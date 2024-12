5 lọ kem chống nắng Hàn Quốc siêu hợp mùa đông vì dịu nhẹ, dưỡng da ẩm mọng

Kem chống nắng Hàn Quốc nhận được sự yêu thích của nhiều chị em vì độ dịu dàng, phù hợp với làn da châu Á và giá thành phải chăng. Nhiều sản phẩm kem chống nắng Hàn Quốc còn góp phần dưỡng ẩm, rất lý tưởng để dùng trong mùa đông. Đang tìm kiếm lọ kem chống nắng chất lượng cho quy trình, các nàng hãy tham khảo 5 sản phẩm đến từ Hàn Quốc sau đây:

Thank You Farmer Sun Project Water Sun Cream SPF 50+ PA+++

Điểm ấn tượng nhất của sản phẩm đến từ nhà Thank You Farmer chính là công thức lai giữa kem chống nắng hóa học và vật lý. Như vậy, làn da của bạn sẽ nhận được lợi ích từ cả hai dạng kem chống nắng mang lại. Bạn sẽ không phải lo lắng về tình trạng da khô, bởi lẽ, sản phẩm chứa lô hội xoa dịu da và chiết xuất hạt hướng dương cấp ẩm. Bác sĩ Eunice Park tại New York còn chỉ ra thêm các thành phần tốt của lọ kem chống nắng: "Chiết xuất rau má và nước cây tre chính là chìa khóa giúp làn da ẩm mọng và được xoa dịu" . Sản phẩm của Thank You Farmer phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da khô, bị mất nước.

Nơi mua: Shopee

Beauty of Joseon Relief Sun: Rice + Probiotic SPF50+ PA++++

Kem chống nắng của Beauty of Joseon là sản phẩm rất nổi tiếng. Lọ kem chống nắng xoa dịu da, tạo độ mềm mại, căng mọng giống như kem dưỡng. Sản phẩm cũng không để lại vệt trắng loang lổ hay gây khô mốc. Lọ kem chống nắng chứa nhiều thành phần tốt cho da, chẳng hạn như niacinamide, chiết xuất gạo, lợi khuẩn điều chế từ ngũ cốc. Sản phẩm mang lại cảm giác dễ chịu khi dùng, không gây bí da, nặng nề, khiến bạn muốn bôi mỗi ngày.

Nơi mua: Shopee

Dr. Jart+ Every Sun Day Mineral Sunscreen

Nếu đang tìm kiếm một lọ kem chống nắng vật lý đến từ Hàn Quốc, bạn nên tham khảo ngay sản phẩm của Dr. Jart+. Các thành phần như zinc oxide và titanium dioxide sẽ tạo một hàng rào vật lý để bảo vệ làn da khỏi cả tia UVA lẫn UVB. Lọ kem chống nắng vật lý này phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Sản phẩm thẩm thấu nhanh chóng, để lại lớp nền ráo mịn và mỏng nhẹ, không gây kích ứng da. Lọ kem chống nắng còn giúp kiểm soát bã nhờn hiệu quả, nàng da dầu có thể yên tâm dùng trong 4 mùa quanh năm.

Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream SPF 50+ PA++++

Lọ kem chống nắng của Round Lab có thể thay thế kem dưỡng ẩm, giúp bạn rút ngắn thời gian và công sức chăm sóc da buổi sáng. Những thành phần nổi bật của lọ kem chống nắng là hyaluronic acid, niacinamide, amino acid và nhựa cây bạch dương mang đến hiệu quả dưỡng ẩm sâu, ngăn mất nước và giảm thiểu kích ứng. Lọ kem chống nắng có mùi hương dịu dàng, dễ chịu từ các loại tinh dầu và chiết xuất ngải đắng. Sản phẩm còn mang đến hiệu quả làm sáng da, đồng thời góp phần xóa bỏ khuyết điểm, giúp da thêm mịn màng, rạng rỡ.

Nơi mua: Guardian

Some by Mi v10 Hyal Air Fit Sunscreen Broad Spectrum SPF 50

Những thành phần nổi bật của lọ kem chống nắng nhà Some by Mi bao gồm niacinamide, hyaluronic acid. Các hoạt chất này mang đến những công dụng như giảm mụn, loại bỏ dầu thừa, cấp ẩm… Sau khi bôi sản phẩm, làn da của chị em sẽ trở nên mịn màng, ẩm mọng mà không xuất hiện vệt trắng. Lọ kem chống nắng này rất thân thiện với làn da nhờ chiết xuất rau má xoa dịu da, ceramide củng cố hàng rào tự nhiên. Sản phẩm là lựa chọn thích hợp cho làn da nhạy cảm và không gây bít tắc lỗ chân lông.

Nơi mua: Some by Mi

Ảnh: Sưu tầm