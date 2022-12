5 kiểu chân váy dài nên có trong tủ đồ ngày Tết

Chân váy là món thời trang đặc trưng trong tủ đồ diện Tết. Item này sẽ đem đến cho người mặc nét mềm mại, nữ tính. Ngoài ra, vẻ điệu đà của chân váy cũng giúp cả tổng thể trang phục thêm long lanh, cuốn hút. Vào dịp Tết, nhiều chị em ưa chuộng chân váy dài hơn chân váy ngắn, vì diện lên bay bổng và ấm áp. Chân váy dài có vô vàn biến tấu, dễ khiến chị em bối rối khi lựa chọn. Tuy nhiên, nếu tham khảo 5 gợi ý sau đây, bạn sẽ không phải suy nghĩ nhiều, mà vẫn chọn được kiểu chân váy dài xinh tươi, nổi bật.

Chân váy họa tiết

Chân váy họa tiết sẽ tạo điểm nhấn nổi bật cho cả tổng thể trang phục. Ngoài ra, mẫu chân váy này còn cho hiệu quả hack tuổi. Các kiểu chân váy họa tiết mà chị em nên tham khảo, bao gồm chân váy kẻ, chân váy hoa, chân váy chấm bi… Đây đều là những mẫu chân váy chuẩn mốt với thời gian, giúp style Tết của chị em thêm thời thượng. Chân váy họa tiết phù hợp để mix cùng áo thun kiểu dáng cơ bản, áo len màu trung tính… rồi khoác ngoài áo blazer, áo dạ hoặc trench coat. Đơn giản vậy thôi, các nàng đã hoàn thiện được set trang phục hút mắt.

Chân váy màu be

Chân váy màu be được các quý cô sành điệu diện nhiệt tình trong mùa lạnh năm nay. Lý do rất dễ hiểu, mẫu chân váy này toát lên nét nhẹ nhàng, tao nhã. Ngoài ra, chân váy màu be còn mang tới sự trẻ trung, nên càng xứng đáng để chị em sắm về. Không khó để mặc đẹp với chân váy màu be. Các quý cô sành điệu thường kết hợp mẫu chân váy này cùng áo màu trang nhã, và giày dép cơ bản. Như vậy, họ sẽ có được tổng thể trang phục tinh tế, sang trọng.

Chân váy màu sắc tươi tắn

Đừng chỉ giới hạn phong cách trong những mẫu chân váy màu trung tính. Thay vào đó, các nàng hãy bổ sung chân váy màu sắc tươi tắn, để giúp style Tết thêm đa dạng, mới mẻ. Chân váy sáng màu giúp bộ đồ thêm nổi bật và có sức hút. Bạn có thể diện chân váy sáng màu theo nhiều cách, nhưng đừng quên công thức kết hợp cùng blazer nhé! Bộ đồ chân váy sáng màu + blazer sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài sang trọng, thời thượng, nhưng không kém phần trẻ trung. Chưa kể, chân váy sáng màu còn rất ăn ảnh, giúp bạn có được nhiều hình "sống ảo" đẹp trong dịp Tết tới đây.

Chân váy xếp ly

Chân váy xếp ly chưa hề lỗi mốt và vẫn xứng đáng được chị em đầu tư cho tủ đồ diện Tết. Chân váy xếp ly tạo điểm nhấn nổi bật cho người diện, nhưng vẫn đem tới sự trang nhã, thanh lịch. Bên cạnh chân váy xếp ly nhỏ, các nàng hãy tham khảo cả mẫu chân váy xếp ly to bản nữa nhé! Kiểu chân váy này đang được ưa chuộng vì nét cổ điển, sang trọng mà vẫn trẻ trung. Đối với chân váy xếp ly, bạn sẽ không mất nhiều thời gian, công sức để tạo nên set đồ đẹp. Hãy áp dụng các công thức đơn giản như áo len + chân váy xếp ly, áo cardigan + chân váy xếp ly, hay sơ mi dài tay + chân váy xếp ly…, bạn sẽ có được vẻ ngoài sành điệu, yêu kiều trong tích tắc.

Chân váy suông

Vài năm trở lại đây, chân váy suông phủ sóng street style của các quý cô sành điệu. Không kén dáng như chân váy bút chì, chân váy suông dễ mặc và giúp nâng tầm phong cách. Với phom dáng gọn gàng, chân váy suông tạo sự chỉn chu cho set trang phục, đồng thời tôn dáng tốt. Diện chân váy suông, bạn dễ dàng ghi điểm thanh lịch và tinh tế. Chân váy suông có thể kết hợp được với hầu hết mọi kiểu áo sẵn có trong tủ đồ mùa lạnh. Cuối cùng, đừng quên sơ vin hoặc kết hợp chân váy suông với áo lửng, bạn sẽ hoàn thiện được bộ đồ hack dáng hiệu quả.

