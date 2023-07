5 kiểu sandal ''phủ sóng'' phong cách của các mỹ nhân Việt

Sang đến mùa hè, sandal "lấn át" giày thể thao và boots, trở thành kiểu giày dép được các mỹ nhân Việt diện nhiều nhất. Sandal tạo cảm giác mát chân trong thời tiết mùa hè nóng bức. Chưa hết, sandal còn được coi là "bảo bối" trẻ hóa phong cách, giúp vẻ ngoài thêm sành điệu, ấn tượng. Khi đi mua sắm, chị em sẽ tìm thấy rất nhiều kiểu sandal nên khó tránh khỏi cảm giác bối rối.

Để biết đâu là những mẫu sandal đáng sắm mà không phải suy nghĩ nhiều, chị em hãy tham khảo 5 gợi ý từ mỹ nhân Việt.

Sandal mule cao gót

Sandal mule cao gót "phủ sóng" hình ảnh street style của các mỹ nhân Việt. Kiểu sandal này không quá cầu kỳ, nên mang đến nét thanh lịch và tinh tế cho tổng thể trang phục. Thiết kế của sandal mule cao gót rất thoáng chân, từ đó tôn dáng hiệu quả. Sandal mule cao gót có thể kết hợp được với váy liền nữ tính, áo sơ mi + chân váy hoặc áo + quần jeans… Các mỹ nhân Việt không chỉ chọn sandal mule cao gót màu trung tính, họ còn ưu tiên những phiên bản màu pastel để phong cách thêm nổi bật, trẻ trung.

Sandal quai siêu mảnh





Đáng sắm không kém sandal mule cao gót là những đôi sandal quai siêu mảnh. Kiểu sandal này sẽ kéo chân dài, đồng thời tạo độ thanh thoát và cao ráo cho tổng thể vóc dáng. Sandal cao gót quai mảnh còn ghi điểm ở sự tinh tế và sang trọng. Nhờ vậy, kiểu sandal này có thể kết hợp ăn ý với trang phục công sở hoặc những set đồ đi dự tiệc. Ngoài những đôi sandal quai mảnh tối giản, chị em có thể tăng vẻ long lanh cho style bằng cách bổ sung sandal quai mảnh đính đá.

Sandal dáng thô

Dù không "nịnh chân" như sandal quai siêu mảnh, sandal dáng thô vẫn được các mỹ nhân Việt ưa chuộng. Sự xuất hiện của sandal dáng thô sẽ giúp set trang phục trở nên cá tính, trẻ trung hơn. Điều thú vị là kiểu sandal này không chỉ phù hợp với các outfit năng động, mà còn kết hợp ăn ý cùng những mẫu váy nữ tính, để tạo nên tổng thể trang phục ấn tượng. Phần lớn các mẫu sandal dáng thô đều có phần đế độn khá dày, nên giúp "ăn gian" chiều cao hiệu quả.

Sandal màu be

Sandal màu be được đánh giá cao ở sự trang nhã, tinh tế. Ngoài ra, kiểu sandal này còn giúp set trang phục trở nên tươi sáng, rạng rỡ hơn. Vì gần với màu da, sandal màu be tạo hiệu ứng chân thanh thoát, và tăng độ cao ráo cho vóc dáng. Sandal màu be rất dễ phối đồ. Các nàng có thể kết hợp mẫu sandal này cùng những outfit mang tông màu trung tính. Hay khi mix sandal màu be với những set trang phục màu nổi, chị em vẫn dễ dàng có được outfit hài hòa, đẹp mắt.

Sandal quai trong

Sandal quai trong luôn phổ biến vào mùa hè. Kiểu sandal này tôn dáng tối ưu, tạo cảm giác chân dài "miên man" cho người diện. Sandal quai trong trẻ trung và cũng không kém phần nữ tính, trang nhã. Chị em dễ dàng kết hợp mẫu sandal này với mọi kiểu trang phục mùa hè, chẳng hạn như set áo tank top + quần ống rộng, áo thun + quần short hay những set váy liền bay bổng. Ngoài ra, sandal quai trong cũng là lựa chọn lý tưởng để các nàng mang đi trong những chuyến du lịch.