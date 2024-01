5 kiểu áo khoác dài được phụ nữ Pháp diện mãi không chán vì vừa trẻ trung, vừa tinh tế

Trong những ngày rét mướt thì áo khoác dáng dài chính là món thời trang được ưa chuộng vì giúp giữ ấm hiệu quả. Tuy nhiên ngoài sự ấm áp, áo khoác dáng dài còn là "chìa khóa" cho vẻ ngoài sang trọng, thanh lịch. Mẫu áo này cũng là lựa chọn lý tưởng cho dịp Tết sắp tới, giúp các nàng mặc đẹp trong tích tắc.

Áo khoác dáng dài có nhiều phiên bản, dễ khiến chị em thấy bối rối khi mua sắm. Để biết đâu là những mẫu áo khoác dáng dài trẻ trung, chuẩn mốt, chị em có thể tham khảo 5 lựa chọn yêu thích của phụ nữ Pháp.

Áo khoác dạ màu đen

Áo khoác dạ màu đen là món thời trang không hề xa lạ đối với chị em. Kiểu áo này luôn chuẩn mốt theo năm tháng và được các quý cô người Pháp vô cùng ưa chuộng. Áo khoác dạ đen tuy đơn giản nhưng lại giúp nâng tầm vẻ thanh lịch, tinh tế cho cả tổng thể trang phục. Bên cạnh đó, mẫu áo này còn rất dễ phối đồ, ai cũng có thể mặc đẹp.

Các quý cô người Pháp thường kết hợp áo khoác dạ màu đen với áo trắng, quần jeans hoặc quần ống suông để tạo nên tổng thể trang phục trẻ trung nhưng vẫn hài hòa.

Áo trench coat

Áo trench coat thích hợp để diện trong mùa xuân vì độ mỏng nhẹ, thoải mái. Mẫu áo này không chỉ có sự trang nhã mà còn ghi điểm trẻ trung, phóng khoáng. Phụ nữ Pháp thường không phối đồ cầu kỳ với áo trench coat.

Công thức phổ biến của các quý cô người Pháp là áo trench coat + áo thun trắng + quần jeans xanh. Cách phối đồ này rất tươi sáng và trẻ trung, đồng thời giúp người diện ghi điểm thanh lịch. Muốn có vẻ ngoài nữ tính và bay bổng hơn, chị em có thể kết hợp áo trench coat với váy liền.

Áo khoác dạ màu trắng

Áo khoác dạ màu trắng ghi điểm ở sự nữ tính, trang nhã. Ngoài ra, sự xuất hiện của áo khoác dạ trắng còn thắp sáng cả set trang phục, từ đó "hack" tuổi hiệu quả. Khi diện áo khoác dạ trắng, phụ nữ Pháp thường tô điểm một chiếc dây chuyền vàng cho tổng thể outfit. Nhờ vậy, vẻ ngoài của họ thêm long lanh và sang trọng.

Áo khoác dạ trắng dễ phối đồ và phù hợp để diện trong nhiều hoàn cảnh như đi làm, dạo phố cuối tuần hoặc dự sự kiện trang trọng. Chị em nên bổ sung áo khoác dạ trắng cho tủ đồ để nâng tầm phong cách.

Áo khoác dạ màu be

Áo khoác dạ màu be trang nhã không kém áo khoác đen, nhưng trẻ trung và tươi tắn hơn. Áo khoác dạ màu be dễ dàng kết hợp với mọi item có sẵn trong tủ đồ. Yêu thích phong cách tối giản, chị em có thể kết hợp áo khoác dạ màu be với các món đồ màu trung tính. Khi cần hoàn thiện set trang phục tươi trẻ hơn, các nàng hãy diện áo khoác dạ màu be cùng các món thời trang tông màu nổi bật. Cách phối đồ này hợp xu hướng nhưng vẫn có sự hài hòa, tinh tế nhờ áo khoác màu be.

Áo khoác họa tiết

Phụ nữ Pháp không giới hạn phong cách với những chiếc áo khoác trơn màu. Thi thoảng, họ cũng làm mới style với các thiết kế áo khoác họa tiết kẻ ô, kẻ sọc… Áo khoác họa tiết tạo sự nổi bật và trẻ trung cho tổng thể trang phục. Bên cạnh đó, áo khoác họa tiết vẫn góp phần tạo nên các set đồ sang trọng, tinh tế, đặc biệt là khi kết hợp với những món thời trang trơn màu.