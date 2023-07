Khoe chiếc tủ lạnh đầy ắp nhưng góc nào cũng gọn gàng, chủ nhân nhận ''nghìn like'' vì quá khéo

Tủ lạnh là một trong những thiết bị quan trọng và tiêu tốn nhiều điện năng nhất trong mỗi gia đình. Để vừa phát huy tốt khả năng tích trữ, bảo quản lương thực của tủ lạnh vừa có thể giảm thiểu lượng điện năng tiêu thụ, nhiều nội trợ dành không ít tâm huyết cho việc sắp xếp, bố trí không gian bên trong món đồ gia dụng này. Thực tế, việc giữ cho tủ lạnh luôn gọn gàng không chỉ giúp khí lạnh lưu thông đều hơn mà còn tiết kiệm chi phí tiền điện hiệu quả.

Mới đây, bài viết chia sẻ về cách bố trí, sắp xếp đồ đạc trong tủ lạnh của chị Trần My đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Chị My cho biết, việc chăm chút cho nhà cửa và căn bếp là sở thích cá nhân cũng như thói quen được chị duy trì thường xuyên: ''Những mâm cơm, những bữa tiệc được nấu nướng với bao tâm huyết, những góc bếp, góc nhà được bày biện, bố trí khéo léo và ấm cúng, nhưng vẫn mang những màu sắc, những đặc trưng riêng. Đối với mình, tủ lạnh chính là trái tim của căn nhà nên mình luôn giữ gìn thật sạch sẽ.''

Chiếc tủ lạnh 2 cánh trong căn bếp của chị My

Chiếc tủ lạnh trong căn bếp của gia đình chị My có dung tích hơn 600L, thiết kế 2 cánh hiện đại được chia ngăn mát và ngăn đông tách biệt. Với số lượng lương thực khá lớn, chị My thường sử dụng những chiếc hộp bảo quản thực phẩm để phân loại đồ ăn và xếp vào từng ngăn tủ. Mỗi vị trí trong tủ lại được chị My giao cho một nhiệm vụ riêng. Ngăn mát thường là nơi để chị My tích trữ rau củ, đồ khô và một số loại nước ngọt. Cánh tủ dùng để đựng các loại gia vị nấu ăn và một số loại thuốc. Ở ngăn đông, chị My sẽ dùng để bảo quản thực phẩm sống như: thịt lợn, thịt gà, hải sản,... và các loại đồ ăn chín trữ đông như: chả mực, chả thịt, giò.

Không gian bên trong tủ lạnh lúc nào cũng ngăn nắp, gọn gàng

Chị My lựa chọn những chiếc hộp nhựa để đựng thực phẩm là bởi chúng có độ bền cao, không gây hại cho môi trường. Ngoài ra, khi sắp xếp vào tủ lạnh sẽ tạo cảm giác gọn gàng hơn so với việc sử dụng túi nilon. Ngoài hộp nhựa, chị My còn sử dụng giấy báo để gói rau củ trước khi cho vào tủ. Chị My cho biết, mẹo hay này sẽ giúp rau củ tươi lâu hơn.

Các loại thực phẩm sống như thịt, hải sản đều được phân loại ra những chiếc hộp nhựa nhỏ trước khi cho vào tủ lạnh

Những chiếc hộp đựng hoa quả sẽ được đặt ở ngăn mát

Chị My thường mua dâu tây sau đó trữ đông để làm sinh tố khi cần

Hành, tỏi, chanh ớt,... cũng được cất giữ bên trong những chiếc hộp nhựa mini

Một số loại rau, củ quả được chị My gói trong giấy báo để tránh bị héo

Đồ ăn vặt của trẻ em trong nhà

Ngăn đựng đồ sống trong tủ lạnh

Khu vực cất đồ khô và rau củ

2 bên cánh tủ được chị My sử dụng để đựng gia vị

Qua đây có thể thấy, việc bày trí đồ đạc, thực phẩm trong tủ lạnh một cách khoa học, hợp lý sẽ giúp chúng ta giảm bớt thời gian tìm kiếm thực phẩm, trữ được nhiều đồ ăn hơn và còn tiết kiệm hoá đơn tiền điện. Các nội trợ nên duy trì thói quen này để phát huy tối ưu hiệu quả cũng như tránh làm giảm tuổi thọ của chiếc tủ lạnh trong gia đình. Dưới đây là một vài mẹo nhỏ mà chị em có thể áp dụng khi tiến hành sắp xếp thực phẩm vào tủ lạnh. - Nên sử dụng hộp bảo quản thực phẩm để phân loại và tích trữ đồ ăn - Sử dụng giấy báo gói rau củ quả để tươi lâu hơn - Không nên xếp thực phẩm lẫn lộn, rau củ quả và thịt sống nên để tách biệt - Luôn xếp đồ ăn mới vào trong, đồ ăn cũ bên ngoài để tránh tình trạng lãng phí - Sử dụng đúng chức năng lạnh và đông của tủ lạnh

Ảnh: NVCC