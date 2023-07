6 bảo bối dưỡng da của mỹ nhân Kbiz, giúp họ tự tin để mặt mộc khi đóng phim, bất chấp việc soi cận cảnh

Sở hữu làn da căng bóng, mịn màng giống các diễn viên Hàn chính là niềm ao ước của rất nhiều chị em. Để có được làn da mịn đẹp như vậy, các mỹ nhân phim Hàn không chỉ chăm skincare mà còn phải chọn lựa cho bản thân những sản phẩm chất lượng và phù hợp nhất thì mới có thể an tâm sử dụng. Nếu bạn cũng muốn có được làn da ''vạn người mê'' giống Son Ye Jin, Suzy, Han Seo Hee,... thì mau tham khảo ngay những bảo bối chăm da được chính chủ tiết lộ dưới đây.

1. Suzy - Lancome Advanced Genifique

Lancome Advanced Genifique là một trong những sản phẩm chăm da được Suzy vô cùng ưa thích. Đây cũng là chai serum số 1 của thương hiệu mỹ phẩm đình đám đến từ nước Pháp. Sản phẩm được sản xuất với công nghệ vi sinh da Microbiome có khả năng tăng cường hệ vi sinh để da khoẻ mạnh hơn, nhờ đó phục hồi và giúp da đàn hồi và săn chắc. Em serum này có thể sử dụng cho mọi làn loại da, mọi sắc da và mọi độ tuổi. Chính nhờ những ưu điểm này mà em nó khiến ''tình đầu quốc dân'' không khỏi mê mệt.

Nơi mua: Lancôme Giá: 3.9 triệu

2. Han So Hee - Biotherm Life Plankton Essence

Nếu bạn thắc mắc Han So Hee dùng sản phẩm gì để duy trì nhan sắc tươi trẻ và tràn đầy sức sống thì câu trả lời chính là Biotherm Life Plankton Essence. Đây là một loạt huyết thanh chống lão hoá chứa axit hyaluronic và vitamin C có vai trò làm săn chắc và làm đầy đặn làn da. Kết cấu của sản phẩm khá nhẹ và mịn nên dễ dàng thẩm thấu và ''đi sâu'' vào bên trong da mà không để lại cảm giác dớp dính. Nàng nào muốn da ngày một rạng rỡ, trẻ trung thì nhất định phải tham khảo ''bảo bối'' này của Han So Hee.

Nơi mua: Shopee Giá: 1,1 triệu

3. Son Ye Jin - SkinCeuticals Serum C E Ferulic

Ở độ tuổi U45 và đã là mẹ 1 con nhưng ''chị đẹp'' Son Ye Jin vẫn khiến dân tình ghen tỵ với diện mạo trẻ trung hơn tuổi của mình. Và bí quyết của bà xã Hyun Bin chính là chai serum SkinCeuticals Serum C E Ferulic đình đám. Nói về độ nổi tiếng và công dụng của em này thì ''khỏi phải bàn''. Với 5% Vitamin C tinh khiết, 1% Vitamin E và 0.5% Ferulic Acid, chai tinh chất này sẽ mang lại hiệu quả làm sáng, giảm thâm và đặc biệt là khả năng cải thiện tình trạng lão hoá cực kỳ tốt. Nói chung, đây cũng là một sản phẩm đáng để chị em đầu tư.

Nơi mua: Skinceuticals Giá: 3,9 triệu

4. Hyeri - Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner

Trong một video trang điểm của mình, cô nàng Duk Sun Hyeri đã tiết lộ danh tính chai toner mà bản thân đang sử dụng, đó chính là Kiehl's Calendula Toner. Hyeri thường sử dụng em này trước khi trang điểm và sau bước làm sạch da mỗi ngày. Nữ idol kiêm diễn viên nổi tiếng thoa toner bằng kỹ thuật "wipe-tone" - sử dụng một miếng bông để làm đều màu da thay vì chỉ vỗ nhẹ lên da. Nhờ vậy, các chiết xuất từ hoa cúc kim tiền có trong sản phẩm sẽ được ''apply'' đều lên da để mang lại hiệu quả dưỡng ẩm và điều tiết dầu thừa.

Nơi mua:Kiehl's Giá: 1,8 triệu

5. Yoon Eun Hye - L’Occitane Shea Light Comforting Cream

Trong vlog của mình, nữ diễn viên của Princess Hours - Yoon Eun Hye tiết lộ rằng một trong những thủ thuật của cô để có được vẻ ngoài ẩm mượt là thoa kem dưỡng da mặt hai lần. Đối với lớp đầu tiên, cô ấy sử dụng Shea Butter Light Comforting Cream của L'Occitane để khóa tất cả các sản phẩm chăm sóc da khác, và lớp thứ hai đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ làn da khi cô ấy mát-xa mặt. Eun Hye cũng cho biết loại kem này có kết cấu mềm như nhung giúp da cô được ngậm nước suốt đêm. Nếu bạn cũng sở hữu làn da khô giống Eun Hye, thì em kem dưỡng này cũng sẽ phù hợp với bạn đó.

Nơi mua: Vua Hàng Hiệu Giá: 990.000 VNĐ

6. Kim Sejeong - Honey Hydrogel Eye Patch

Miếng dán dưỡng ẩm và giảm nếp nhăn vùng mắt Honey Hydrogel Eye Patch từng xuất hiện trong một phân cảnh của bộ phim ''Business Proposal ''. Được biết, đây cũng là sản phẩm được Kim Sejeong sử dụng ngoài đời thật. Em này có chứa chiết xuất sữa ong chúa và mật ong giúp phát huy khả năng dưỡng ẩm và tái tạo da. Ngoài ra, em nó cũng hỗ trợ làm sáng vùng mắt để diện mạo của chị em thêm rạng rỡ và tươi trẻ.

Nơi mua: Alexandar Cosmetics Giá khoảng: 350.000 VNĐ

Nguồn: Tổng hợp