5 lọ serum tăng sinh collagen cho da căng mọng, không một nếp nhăn

Collagen là một thành tố tự nhiên có trong cơ thể, nó đảm nhận nhiều chức năng quan trọng, trong đó có duy trì sức khỏe, độ săn chắc của làn da, đồng thời sửa chữa và tái tạo các mô. Theo tuổi tác, collagen tự nhiên sẽ bị suy giảm, dẫn đến tình trạng da chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn. Tuy nhiên, chị em có thể tăng sinh collagen cho làn da bằng cách bổ sung cho quy trình skincare những sản phẩm tốt. Dưới đây là 5 lọ serum chống lão hóa, tăng sinh collagen đáng tham khảo cho nàng ngoài 30 tuổi.

Olay Wrinkle Correction Serum

Để chăm da tiết kiệm, chị em hãy tham khảo lọ serum bình dân của Olay. Lọ serum chứa vitamin B3 và collagen peptide. Cách thành phần này sẽ tăng khả năng tự tái tạo của làn da, đồng thời củng cố hàng rào tự nhiên thêm khỏe mạnh. Đặc biệt, các nếp nhăn cũng sẽ mờ dần nếu bạn kết thân với lọ serum nhà Olay. Bên cạnh vitamin B3 và collagen peptide, bảng thành phần của lọ serum nhà Olay còn có niacinamide giúp nâng tông, làm đều màu da và se nhỏ lỗ chân lông. Những ai không thích hương liệu nhân tạo cũng sẽ cảm thấy hài lòng với lọ serum không mùi hương này.

Nơi mua: Wowmart

Dr. Dennis Gross Skincare C + Collagen Brighten & Firm Serum



Lọ serum của Dr. Dennis Gross có nhiều thành phần chống lão hóa tốt cho làn da. Theo bác sĩ Jennifer Chwalek tại New York, lọ serum chứa vitamin C, niacinamide cho hiệu quả bảo vệ da, chống oxy hóa và cải thiện chức năng của hàng rào tự nhiên. Bên cạnh đó, vitamin C còn được biết đến với khả năng kích thích sản sinh collagen, xóa mờ nốt thâm và làm sáng da. Điểm đặc biệt của lọ serum chính là sự kết hợp giữa lactic acid và vitamin C (dạng L-ascorbic acid với tỷ lệ 15%). Điều này cho phép sản phẩm thẩm thấu dễ dàng hơn, đồng thời phát huy tốt công dụng xóa nếp nhăn, trẻ hóa làn da.

Nơi mua: Chiaki

OLEHENRIKSEN Truth Serum



Đây là lọ serum vitamin C đáng tham khảo cho quy trình skincare. Thành phần vitamin C sẽ mang đến hiệu quả chống oxy hóa, bảo vệ làn da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. Vitamin C còn thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, tăng độ săn chắc, mềm mại cho làn da. Với các thành phần nổi bật khác như glycerin và hyaluronic acid, lọ serum còn bổ sung thêm độ ẩm giúp da căng mọng suốt cả ngày. Do đó, sản phẩm đặc biệt lý tưởng để dùng trong mùa lạnh. Công thức của lọ serum phù hợp với mọi loại da, không chứa paraben hay sulfate.

Mizon Collagen 100



Lọ serum của Mizon chứa một lượng dồi dào marine collagen - một dạng collagen rất dễ hấp thụ. Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa hyaluronic acid, chiết xuất đu đủ và mâm xôi đỏ giúp cải thiện độ đàn hồi, săn chắc, từ đó làn da thêm trẻ trung, rạng rỡ. Nếu yêu thích các sản phẩm skincare Hàn Quốc, chị em đừng bỏ qua lọ serum chống lão hóa, tăng cường collagen chất lượng này.

The Inkey List Collagen Booster Firming Peptide Serum

Lọ serum của The Inkey List có thành phần nổi bật là peptide giúp tăng sinh collagen tự nhiên. Sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh nhưng vẫn duy trì được độ căng mọng, mềm mại cho làn da. Lý do là bởi bên cạnh peptide, lọ serum còn có thêm hyaluronic acid và glycerin. Muốn cải thiện làn da từ khô ráp, kém săn chắc thành mịn màng và căng bóng, chị em hãy bổ sung lọ serum này vào quy trình. Chưa hết, lọ serum còn có giá thành phải chăng, chị em càng nên tham khảo để xây dựng quy trình skincare tiết kiệm, nhưng vẫn chất lượng.

Nơi mua: Little London Giá: 369k

Ảnh: Sưu tầm