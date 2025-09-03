5 dầu gội bảo vệ màu mà hội nhuộm tóc rất cần

Nhuộm tóc giúp phái đẹp thay đổi phong cách nhanh chóng, mang đến vẻ ngoài mới mẻ và cuốn hút hơn. Tuy nhiên, đi kèm với mái tóc rực rỡ lại là nỗi lo phai màu, khô xơ và hư tổn do hóa chất. Để giữ cho mái tóc luôn bền màu, óng mượt, việc lựa chọn dầu gội bảo vệ màu chuyên dụng là điều vô cùng quan trọng. Dưới đây là 5 gợi ý dầu gội được các tín đồ làm đẹp đánh giá cao, chắc chắn sẽ trở thành "trợ thủ" không thể thiếu của hội mê nhuộm tóc.

1. Yves Rocher Shine Protective Shampoo

Dầu gội đến từ thương hiệu Pháp Yves Rocher nổi bật với chiết xuất cây táo đỏ và thành phần 98% nguồn gốc thiên nhiên. Công thức dịu nhẹ không chứa sulfate giúp làm sạch tóc hiệu quả mà không làm trôi màu nhuộm. Đặc biệt, sản phẩm còn giúp mái tóc thêm bóng mượt, rạng rỡ hơn sau mỗi lần gội. Nếu bạn yêu thích sự an toàn, lành tính và thân thiện với môi trường, đây là lựa chọn lý tưởng.

Nơi mua: Yves Rocher

2. Kérastase Chroma Bain Riche

Nhắc đến chăm sóc tóc cao cấp, chắc chắn không thể bỏ qua Kérastase. Dòng Chroma Bain Riche dành riêng cho tóc nhuộm, khô và dễ gãy rụng. Với công nghệ tiên tiến, dầu gội giúp giữ màu tóc lâu phai, đồng thời nuôi dưỡng từng sợi tóc nhờ thành phần chứa lactic acid và Centella Asiatica. Sau một thời gian sử dụng, mái tóc trở nên chắc khỏe, mềm mượt và giữ được sắc màu rực rỡ như vừa nhuộm tại salon.

Nơi mua: Kérastase

3. Goldwell Color Extra Rich

Đây là dòng dầu gội chuyên nghiệp thường được các salon tin dùng cho tóc nhuộm. Goldwell Color Extra Rich có khả năng bảo vệ màu sắc khỏi tác động của ánh nắng mặt trời và ô nhiễm môi trường. Công thức giàu dưỡng chất giúp phục hồi tóc hư tổn, mang lại độ bóng mượt tự nhiên. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với tóc nhuộm màu tối hoặc những mái tóc dễ bị xỉn màu sau thời gian dài.

Nơi mua: Goldwell

4. Diane Perfect Beauty Miracle You Damage Repair

Dầu gội đến từ Nhật Bản này là "cứu tinh" cho những mái tóc nhuộm thường xuyên tạo kiểu và hư tổn. Với công thức chứa Organic Argan Oil cùng Keratin thực vật, sản phẩm giúp phục hồi tóc gãy rụng, khô xơ, đồng thời khóa màu nhuộm hiệu quả. Không chỉ vậy, Miracle You còn mang đến hương thơm dịu nhẹ, dễ chịu, giúp bạn thoải mái cả ngày dài. Đây là dòng dầu gội vừa bảo vệ màu vừa phục hồi tóc, thích hợp cho nàng yêu thích sự tiện lợi "2 trong 1".

Nơi mua: Moist Diane

5. Moroccanoil Color Care Shampoo

Được mệnh danh là "người bạn đồng hành" của mọi mái tóc nhuộm, Moroccanoil Color Care Shampoo chứa thành phần chủ đạo là dầu Argan trứ danh. Công thức giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ màu tóc, ngăn ngừa phai màu do tia UV và nhiệt độ cao từ các công cụ tạo kiểu. Ngoài ra, dầu gội này còn giúp giữ độ ẩm cho tóc, mang lại cảm giác mềm mại, suôn mượt và dễ chải hơn. Đây là sự lựa chọn đáng đầu tư cho nàng muốn duy trì màu nhuộm lâu dài mà vẫn giữ tóc chắc khỏe.

Nơi mua: Moroccanoil

Để mái tóc nhuộm luôn bền màu và óng mượt, việc đầu tư vào dầu gội chuyên biệt là vô cùng cần thiết. Từ Yves Rocher thiên nhiên lành tính, Kérastase cao cấp, Goldwell salon chuyên nghiệp, đến Diane phục hồi hư tổn hay Moroccanoil chăm sóc toàn diện, mỗi sản phẩm đều có thế mạnh riêng. Hãy lựa chọn loại phù hợp với tình trạng tóc của mình để mái tóc luôn giữ được vẻ đẹp rạng rỡ, khỏe mạnh, bền màu như ý.