5 dấu hiệu cho thấy bạn nên mua một chiếc card đồ họa mới

Tối 22-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) cho biết Công an quận cùng lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ 1 người phụ nữ tử vong trong tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn.