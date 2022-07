5 kem chống nắng lành tính, không gây mụn ẩn, có chỉ số SPF trên 50 phù hợp dùng trong ngày hè nắng đỉnh điểm

1. La Roche-Posay Anthelios XL SPF 50 Dry Touch Gel-Cream

La Roche-Posay là "ông lớn" trong ngành dược mỹ phẩm, nổi tiếng với các sản phẩm chuyên về điều trị và hỗ trợ những vấn đề của làn da, nhất là da nhạy cảm, da dầu mụn. Chính bởi vậy, kem chống nắng La Roche-Posay là một trong những lựa chọn lý tưởng để các nàng yên tâm sử dụng đều đặn hằng ngày mà không lo nổi mụn hay kích ứng.



La Roche-Posay Anthelios XL SPF 50 Dry Touch Gel-Cream có chỉ số chống nắng cao, thích hợp sử dụng trong những ngày hè khi mà lượng tia UVA/UVB tăng vọt. Em này đặc biệt phù hợp với các nàng da dầu bởi có công thức giúp điều tiết lượng bã nhờn và mồ hôi trên da hiệu quả đến 9 giờ. Kết cấu dạng kem là điểm cộng để La Roche-Posay Anthelios XL SPF 50 Dry Touch Gel-Cream thẩm thấu rất nhanh vào da mà không gây nhờn rít.

Tuy nhiên, có một nhược điểm nhỏ đó là kem khô rất nhanh nên khi sử dụng bạn cần xoa đều và nhanh tay để kem không bị vón thành vệt.

2. Kiehl’s Ultra Light Daily UV Defense Aqua Gel SPF 50 PA

Dù có mức giá đắt đỏ nhưng không thể phủ phận kem chống nắng Kiehl’s Ultra Light Daily UV Defense Aqua Gel SPF 50 PA "đắt xắt ra miếng". Chi tiền cho kem chống nắng này, bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn xứng đáng khi "em ấy" chứa công thức chống nắng độc đáo giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da. Không những bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường mà còn có khả năng "tác chiến" với các dấu hiệu gây lão hóa. Sử dụng Kiehl’s Ultra Light Daily UV Defense Aqua Gel SPF 50 PA càng lâu, bạn sẽ thấy da càng mịn màng, sáng đẹp thấy rõ. Thật sự đây là kem chống nắng mang đến trải nghiệm "đỉnh chóp" mà nếu có điều kiện tài chính, bạn rất nên dùng thử một lần.

3. Skin Aqua Tone Up UV Essence SPF 50 PA



Kem chống nắng Skin Aqua Tone Up UV Essence SPF 50 PA là một trong những kem chống nắng thuộc phân khúc bình dân được rất nhiều chị em ưa chuộng. Dù có mức giá rẻ nhưng chất lượng của em nó không hề "bèo", ngược lại còn ghi điểm cộng bởi bảng thành phần lý tưởng. Không chỉ có chỉ số SPF 50 giúp che chắn tia UV hiệu quả, Skin Aqua Tone Up UV Essence SPF 50 PA còn chứa chứa dẫn xuất vitamin C, hàm lượng lớn tinh chất HA giúp hỗ trợ dưỡng sáng và giữ ấm cho da cả ngày. Chưa hết, kem chống nắng này còn được sử dụng thay thế kem lót trang điểm bởi khả năng nâng tông da tự nhiên.

4. Heliocare 360 Gel Oil-free SPF 50

Heliocare 360 Gel Oil-free SPF 50 được mệnh danh là "kem chống nắng tân tiến chống mọi bức xạ" từ tia UVA, UVB tới Visible Light (ánh sáng nhìn thấy) hay IR-A (tia hồng ngoại). Kem chống nắng có dạng gel, không chứa dầu, vô cùng lành tính.

Được ứng dụng công nghệ tiên tiến Fernblock- Polypodium Leucotomos, kem chống nắng này hỗ trợ bạn tiêu diệt những gốc tự do gây hại và ngăn ngừa những tác nhân gây hại cho làn da vô cùng hiệu quả. Em này thấm nhanh, không nhờn dính nên rất phù hợp với nàng da dầu. Mua được "chiếc" kem chống nắng "đáng đồng tiền bát gạo" thế này bạn sẽ cảm thấy "đã cái nư" lắm. Do vậy, dù có mức giá khá "chát" nhưng nếu có thể, bạn hãy cứ thử sử dụng một lần xem sao.

5. Obagi Sun Shield SPF 50

Obagi Sun Shield SPF 50 được đánh giá trong trong việc bảo vệ da khỏi các bức xạ mặt trời, ngăn ngừa cháy nắng, lão hóa da và ngăn ngừa nguy cơ ung thư da. Chất kem của kem chống nắng này cực kì nhẹ mặt, dễ tán, bôi đến đâu thấm đến đấy. Quả thực là "chân ái" đối với tất cả các cô nàng. Bởi kết cấu mỏng mịn như thế, nên Obagi Sun Shield SPF 50 được hãng cam kết rằng không gây kích ứng trên da. Do vậy, bạn có thể đặt trọn niềm tin để chốt đơn ngay em nó về nhà.

