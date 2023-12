5 đôi Vbiz tan vỡ năm 2023: DJ Mie chia tay chưa sốc bằng sao nữ "đứt gánh" với đại gia hậu đám cưới

Năm 2023 đánh dấu một chặng đường mới trong chuyện tình yêu của nhiều nghệ sĩ như Puka - Gin Tuấn Kiệt, Thanh Hằng - Nhật Minh, Phương Lan - Phan Đạt, Diễm My 9X - Vinh Nguyễn... Nhiều đôi Vbiz mới cũng được cư dân mạng nhiệt tình "đẩy thuyền". Tuy nhiên, năm vừa qua cũng có nhiều sao Việt trải qua biến cố tình cảm.

H'Hen Niê và bạn trai giấu mặt

H'Hen Niê có thời gian yêu đương kín tiếng với bạn trai là nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong showbiz Việt. Đàng trai từng về ra mắt gia đình, có mối quan hệ thân thiết với hội bạn nàng hậu. H'Hen Niê khoe bạn trai đáp ứng đủ tiêu chí cô mong muốn, luôn yêu thương và tôn trọng phụ huynh. H'Hen Niê cho biết cặp đôi từng có giai đoạn tan vỡ nhưng sau đó tái hợp, cùng du lịch Châu Âu vào cuối năm 2022.

Tuy nhiên, đến tháng 4/2023, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 xác nhận đã "đứt gánh". Nàng hậu thổ lộ: "Phải công nhận nhờ có yêu và chia tay em có nhiều cung bậc cảm xúc. Em nghe bài thất tình mà xưa nay em chưa bao giờ nghe. Cảm ơn vì một trải nghiệm thú vị, cảm ơn mọi điều đã qua".

Sau 1 lần tái hợp, H'Hen Niê và bạn trai tiếp tục chia tay vào tháng 4/2023

Trong lần tan vỡ thứ 2, H'Hen Niê không tiết lộ cụ thể lý do nhưng trước đó cô từng nói: "Nguyên nhân chia tay là vì lần đầu tiên quen 1 người, tôi tưởng tượng tình yêu sẽ như trong phim nhưng thực sự nó không giống như vậy! Bây giờ tôi nhẹ nhàng hơn, phải tự làm cho mọi thứ lãng mạn hơn".

Sau cuộc tình này, H'Hen Niê thỉnh thoảng sẽ chia sẻ ảnh bên một người đàn ông giấu mặt nhưng không tiết lộ mối quan hệ.

H'Hen Niê từng vướng nghi vấn đi Châu Âu chụp ảnh cưới với bạn trai nhiếp ảnh gia nhưng sau đó cô phủ nhận cho biết chỉ chụp hình thời trang

Trần Bảo Sơn chia tay bạn gái

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn tìm được hạnh phúc mới bên một người phụ nữ không hoạt động nghệ thuật. Giữa năm 2022, cặp đôi công khai cô con gái gần 3 tuổi tên Trần Bảo Khanh. Tuy nhiên, đến tháng 4/2023, Trần Bảo Sơn lần đầu xác nhận đã chia tay: "Tôi đã chia tay mẹ của bé Bảo Khanh cách đây 2 năm. Tôi thường xuyên đến gặp và đưa con đi chơi, làm tròn trách nhiệm của người cha. Cũng như với vợ cũ, tôi cũng duy trì mối quan hệ thân thiện và tốt đẹp. Dù thế nào chúng tôi cũng từng là người thân, cô ấy là mẹ của con tôi. Khi chúng tôi có quan hệ tốt thì mới tốt cho con gái".

Trần Bảo Sơn đã tan vỡ với mẹ của nhóc tỳ thứ 2, anh giấu kín thông tin sau 2 năm mới chia sẻ

Nam diễn viên thừa nhận bản thân chưa may mắn trong tình yêu sau đổ vỡ hôn nhân với Trương Ngọc Ánh và chia tay mẹ của con gái thứ hai. Trần Bảo Sơn tâm sự: "Tôi không nghĩ sự đổ vỡ do ảnh hưởng từ công việc, chỉ là chưa may mắn trong tình yêu thôi. Tôi tin vào duyên số nên chuyện tình yêu trong tương lai, tôi để mọi thứ tự nhiên".

Trần Bảo Sơn cho biết cả 2 con gái đều sinh sống cùng mẹ nhưng anh vẫn hay đến thăm, đưa các con đi chơi để gắn kết. Bảo Tiên và Bảo Khanh dù cùng cha khác mẹ nhưng rất thân thiết mỗi khi có dịp gặp gỡ.

2 con gái của Trần Bảo Sơn từng gặp mặt nhau, Bảo Tiên thân thiết ôm em gái cùng cha khác mẹ

Hà Thanh Xuân và "Vua cá Koi"

Hà Thanh Xuân và đại gia Thắng Ngô (Vua cá Koi) từng vấp phải nhiều ý kiến tiêu cực khi quyết định về chung nhà. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức hoành tráng vào tháng 5/2022 nhưng đến đầu năm 2023 thì để lộ hàng loạt dấu hiệu rạn nứt. Khi đó, Thắng Ngô đã lên tiếng cho biết chỉ muốn tập trung vào công việc chứ không muốn nhắc đến chuyện riêng tư.

Đến tháng 9/2023, Hà Thanh Xuân đăng tâm thư xác nhận đã tan vỡ với đại gia Thắng Ngô. Cô tiết lộ bản thân bị trầm cảm, không dám đọc những bình luận bàn tán về đời tư trên mạng xã hội. Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô dù đã tổ chức đám cưới hoành tráng, quy tụ hơn 300 khách mời vào tháng 5/2022 nhưng sau đó không đăng ký kết hôn. Vì vậy, Hà Thanh Xuân và "Vua cá Koi" trên thực tế đã về chung một nhà nhưng chưa bao giờ được công nhận là vợ chồng hợp pháp.

Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô chưa từng là vợ chồng hợp pháp vì chưa đăng ký kết hôn

Nữ ca sĩ chia sẻ về biến cố tình cảm: "Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của 2 gia đình và 2 người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng. Sau một thời gian ngắn cạnh nhau, cả 2 đã phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng. Xuân đã sống một mình trong gần 1 năm qua và hôm nay Xuân dùng hết sự bình tĩnh để đăng thông tin này, Xuân chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân".

Hà Thanh Xuân bị trầm cảm, áp lực sau hôn lễ với đại gia Thắng Ngô

Hiện tại, Hà Thanh Xuân có cuộc sống thoải mái và tự do, thường xuyên lưu diễn nước ngoài

Thuý Ngân và người yêu kín tiếng

Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư, Thuý Ngân khiến nhiều người bất ngờ khi vướng tin đồn hẹn hò Jack trong 2 năm. Sau đó, nữ diễn viên lên tiếng tỏ thái độ không vui vì bị soi đời tư nhưng không trực tiếp phủ nhận mối quan hệ với Jack.

Trong năm 2023, Thuý Ngân vướng nghi vấn hẹn hò Jack

Đáng nói, vài ngày trước khi bị khui chuyện từng hẹn hò Jack, Thuý Ngân bị Trường Giang để lộ chuyện vừa chia tay. Nhiều cư dân mạng dự đoán danh tính người vừa tan vỡ với Thuý Ngân có liên quan đến Jack nhưng người trong cuộc quyết im lặng.

Tại lễ ăn hỏi Puka, Trường Giang nhìn về phía Thuý Ngân và nói: "Thuý Ngân là nhỏ em rất là đẹp, rất xinh và đang được rất nhiều người yêu thích nhưng vừa rồi là 'ấy' luôn. Hiện tại không có thế lực nào bắt không được ra đường hay làm này làm kia nữa. Ý là bình thường cũng phải gọi là nép mình. Thuý Ngân cách đây khoảng 4 tháng thì hạnh phúc nhưng hiện tại thì độc thân vui tính rồi. Kính mời quý cô bác anh chị ai có nhu cầu thì liên hệ Thuý Ngân".

Chia sẻ của Trường Giang khiến cư dân mạng nghi vấn Thuý Ngân từng bị kiểm soát căng thẳng trong lúc yêu đương. Nữ diễn viên trực tiếp có mặt và nghe đàn anh để lộ chuyện chia tay nhưng không lên tiếng phủ nhận, cô chỉ nhắc nhở Trường Giang đừng kể quá nhiều thông tin: "Anh không cần tường tận, chi tiết quá".

Trường Giang công khai kể chuyện Thuý Ngân đã trở về cuộc sống độc thân cách đây 5 tháng

Thời gian qua, Thuý Ngân được "đẩy thuyền" với nhiều đồng nghiệp nam nhưng cô đều khẳng định họ chỉ là những người bạn thân thiết. Sau tin đồn tình cảm với Jack, Thuý Ngân từ chối những câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm mỗi khi lộ diện trước truyền thông.

Thuý Ngân bị Trường Giang khui chuyện đã chia tay cách đây 5 tháng nhưng danh tính đàng trai vẫn là ẩn số

Hồng Thanh - DJ Mie

Hồng Thanh và DJ Mie là cặp đôi được khán giả yêu thích vì gắn bó từ công việc đến cuộc sống. Sau 3 năm yêu thì cặp đôi cũng không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau. Đại diện cặp đôi cho hay: "Cả hai chia tay vào đầu năm 2023. Sau đó, cặp đôi cho nhau cơ hội qua lại xem có thể cùng với nhau đi tiếp không, nhưng vì hết duyên nên dừng lại trong vui vẻ. Thực tế, thời điểm chia tay chính xác là khoảng tháng 8. Hiện tại, cả hai vẫn là đồng nghiệp cùng công ty nên luôn cùng đồng hành với nhau, bây giờ và kể cả các dự án sau này".

DJ Mie và Hồng Thanh xác nhận tan vỡ, nhưng vẫn cộng tác trong công việc

Dù đã tan vỡ nhưng Hồng Thanh và DJ Mie vẫn xuất hiện trong vài sự kiện từ tháng 9 -11/2023. Cho đến mới đây, nữ DJ chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng chuyện gì rồi cũng qua, bây giờ có nói thêm nữa cũng không được gì. Với vấn đề yêu đương, tôi xin phép giữ riêng 2 người biết. Tôi rất sợ việc mình chia sẻ chuyện cá nhân rồi mọi người lại nghĩ mình mượn cớ PR phim hay làm truyền thông cho cá nhân. Mà thực tế thì đâu phải, vậy nên tôi xin không nói quá nhiều về vấn đề này. Chuyện riêng tư thì để 2 đứa biết, có như thế nào thì chỉ có tôi và anh Thanh biết thôi. Tôi và cả anh Thanh đều mong muốn là những gì đưa ra trước truyền thông, báo chí là sản phẩm mà 2 đứa làm ra chứ không phải chuyện riêng tư".

Hậu "đường ai nấy đi", Hồng Thanh và DJ Mie đều tập trung vào công việc và có những hướng đi riêng. Đàng gái được nhận xét nhan sắc thăng hạng sau khi nhập hội mỹ nhân độc thân Vbiz.