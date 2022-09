5 dấu hiệu cảnh báo mỡ tích tụ trong gan: Ai cần lưu ý?

Chất béo có thể tích tụ ở hầu hết mọi nơi trong cơ thể con người, bao gồm cả gan. Một lượng nhỏ chất béo trong gan có thể không gây ra ảnh hưởng quá lớn đối với sức khỏe. Tuy nhiên, nếu lượng mỡ tích tụ quá nhiều ở gan trong một thời gian dài có thể gây ra một số biến chứng ảnh hưởng tới sức khỏe.

Trong một số trường hợp, bệnh gan nhiễm mỡ còn có thể gây ra tổn thương gan và gây ra những biến chứng nặng nề bao gồm viêm gan nhiễm mỡ không do rượu, xơ gan hoặc ung thư gan. Tuy nhiên, mọi người có thể ngăn ngừa tình trạng này bằng cách thay đổi lối sống và xây dựng thói quen lành mạnh.

Trong bài viết dưới đây, bác sĩ y khoa John Angstadt tại Khoa phẫu thuật xâm lấn tối thiểu ở Bệnh viện Đại học Staten Island, Hoa Kỳ sẽ chia sẻ về những dấu hiệu cảnh báo, nguy cơ sức khỏe và cách phòng ngừa bệnh gan nhiễm mỡ.

1. Tại sao mỡ thừa có thể tích tụ trong gan?

Bác sĩ Angstadt giải thích: "Các chất béo sẽ tích tụ trong gan khi chúng ta tiêu thụ lượng calo vượt quá nhu cầu sử dụng của cơ thể. Sự gia tăng lượng calo dư thừa có thể gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ. Xét về mặt y học, tình trạng lượng mỡ tích tụ trong gan vượt quá 5% trọng lượng của gan được coi là gan nhiễm mỡ".

Các loại đồ uống có đường và rượu bia cũng được coi là một trong những ‘thủ phạm’ phổ biến gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ vì chúng bổ sung calo vào chế độ ăn uống nhưng lại không có giá trị dinh dưỡng. Ngoài ra, chúng ta thường có xu hướng không tính lượng calo nạp vào cơ thể thông qua các loại đồ uống, do đó chúng ta dễ tiêu thụ nhiều calo trong một khoảng thời gian ngắn.

2. Ai có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ

Bác sĩ Angstadt nói: "Hiện nay, đa số các ca mắc gan nhiễm mỡ đều có liên quan mật thiết đến cân nặng của người bệnh. Những người có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ đều là những người có chỉ số khối cơ thể (BMI - thước đo lượng mỡ trong cơ thể nhằm đánh giá cân nặng và các nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn của một người) lớn hơn 30. Khi chỉ số BMI tăng lên, nguy cơ chất béo tích tụ vào trong gan cũng sẽ tăng lên.”

"Tình trạng gan nhiễm mỡ cũng được ghi nhận cả ở những bệnh nhân mắc tiểu đường, bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa hoặc một số bệnh nhân đang dùng các loại thuốc đặc trị", bác sĩ cho biết thêm.

Ảnh minh họa: Đa số các ca mắc gan nhiễm mỡ đều có liên quan mật thiết đến cân nặng của người bệnh.

3. Nguy cơ sức khỏe của gan nhiễm mỡ

Bác sĩ Angstadt chỉ ra rằng tình trạng gan nhiễm mỡ có thể gây ra các nguy cơ tiềm ẩn khác nếu người bệnh không điều trị kịp thời. Ở một số bệnh nhân, các chất béo tích tụ trong gan có thể dẫn đến tình trạng viêm gan nhiễm mỡ không do rượu. Tình trạng viêm này có thể tạo thành các ‘vết sẹo’ ở gan, khiến gan bị xơ hóa và làm tăng nguy cơ mắc xơ gan. Gan nhiễm mỡ tiến triển vào giai đoạn nặng có thể gây khó khăn cho quá trình điều trị. Do đó, cách tốt nhất để phòng tránh gan nhiễm mỡ và các biến chứng là nên hạn chế các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

4. Phòng ngừa gan nhiễm mỡ

Theo bác sĩ Angstadt, giảm cân là cách tốt nhất để giảm hoặc loại bỏ chất béo đang tích tụ trong gan. Mọi người có thể bắt đầu giảm cân bằng chế độ ăn kiêng lành mạnh kết hợp với tập thể dục điều độ, phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân.

Đối với các trường hợp mắc bệnh tiểu đường, trước tiên, người bệnh cần phải kiểm soát tốt lượng đường huyết trong máu và tình trạng bệnh của bản thân.

Ngoài ra, mọi người cần hạn chế lạm dụng rượu, bia để ngăn ngừa tình trạng mỡ tích tụ trong gan, đặc biệt là những người đã được chẩn đoán mắc gan nhiễm mỡ.

Cuối cùng, bác sĩ Angstadt khuyến nghị mọi người nên đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm cũng như nhận được sự tư vấn, điều trị kịp thời từ các chuyên gia y tế và bác sĩ.

Ảnh minh họa: Chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp với tập thể dục thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ.

5. Dấu hiệu cảnh báo gan nhiễm mỡ

Bác sĩ Angstadt cho biết: "Hầu hết các bệnh nhân mắc gan nhiễm mỡ ở giai đoạn đầu thường hiếm khi xuất hiện các triệu chứng. Điều này khiến bệnh có thể tiến triển vào giai đoạn nặng". Tuy nhiên, mọi người có thể để ý 5 dấu hiệu cảnh báo sau đây:

- Đau ở phần bụng phía trên bên phải gần gan, chướng bụng.

- Ăn không ngon miệng, chán ăn.

- Buồn nôn.

- Vàng mắt, vàng da (dấu hiệu ở giai đoạn nặng).

- Bụng to, phù nề tay chân (dấu hiệu ở giai đoạn nặng).

Khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường mọi người nên đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời.

Nguồn: Eat this not that