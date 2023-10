Em gái Đạt Villa chia sẻ về cuộc sống lần đầu ra ở riêng, tiết lộ bí quyết làm chủ cuộc sống, cân tất việc nhà

"Ra ở riêng" - cụm từ dễ đọc dễ viết, quen thuộc trong lý thuyết và là ước mơ của những người trưởng thành vẫn phải sống cùng bố mẹ. Nhưng triển khai để áp dụng vào thực tế thế nào cho trơn tru, trôi chảy lại khiến nhiều người muốn bừng tỉnh khỏi giấc mộng ấy!

Sở dĩ, ''ra ở riêng'' đôi khi không chỉ khiến nhiều người gặp khó khăn bởi vấn đề tài chính hay đảm bảo mình đã được trang bị đầy đủ kĩ năng sống mà ngay từ những việc nhỏ hơn, ví như làm thế nào để tự chăm sóc cho bản thân trong những nhu cầu hàng ngày cũng đủ khiến chúng ta phải mất 1 thời gian dài mới làm quen và cân bằng được. Và đương nhiên, điều này xảy ra cả với cô nàng hot TikToker Đặng Thùy Linh (sinh năm 1996, hiện đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội).

Cùng trò chuyện thêm với Đặng Thùy Linh để lắng nghe những chia sẻ của cô nàng nhé!

Hot TikToker Đặng Thùy Linh và anh trai Đạt Villa

1. Là một Content Creator - công việc có vẻ linh động nhưng trên thực tế cũng chiếm rất nhiều thời gian. Linh đã phân chia thời gian như thế nào để vừa hoàn thành tốt công việc, vừa cân tất việc nhà sau khi dọn ra ở riêng?

Vì Linh chỉ ở một mình và không có nhiều thời gian nên Linh đã lập cho mình một thời gian biểu rõ ràng. Linh sắp xếp công việc hàng ngày dựa trên tầm quan trọng và tính khẩn cấp. Ngoài việc đi học trên trường, khoảng thời gian còn lại trong ngày Linh tính toán kỹ lưỡng để chia lại giờ giấc dành cho công việc. Tuy công việc này thường có nhiều vấn đề dễ phát sinh nhưng dù thế nào Linh vẫn cố gắng để có thời gian chăm sóc bản thân mình.

Và bởi thế, để tiết kiệm thời gian, Linh cũng chọn sử dụng các thiết bị công nghệ thông minh để hỗ trợ trong quá trình làm việc nhà, ví như: Bếp từ, nồi cơm điện, ấm siêu tốc, máy hút bụi, máy giặt quần áo...

2. Cuộc sống của Linh sau khi dọn ra ở riêng như thế nào so với trước đây? Linh có mất nhiều thời gian để cân bằng cuộc sống sau đó không?

Cuộc sống của Linh sau khi dọn ra ở riêng tất nhiên cũng có rất nhiều thay đổi so với trước đây. Nhưng Linh cho rằng, đó là chuyện ai cũng phải đối mặt và vượt qua nên Linh chọn tìm giải pháp để cân bằng cuộc sống, thay vì ngồi đó và than vãn.

Cũng nhờ kiểm soát được suy nghĩ và có cái nhìn tích cực về mọi vấn đề nên Linh không mất quá nhiều thời gian để cân bằng. Vì thời gian đó, Linh dành để làm việc rồi. Khó khăn ở đâu thì dành thời gian tháo gỡ việc đó. Làm việc nhỏ cũng là làm, còn hơn ngồi yên đó không làm gì cả. Đúng không?

3. Ba món đồ mà Linh cảm thấy hữu ích, sử dụng nhiều nhất là gì? Liệu 3 món đồ này có phải đã giúp Linh cùng lúc cân hết việc nhà hay không?

Hiện tại, trong nhà Linh cũng có khá nhiều món đồ gia dụng nhưng 3 món đồ mà Linh cảm thấy hữu ích, sử dụng nhiều nhất là: máy hút bụi, máy sấy và máy giặt quần áo. 3 món đồ này đã cùng lúc giúp Linh cân hết việc nhà và tiết kiệm được khá nhiều thời gian.

4. Món đồ có giá trị cao nhất mà Linh đã đầu tư để ''giải phóng sức lao động'' trong việc dọn dẹp nhà cửa, cải thiện chất lượng sống? Bạn lựa chọn sản phẩm đó dựa trên những tiêu chí nào?

