5 khoảnh khắc ghi dấu đẳng cấp của IVY moda tại show Express

Địa điểm tổ chức sang trọng với sự đầu tư siêu khủng



Đánh dấu cột mốc 18 năm đầy kiêu hãnh và trưởng thành của thương hiệu thời trang hàng đầu, IVY moda quyết định lựa chọn địa điểm sang trọng NCC, trung tâm Hội Nghị hàng đầu, lớn nhất tại Việt Nam để trình diễn BST Thu Đông 2023 mang tên Express 22.

Fashion show được tổ chức tại khu vực Phòng Khánh Tiết, nằm tại tầng 1 tòa nhà có diện tích hơn 2.000m², có sức chứa đến 1.800 khách tham dự đại tiệc. Lối kiến trúc hiện đại, sang trọng mang lại một không gian ấm cúng. Điều này không chỉ thể hiện rõ thông điệp của BST Express "Tôn vinh vẻ đẹp sang trọng không phô trương" mà còn khẳng định vị thế của thương hiệu dẫn đầu xu hướng.

Tổng Giám đốc IVY moda Nguyễn Lê Vũ Linh gửi lời cảm ơn nồng ấm và tình cảm trân quý tới các khách hàng thân thiết. Ảnh IVY moda

Dàn nghệ sĩ được yêu thích hàng đầu tỏa sáng trên thảm đỏ



Thảm đỏ fashion show Thu Đông trở nên nóng hơn bao giờ hết khi có sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ hàng đầu showbiz, thần thái đầy cuốn hút như "cặp đôi chúng mình có nhau" Kỳ Duyên - Minh Triệu, Đỗ Mỹ Linh trở lại sự kiện với sự xinh đẹp ngọt ngào, ca sĩ Văn Mai Hương, diễn viên Thanh Sơn, MC Mai Ngọc, MC Mai Anh, dàn thí sinh The New Mentor, dàn thí sinh The Face … Cùng với sự dẫn dắt duyên dáng bởi MC điển trai Trần Ngọc, các khách hàng thân yêu và khán giả xem livestream trực tiếp có cơ hội được giao lưu với loạt ngôi sao.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến toàn bộ khách mời tại show phải trầm trồ vì nhan sắc kiêu sa và kiều diễm. Ảnh IVY moda

Hội tụ dàn model đắt giá và tài năng



Trở lại với sàn catwalk lần này, IVY moda chiêu đãi giới mộ điệu bằng những màn trình diễn thu hút, thần thái chuyên nghiệp. Khi nói đến việc tổ chức một fashion show, IVY moda vẫn luôn là kẻ "bảo thủ" trong việc lựa chọn cách tổ chức cũng như tuyển chọn dàn mẫu diễn chuyên nghiệp nhất.

IVY moda fashion show quy tụ những cái tên danh giá như cặp đôi Kỳ Duyên - Minh Triệu, Kim Dung, Trà My, Ngọc Ánh, Hương Giang… với những gương mặt model trẻ đầy tài năng cùng màn catwalk thần sầu.

NTK Hoàng Minh Ngọc (giữa) và dàn mẫu đình đám tại show. Ảnh IVY moda

Express 22 FW2023 lần này của IVY moda thực sự là một show thời trang bùng nổ khi có cặp đôi vedette hot nhất kết hợp vô cùng uyển chuyển và ăn ý đem lại một màn finale độc đáo, thu hút nhất từ trước đến giờ.



Cặp đôi số một làng mẫu Việt hiện nay, Kỳ Duyên Minh Triệu khiến mọi ánh nhìn say đắm với những bước sải chân cực đỉnh. Ảnh IVY moda

Ca sĩ trình diễn với những khoảnh khắc đầy cảm xúc thăng hoa



Fashion show mang thông điệp hướng đến những người phụ nữ hiện đại, muốn nói lên mình là ai mà không cần lên tiếng, cũng chẳng cần sự chú ý hay nổi bật. Và "sự sang trọng không phô trương" đồng hành cùng những giá trị bền vững mà người phụ nữ theo đuổi.

IVY moda đã đặc biệt chia sẻ thông điệp qua màn trình diễn của ca sĩ Văn Mai Hương. Với thần thái yêu kiều, sang trọng, giọng ca "Hương" khiến cả sân khấu bừng sáng với những khoảnh khắc đầy cảm xúc thăng hoa.

Lời hát hòa quyện cùng nhan sắc đỉnh cao của Văn Mai Hương được khán giả nhận xét là điểm chấm phá hoàn hảo cho show diễn. Ảnh IVY moda

Sân khấu hoành tráng với ý tưởng vô cùng độc đáo



Với sân khấu độc đáo chưa từng có, sở hữu visual nghìn góc chụp đẹp bởi từ kết cấu cho đến bộ sưu tập và kể cả ca sĩ trình diễn cũng đảm bảo cho các khán giả lưu giữ được tất cả các khoảnh khắc xinh đẹp và ưng ý nhất.

Lấy bối cảnh chính là ga tàu siêu tốc mang phong cách hiện đại với tone màu xám-bạc và cam ấn tượng, sàn diễn được thực hiện như chuyến tàu nơi gặp gỡ của các tín đồ thời trang sành điệu, mê dịch chuyển, thể hiện sự tiếp cận cũng như tinh thần tiên phong của bộ sưu tập.

Khi bước vào không gian của show diễn, khán giả sẽ được tận hưởng cảm giác khác lạ, một trải nghiệm vô cùng độc đáo.

Sân khấu siêu độc đáo, có 1-0-2 ở làng mốt Việt khiến khách mời phải trầm trồ. Ảnh IVY moda

Với Express Thu Đông 2023 của IVY moda, bạn luôn được tôn vinh vẻ đẹp mà không cần ồn ào, hào nhoáng và "sự sang trọng không phô trương" trong BST sẽ đồng hành cùng những giá trị bền vững bạn theo đuổi.

Xem thêm các sản phẩm trong BST Thu Đông 2023 và chương trình mua sắm ưu đãi tại đây: https://ivymoda.com