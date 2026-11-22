Đây là 5 loại kem chống nắng cần cân nhắc, tốt nhất nên tránh nếu sản phẩm không đáp ứng được các tiêu chí an toàn và bảo vệ da cơ bản.

Kem chống nắng là bước chăm sóc da quan trọng, giúp bảo vệ làn da trước tác động của tia cực tím và hạn chế nguy cơ sạm nám, lão hóa sớm. Tuy nhiên, không phải sản phẩm có giá thành cao, bao bì sang trọng hay được quảng cáo với nhiều công dụng đều phù hợp để sử dụng. Một số loại kem chống nắng có chỉ số bảo vệ không đáp ứng nhu cầu, thành phần dễ gây kích ứng hoặc không đảm bảo chất lượng có thể khiến việc chống nắng kém hiệu quả, thậm chí gây thêm vấn đề cho da. Trước khi quyết định mua, bạn nên kiểm tra kỹ những thông tin quan trọng trên bao bì thay vì chỉ lựa chọn dựa vào thương hiệu hay mức giá. Dưới đây là 5 loại kem chống nắng cần cân nhắc, tốt nhất nên tránh nếu sản phẩm không đáp ứng được các tiêu chí an toàn và bảo vệ da cơ bản.

1. Kem chống nắng có chỉ số SPF dưới 30

SPF là chỉ số thể hiện khả năng bảo vệ da trước tia UVB - tác nhân chính gây cháy nắng và góp phần làm tăng nguy cơ ung thư da. Về nguyên tắc, SPF càng cao thì khả năng chống UVB càng tốt khi sản phẩm được sử dụng đúng lượng và đúng cách. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa SPF 15 hay SPF 20 hoàn toàn không có tác dụng. Dù vậy, với nhu cầu chống nắng hằng ngày, đặc biệt khi thường xuyên di chuyển ngoài trời, kem chống nắng có SPF dưới 30 thường không phải lựa chọn tối ưu. Các tổ chức da liễu thường khuyến nghị sử dụng sản phẩm có SPF từ 30 trở lên để đảm bảo mức bảo vệ phù hợp. Sản phẩm SPF thấp có thể không đáp ứng tốt nhu cầu của người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng, nhất là khi lượng kem thoa không đủ hoặc không được bôi lại đúng thời điểm. Thay vì chọn sản phẩm chỉ có SPF 15 hoặc 20 vì kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán, bạn nên ưu tiên kem chống nắng SPF 30-50. Với những hoạt động ngoài trời kéo dài, SPF 50 hoặc 50+ là lựa chọn đáng cân nhắc, kết hợp che chắn bằng quần áo, mũ và kính râm.

2. Kem chống nắng chứa thành phần dễ gây kích ứng với làn da

Một sản phẩm được đánh giá tốt trên thị trường chưa chắc phù hợp với mọi loại da. Một số thành phần trong kem chống nắng, hương liệu, chất bảo quản hoặc các hoạt chất tạo cảm giác mát có thể gây kích ứng ở người có cơ địa nhạy cảm. Biểu hiện thường gặp là châm chích, ngứa, đỏ da, nổi mẩn hoặc cảm giác nóng rát sau khi thoa. Đặc biệt, người có làn da nhạy cảm, dễ dị ứng hoặc đang gặp tình trạng viêm da nên thận trọng với những sản phẩm chứa thành phần từng khiến mình phản ứng trước đó. Không nên mặc định tất cả màng lọc hóa học đều gây kích ứng hay kem chống nắng vật lý luôn an toàn tuyệt đối. Mức độ dung nạp phụ thuộc vào công thức hoàn chỉnh và đặc điểm da của từng người. Để hạn chế rủi ro, hãy đọc bảng thành phần, ưu tiên sản phẩm phù hợp với tình trạng da và thử trước trên một vùng da nhỏ theo hướng dẫn. Nếu xuất hiện phản ứng bất thường, nên ngừng sử dụng thay vì cố dùng tiếp vì tiếc một sản phẩm đắt tiền.

3. Kem chống nắng không có khả năng bảo vệ phổ rộng

Nhiều người chỉ chú ý đến chỉ số SPF mà bỏ qua khả năng chống tia UVA. Trong khi UVB chủ yếu gây cháy nắng, tia UVA có thể xuyên sâu hơn vào da, góp phần gây lão hóa sớm và làm tổn thương tế bào da. Vì vậy, một sản phẩm có SPF cao nhưng không thể hiện khả năng bảo vệ trước UVA vẫn chưa phải lựa chọn toàn diện. Để đáp ứng nhu cầu chống nắng hằng ngày, bạn nên tìm sản phẩm có ghi rõ "Broad Spectrum" (phổ rộng), biểu thị khả năng bảo vệ trước cả UVA và UVB. Với sản phẩm bán tại thị trường châu Á, các ký hiệu PA cũng thường được sử dụng để thể hiện mức độ bảo vệ UVA; PA++++ là mức cao trong hệ thống này. Đừng chỉ nhìn vào con số SPF thật lớn rồi cho rằng sản phẩm đã bảo vệ da toàn diện. Hãy kiểm tra cả thông tin chống UVA, khả năng chống nước nếu cần hoạt động ngoài trời và hướng dẫn sử dụng trên bao bì.

4. Kem chống nắng đã hết hạn sử dụng

Kem chống nắng hết hạn là sản phẩm nên loại bỏ, dù bên trong vẫn còn nhiều hay chưa có dấu hiệu thay đổi rõ rệt. Theo thời gian, các thành phần trong công thức có thể suy giảm độ ổn định, khiến khả năng bảo vệ da không còn được đảm bảo như ban đầu. Một số sản phẩm còn có thể thay đổi kết cấu, màu sắc hoặc mùi do quá trình bảo quản và phân hủy. Đáng chú ý, kem chống nắng không chỉ có hạn sử dụng in trên bao bì mà còn có thời gian sử dụng sau khi mở nắp. Ký hiệu hình chiếc hộp mở với con số như 6M hoặc 12M cho biết sản phẩm nên được dùng trong khoảng 6 hoặc 12 tháng sau khi mở, tùy công thức. Nếu kem đã quá hạn, bị tách lớp, đổi màu, có mùi lạ hoặc từng được bảo quản trong môi trường quá nóng, bạn không nên tiếp tục sử dụng. Việc cố tận dụng sản phẩm có thể khiến da không được bảo vệ đầy đủ, trong khi nguy cơ kích ứng cũng tăng lên.





5. Kem chống nắng không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Đây là nhóm sản phẩm cần tránh tuyệt đối, kể cả khi được quảng cáo với mức giá hấp dẫn hay lời giới thiệu có khả năng chống nắng vượt trội. Kem chống nắng không có nhãn mác đầy đủ, thông tin nhà sản xuất, bảng thành phần, số lô và hạn sử dụng rõ ràng khiến người mua không thể xác định chất lượng cũng như mức độ an toàn. Đặc biệt, những sản phẩm được bán qua tài khoản cá nhân, hàng xách tay không có thông tin kiểm chứng hoặc quảng cáo công dụng quá mức cần được cân nhắc kỹ. Chỉ số SPF ghi trên bao bì không đồng nghĩa sản phẩm đã được kiểm nghiệm đáng tin cậy. Nếu công thức không đạt chất lượng hoặc thông tin bảo vệ không chính xác, làn da có thể phải chịu tác động của tia UV dù bạn vẫn thoa kem mỗi ngày. Tốt nhất, hãy mua kem chống nắng từ cửa hàng chính hãng, nhà phân phối uy tín hoặc những kênh bán lẻ có khả năng cung cấp thông tin sản phẩm minh bạch. Đừng đánh đổi sức khỏe làn da chỉ vì một món đồ có giá rẻ bất thường.

Dưới đây là 1 số loại kem chống nắng chất lượng mà bạn có thể tham khảo:

Kem chống nắng BEPLAIN dòng Đậu Xanh thuần hoá học, chống UVA UVB

Nơi mua: Beplain

Skin Aqua Tone up Blue Sunscreen for Yellow Skin with Red Blemishes

Nơi mua: Skin Aqua

Kem chống nắng dịu nhẹ DIVE IN chứa Hyaluronic Acid với SPF 50+ PA++++

Nơi mua: Torriden

Eucerin Spotless Brightening Day Sunscreen Spf30 50ml

Nơi mua: Eucerin

d'Alba Kem chống nắng Nâng tone Xanh lá White Truffle Tone Up Green Correcting Suncream

Một tuýp kem chống nắng tốt không nhất thiết phải có giá thành đắt đỏ, nhưng cần đáp ứng những tiêu chí cơ bản: SPF từ 30 trở lên, bảo vệ phổ rộng, phù hợp với làn da, còn hạn sử dụng và có nguồn gốc rõ ràng. Bên cạnh việc chọn đúng sản phẩm, bạn cũng cần thoa đủ lượng, bôi lại khoảng 2 giờ khi ở ngoài trời và bổ sung các biện pháp che chắn. Chống nắng hiệu quả không nằm ở mức giá trên bao bì mà ở chất lượng sản phẩm và cách sử dụng mỗi ngày.