Món đồ có giá trị cao nhất mà Linh đầu tư để ''giải phóng sức lao động'' là máy giặt.

Chưa bàn tới chuyện máy giặt là món đồ mình cần dùng hàng ngày, nhưng việc giặt đồ thực sự là công việc khiến chị em tốn rất nhiều công sức và thời gian. Chưa kể, mỗi lần giặt tay xong sẽ phải mất thời gian chờ quần áo khô. Hôm nào trời nắng ráo thì mọi thứ không quá nặng nề, nhưng với những hôm trời mưa hay nồm ẩm thì điều đó thực sự tồi tệ.

5. Quá trình đưa ra quyết định mua 1 sản phẩm của Linh thông thường sẽ là như thế nào? Linh có thường đọc review trước rồi mua không hay đi xem ngoài cửa hàng, thấy thích là mua?

Thông thường, khi đưa ra quyết định mua một sản phẩm nào đó Linh sẽ mua dựa trên những tiêu chí như: Sản phẩm đó có phù hợp với tài chính của mình không, khả năng đáp ứng và hỗ trợ mình trong công việc và cải thiện chất lượng cuộc sống như thế nào...

Tuy bây giờ đã thoải mái hơn trong việc chi tiêu để mua sắm nhưng Linh là người khá cẩn thận nên vẫn phải cân nhắc và tìm hiểu rất kĩ đó. Đương nhiên sẽ rất khó để tìm được 1 món đồ hoàn hảo như ý mình muốn nhưng việc phù hợp với nhu cầu và tài chính của bản thân là điều thật sự quan trọng. Linh nghĩ vậy! (cười)

6. Lần đầu tiên dọn ra ở riêng, món đồ gia dụng đầu tiên mà Linh mua là gì? Và nếu cho chọn lại, Linh có chọn mua món đồ đó hay không?

Lần đầu tiên dọn ra ở riêng, món đồ gia dụng đầu tiên mà Linh mua là nồi cơm điện.

Hiện tại, lượng công việc khá nhiều khiến Linh ít có thời gian vào bếp nhưng nếu cho chọn lại Linh vẫn sẽ chọn mua món đồ đó. Bởi vì Linh thích nấu cơm và cũng là người rất coi trọng sức khỏe. Chưa kể, là con gái thì cũng nên học nấu nướng nữa.

7. Cách chọn đồ của Linh trước đây và bây giờ khác nhau như thế nào?

Trước đây khi chưa tự kiếm được tiền, Linh thường lựa chọn mua đồ với tiêu chí đầu tiên là phải hợp gu, tính thẩm mỹ cao. Sau đó là mức giá vừa phải với tài chính hiện có.

Còn nhớ, món đồ đầu tiên Linh tự mua cho mình chính là chiếc điện thoại iPhone 5. Hồi đó, mình mua nó vì cảm thấy rất cần thiết cho việc học và công việc lúc bấy giờ. Vì không có máy tính nên nếu có 1 chiếc điện thoại thông minh, mình hoàn toàn vẫn có thể truy cập mạng để tìm tài liệu cần thiết cho môn học hay tìm kiếm bài hát, bài đàn yêu thích để tự học mỗi ngày. Ngoài ra nó còn giúp mình lưu giữ lại những bức ảnh, những thước phim đẹp trong các buổi diễn của mình. Với mình, kiến thức và kỷ niệm là 2 thứ vô cùng đắt giá. Kiến thức giúp bản thân nâng cao giá trị trong khi kỷ niệm lại là thứ bất cứ ai cũng muốn lưu giữ.

Bây giờ, khi đã có thể tự kiếm ra tiền, quan điểm của mình không có nhiều thay đổi. Chỉ khác là, vì đã tự kiếm ra tiền nên dù món đồ Linh thích có giá mắc hơn một chút thì Linh cũng vẫn sẽ sẵn sàng mua nó chứ không cần phải cân đo đong đếm nữa.

Linh nghĩ, đó cũng là động lực để mình cố gắng kiếm được nhiều tiền hơn mỗi ngày. Và như vậy thì đâu phải cứ mua đồ xa xỉ hay đắt đỏ là lãng phí tiền bạc đúng không?

