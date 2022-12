5 công việc dễ "hái ra tiền" dịp cuối năm: Thu nhập gấp 3 lần, lên tới cả triệu đồng/ngày

Nhân viên giao hàng

Do sức mua dịp cuối năm tăng nên nhu cầu vệ lực lượng lao động cho việc vận chuyển hàng hóa, giao hàng tận nhà cũng tăng theo. Bạn có thể dễ dàng tìm được công việc giao hàng trên các website, các trang MXH, tại nhiều công ty chuyên giao hàng và các cửa hàng có nhu cầu đăng tìm nhân viên giao hàng hoặc bạn có thể đăng ký chạy giao hàng trên các ứng dụng điện thoại,...

Người làm công việc này cần thạo đường, có phương tiện đi lại và điện thoại thông minh. Thường thì giá một đơn hàng vận chuyển thành công dao động 20-40 nghìn đồng. Dịp Tết số lượng đơn nhiều, phí vận chuyển cũng nhỉnh hơn nên thu nhập cũng tăng cao.

Chở cây cảnh thuê

Cuộc sống của người dân ngày một nâng cao, nhu cầu chơi cây ngày Tết đặc biệt là những cây "khủng" cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Nhờ đó, nghề vận chuyển cây cảnh cũng theo đó mà trở thành nghề "hốt bạc" mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Tất cả các phương tiện từ xe máy, xe ba gác, xe ô tô, thậm chí xe cẩu cũng có thể tham gia chở cây thuê cho khách. Những người làm dịch vụ chở cây cảnh tại đây chủ yếu là những lao động thường ngày đi làm công việc như xe ôm, chạy hàng, chở vật liệu xây dựng.

Nhiều cây cảnh có kích thước lớn, cồng kềnh khiến khách hàng không thể tự vận chuyển về nhà mà phải nhờ dịch vụ vận chuyển thuê. Chính vì thế, những năm gần đây, nghề này đã trở thành nghề “hot” vào những ngày giáp Tết.

Theo những người chở cây cảnh thuê lâu năm, nếu chở bằng xe máy giá tiền công rẻ nhất cũng 200.000 đồng/chuyến, nếu giá có thể lên đến 300-400.000 đồng/chuyến khi đi ra khỏi thành phố.



Với xe tải thùng, mức dao động từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng, tùy quãng đường xa, gần. Thậm chí, có nhiều đại gia lắm tiền chơi cây "khủng", họ thường thuê xe ô tô có cần cẩu cũng phải mất vài triệu đồng/1 chuyến.

Thợ làm tóc

Sẽ không khó để dễ dàng bắt gặp cảnh đông đúc tại các salon làm tóc những ngày cận Tết. Dường như Tết Nguyên đán chính là "thời điểm vàng" cho các tiệm tóc kiếm được thu nhập khủng. Nhiều chủ saloc tóc đã đăng tải thông báo lên MXH để tuyển thêm nhân viên làm dịp Tết, từ thợ lành nghề đến gội sấy đơn giản.

Anh Việt (27 tuổi) chủ một tiệm tóc chia sẻ hiện nay, anh đang áp dụng mức giá cắt tóc là 200.000 đồng. Nếu khách sử dụng thêm các dịch vụ như uốn, xả,… thì là 300.000 đồng và nhuộm tóc dao động 500.000 - 1.500.000 đồng/lần. Vì để đi chơi vào dịp Tết nên nhiều khách mạnh tay chi tiền cắt tóc rồi uốn nhuộm luôn để tạo điểm nhấn dịp Tết. Trung bình doanh thu mỗi ngày thu về hàng chục triệu đồng.

Có nhiều salon làm tóc cả ngày cả đêm, do khách vào liên tục nên phần lớn thợ trong tiệm không có thời gian ăn, uống. Họ chỉ tranh thủ lúc rảnh tay ăn tạm mì tôm hoặc bánh mì cho qua bữa.

Các thợ gần như không có thời gian ăn uống nghỉ ngơi những ngày cận Tết.

Thợ chụp ảnh Tết

Xu hướng chụp ảnh cùng hoa Tết, đào Tết, các bộ ảnh Tết như chợ hoa, áo dài,... đang ngày càng tăng. Nhờ đó, nghề chụp ảnh dễ dàng kiếm thêm thu nhập vào thời điểm này trong năm. Nếu bạn có một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp và có đam mê, kiến thức về nhiếp ảnh, bạn có thể thử sức với công việc đi chụp ảnh cho người khác.

Mức giá thường là từ 300.000 đồng/người cho một buổi chụp 1-2 tiếng. Nếu chụp theo nhóm 4-5 người giá sẽ từ 500.000 – 1 triệu/buổi.

Chụp ảnh ngày Tết đang trở thành nghề "hốt bạc" trong vài năm trở lại đây

Rửa, tân trang xe

Có thể thấy, cứ vào dịp gần Tết là các dịch vụ bảo dưỡng, tân trang xe lại nhộn nhịp hẳn lên. Đó là bởi ai cũng muốn chiếc xe của mình sạch sẽ và an toàn để đi chơi Tết.

Vì vậy, dịch vụ rửa xe ngày tết luôn thu hút một lượng khách lớn và có xu hướng tăng lên nhanh chóng, đi kèm đó là giá cũng tăng hơn nhiều so với ngày thường. Nhìn chung, vào những ngày 28, 29, 30 Tết, lượng khách hàng có nhu cầu rửa xe tại các tiệm đã tăng gấp 3-4 lần so với ngày bình thường. Do đó, họ thường phải chờ đợi rất lâu, đồng thời xe đậu cả trên vỉa hè lẫn dưới lòng đường, thậm chí có người phải chờ hàng tiếng đồng hồ chỉ để rửa xe. Không những vậy, họ còn phải trả mức giá gấp đôi ngày thường cho dịch vụ này.

Các xe lau, rửa và hút bụi cặn kẽ để mọi người có chiếc xe sạch như mới du xuân.

Thực tế cho thấy, nếu ngày thường giá rửa xe máy vào khoảng 20.000 – 25.000 đồng một chiếc, thì những ngày này đã tăng lên 40.000-50.000 đồng. Còn đối với ô tô: giá ngày thường khoảng 50.000 – 70.000 đồng thì từ ngày 27 âm lịch, mức giá này đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba.



Đối với các nhu cầu dọn dẹp nội thất như: tẩy vết ố trên nệm, sàn xe, hoặc đánh bóng, hút bụi… thì khách hàng sẽ phải trả từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng một xe, tùy từng loại xe. Thậm chí với một số dòng xe cao cấp như: Mercedes-Benz, BMW, Audi thì sẽ có chi phí cao hơn ở mức 1 – 1,5 triệu đồng một xe.