng dụng VNeID (Ảnh: Công an TP. Cần Thơ)

Các bước kích hoạt và sử dụng sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID (Ảnh: Công an TP. Cần Thơ)

Theo cơ quan Công an, việc tích hợp đầy đủ các thông tin này sẽ giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế việc xuất trình nhiều loại giấy tờ và nâng cao tính chính xác của dữ liệu. Bên cạnh đó, việc này cũng tạo điều kiện để người dân tiếp cận các chính sách ưu đãi của Nhà nước khi sử dụng dịch vụ công.

Nghị quyết cũng xác định rõ trách nhiệm của người dân trong việc chủ động phối hợp cập nhật, bổ sung và đồng bộ thông tin cá nhân vào tài khoản định danh điện tử cũng như các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng thời khẳng định việc triển khai các chính sách khuyến khích không làm hạn chế quyền lựa chọn phương thức thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Cần lưu ý, chính sách miễn, giảm phí, lệ phí chỉ áp dụng đối với các thủ tục hành chính thuộc danh mục được quy định và khi công dân đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP cùng các Phụ lục ban hành kèm theo; không áp dụng đồng loạt cho tất cả thủ tục hành chính.

Cũng tại thông báo này, lực lượng Công an khuyến nghị người dân thường xuyên cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất; kiểm tra, bổ sung và tích hợp đầy đủ các thông tin theo quy định để thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đồng thời bảo đảm quyền lợi khi các chính sách khuyến khích của Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.