Thùy Linh vẫn đang cố gắng mỗi ngày để làm chủ cuộc sống của mình

8. Nếu phải chia sẻ về 3 món đồ gia dụng đáng mua nhất khi ra ở riêng dành cho các bạn trẻ, theo Linh, 3 món đồ gia dụng đó sẽ là những gì?

Theo Linh, 3 món đồ gia dụng đáng mua nhất khi ra ở riêng dành cho các bạn trẻ là nồi cơm điện, ấm siêu tốc và máy giặt.

Linh nghĩ, 3 món đồ này có giá thành vừa phải trong khi tần suất sử dụng cao nên sẽ các bạn trẻ bớt cảm thấy áp lực hơn khi chi tiền đó.

9. Và ngược lại, đã có lần mua đồ nào khiến Linh cảm thấy thất vọng hay chưa?

Đương nhiên là có chứ!

Nhưng lý do là vì mình đã quá vội vàng trong việc lựa chọn. May mắn, cũng không có gì to tát cả, chỉ là một vài bộ đồ được mua trong lúc cao hứng, nhưng đến khi về mặc thì lại không muốn mặc nữa. Tính ra số tiền cũng không quá cao.

Nhưng sau những lần như vậy, Linh cũng tự rút ra được bài học cho bản thân và đang cố gắng rèn thói quen mua sắm bốc đồng.

10. Bạn có biết về Better Choice Awards - Giải thưởng tôn vinh đổi mới sáng tạo phục vụ lợi ích người tiêu dùng không? Với tư cách là một người tiêu dùng trẻ, bạn có kỳ vọng gì ở Better Choice Awards hay không?

Với sự phát triển của công nghệ và truyền thông đại chúng, chúng ta dễ dàng tìm kiếm bất cứ sản phẩm nào chỉ bằng cú nhấp chuột, nhưng lại vô cùng khó để tìm được review đáng tin cậy, nhằm hỗ trợ trong quá trình lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình. Điều này có thể chỉ gây ra 1 chút cảm giác khó chịu đối với các sản phẩm thông dụng như quần áo, đồ trang trí nhà cửa,... Nhưng ngược lại, với đồ gia dụng thông minh, giá thành cao (ví dụ như robot hút bụi, máy rửa bát, máy lọc không khí, tủ lạnh,...) thì sẽ để lại khá nhiều sự nuối tiếc, thậm chí hậu quả lớn, gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người hoặc các vấn đề an toàn cháy nổ. Bởi vậy, hy vọng Better Choice Awards sẽ trở thành một ''người bạn'' với không chỉ người trẻ mà với tất cả các gia đình, để khi cần sắm sửa đồ dùng trong nhà, người tiêu dùng tìm kiếm khi cần với bất cứ món đồ nào - không riêng xe cộ hay đồ gia dụng thông minh…

Hot TikToker Đặng Thùy Linh hy vọng Better Choice Awards sẽ trở thành một ''người bạn'' với tất cả mọi người, đồng hành và hỗ trợ trong công cuộc tìm kiếm sản phẩm, thiết bị phục vụ đời sống

11. Linh dự đoán sản phẩm nào sẽ thắng giải trong các hạng mục của Better Choice Awards?

Linh quan tâm nhất tới hạng mục ''Thiết bị gia đình có thiết kế đổi mới sáng tạo'' nên sẽ mạnh dạn đoán sản phẩm robot hút bụi, lau nhà Ecovacs Deebot X2 Omni sẽ thắng giải. Tuy hiện tại sản phẩm này chỉ xếp số 4 trên tổng số 12 sản phẩm nằm trong hạng mục nhưng với nhiều đánh giá tốt về chất lượng và tính thẩm mỹ, cũng như lợi ích đem lại cho mỗi gia đình, Linh vẫn nghĩ chiếc robot hút bụi nhà Ecovacs Deebot X2 Omni sẽ dành ưu thế.

12. Nếu được bổ sung thêm hạng mục giải thưởng, bạn sẽ muốn bổ sung giải thưởng gì? Ý tưởng như thế nào?

Nếu được, Linh mong sẽ có thêm hạng mục các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Hiện nay, đây là vấn đề được mọi người rất quan tâm. Bản thân Linh cũng rất ưu tiên cho việc thư giãn tâm - thân - trí mỗi ngày, lại không có nhiều thời gian để đến spa chăm sóc. Vậy nên Linh nghĩ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thư giãn tại nhà rất cần thiết với mọi người.