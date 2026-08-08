MK Vision tiếp tục đồng hành cùng PPA Tour Asia

Sau dấu ấn thành công của công nghệ Instant Replay (IRS) do MK Vision nghiên cứu phát triển tại PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026, MK Vision tiếp tục đồng hành với vai trò Đối tác công nghệ IRS chính thức tại PPA Asia 500 MB Ho Chi Minh City Open 2026.

PPA Tour Asia tiếp tục đưa Việt Nam trở thành điểm đến của pickleball quốc tế

Sau thành công của chặng đấu tại Hà Nội, PPA Tour Asia tiếp tục trở lại Việt Nam với giải đấu PPA Asia 500 MB Ho Chi Minh City Open 2026, diễn ra từ ngày 06–09/08/2026 tại New Sports Club, City Park, The Global City, Bình Trưng (TP.HCM), quy tụ hơn 500 vận động viên đến từ trên 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài với tổng giá trị giải thưởng 70.000 USD và 500 điểm xếp hạng PPA Tour.

Tiếp nối PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026, MK Vision tiếp tục phối hợp cùng New Sports - đơn vị tiên phong xây dựng hệ sinh thái thể thao đa môn dành cho nhiều lứa tuổi trong ứng dụng công nghệ phục vụ công tác tổ chức và điều hành giải. Việc PPA Tour Asia liên tiếp lựa chọn Việt Nam làm điểm đến cũng tạo thêm môi trường để các công nghệ Sports Tech được triển khai, kiểm chứng trong thực tế và hỗ trợ nâng cao tiêu chuẩn tổ chức các giải đấu trong nước.

Năng lực đã được kiểm chứng trong điều kiện thi đấu thực tế

Tại PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026, MK Vision đã triển khai hệ thống Instant Replay System trên Championship Court - sân đấu quy tụ những trận đấu quan trọng nhất của giải - với 08 camera đồng bộ.

Trong suốt giải đấu, hệ thống đã hỗ trợ xử lý 53 tình huống challenge (vận động viên khiếu nại và yêu cầu xem lại quyết định của trọng tài) với tỷ lệ xử lý thành công 98% và thời gian truy xuất hình ảnh khoảng 12 - 15 giây cho mỗi tình huống. Trọng tài có thể nhanh chóng xem lại hình ảnh từ nhiều góc quay và sử dụng chế độ xem chậm để có thêm căn cứ trước khi đưa ra quyết định, qua đó tăng tính minh bạch mà vẫn hạn chế gián đoạn trận đấu.

Hệ thống đồng thời duy trì vận hành ổn định trong suốt giải đấu và đáp ứng yêu cầu xử lý hình ảnh gần như theo thời gian thực. Phản hồi từ các trọng tài ghi nhận chất lượng hình ảnh mượt, khả năng xem chậm và quan sát đa góc hỗ trợ rõ rệt việc đánh giá các tình huống bóng trong hoặc ngoài sân; thời gian xử lý ngắn cũng giúp duy trì nhịp độ và cảm xúc của trận đấu.

Những kết quả trên là cơ sở để MK Vision tiếp tục được Ban Tổ chức tin tưởng đồng hành tại PPA Asia 500 MB Ho Chi Minh City Open 2026, với vai trò Đối tác công nghệ IRS chính thức.

Từ công nghệ trên sân đấu đến nền dữ liệu vận động viên

Giá trị của IRS không chỉ nằm ở việc hỗ trợ trọng tài xem lại một tình huống. Khi camera đa góc, hạ tầng xử lý hình ảnh, phần mềm quản lý video và quy trình vận hành được kết nối thành một hệ thống, mỗi trận đấu đồng thời tạo ra một nguồn dữ liệu số có khả năng tiếp tục được lưu trữ và khai thác sau khi sự kiện kết thúc.

Dữ liệu hình ảnh này có thể phục vụ nhiều mục đích: từ rà soát chuyên môn và phân tích tình huống đến sản xuất nội dung và xây dựng kho tư liệu truyền thông. Khi công nghệ được triển khai xuyên suốt nhiều trận đấu, giải đấu và mùa giải, những dữ liệu riêng lẻ có thể từng bước hình thành lịch sử thi đấu và phát triển của từng vận động viên.

Đây là một trong những hướng phát triển dài hạn MK Vision đặt ra cho hệ sinh thái Sports Tech: kết nối dữ liệu từ sân đấu về một nền tảng tập trung, từng bước xây dựng hồ sơ số cho vận động viên với dữ liệu được tổ chức theo từng cá nhân, tích hợp lịch sử thi đấu, thành tích, video và các dữ liệu chuyên môn nhằm hỗ trợ huấn luyện, theo dõi tiến bộ và phát hiện tài năng.

Mở rộng cơ hội vươn ra quốc tế cho vận động viên Việt Nam

PPA Tour Asia không chỉ đưa các giải đấu quốc tế đến Việt Nam mà còn tạo điều kiện để hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ phát triển vận động viên. Trên nền tảng đó, sự kết hợp giữa giải đấu chuyên nghiệp, công nghệ và dữ liệu có thể giúp những tài năng Việt Nam được ghi nhận và tiếp cận nhiều cơ hội quốc tế hơn.

Khi quá trình phát triển của vận động viên được ghi nhận bằng thành tích, footage, highlight và dữ liệu thi đấu, năng lực của họ có thể được thể hiện đầy đủ hơn, đồng thời hỗ trợ tuyển trạch, kết nối giải đấu và tìm kiếm cơ hội phát triển.

Đó cũng là tầm nhìn của MK Vision đối với hệ sinh thái Sports Tech "Make in Vietnam": bắt đầu từ IRS, từng bước kết nối sân đấu, công nghệ hình ảnh và dữ liệu trên một hạ tầng thống nhất nhằm hỗ trợ tổ chức thể thao chuyên nghiệp và phát triển vận động viên.

Từ những hệ thống đang được vận hành tại PPA Tour Asia hôm nay, MK Vision hướng tới một hệ sinh thái nơi công nghệ và dữ liệu góp phần giúp tài năng được phát hiện sớm hơn, hành trình phát triển được ghi nhận đầy đủ hơn và vận động viên Việt Nam có thêm cơ hội vươn ra các sân chơi quốc tế.