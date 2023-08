5 bước chăm sóc giúp da khỏe đẹp lên từng ngày

Trong chu trình dưỡng da, thực tế bạn chưa cần đầu tư vào những sản phẩm đắt đỏ, mà chỉ cần tập trung vào những bước cơ bản, đã đủ giúp làn da thăng hạng hơn rất nhiều. 5 bước cơ bản dưới đây chính là những bước chăm sóc nền tảng cho 1 làn da khỏe đẹp. Chỉ cần bạn đều đặn kiên trì thực hiện 5 bước này mỗi ngày thì làn da mịn đẹp là điều hoàn toàn trong tầm với.

1. Tẩy trang mỗi tối

Nếu bạn không tẩy trang và làm sạch kỹ càng sẽ khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn do sự tích tụ của lớp trang điểm, dầu và vi khuẩn. Do đó, bạn cần tẩy trang và rửa mặt vào mỗi buổi tối, kể cả khi bạn không trang điểm thì bạn vẫn cần tẩy trang để làm sạch toàn bộ lớp kem chống nắng bám chặt trên da.

2. Dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ

Sữa rửa mặt là bước quan trọng trong chu trình dưỡng da giúp bạn làm sạch da, loại bỏ dầu nhờn, bụi bẩn, mang đến làn da sạch khỏe. Vì lớp màng bảo vệ da có tính axit, độ pH trong khoảng 4.0 - 6.0. Vậy nên những loại sữa rửa mặt có độ pH trong khoảng này sẽ là sản phẩm thích hợp giúp bạn làm sạch mà không gây tổn hại, ảnh hưởng đến lớp màng bảo vệ da. Ngược lại, nếu bạn chọn những sản phẩm có độ pH cao, sẽ làm phá vỡ lớp màng bảo vệ da, khiến da bị khô, căng rít, lâu dần sẽ khiến da nhạy cảm, dễ bị kích ứng và tổn thương.

3. Thoa kem dưỡng ẩm

Dưỡng ẩm là bước dưỡng da quan trọng không thể thiếu hàng ngày. Làn da được cấp ẩm đầy đủ sẽ có độ căng mọng, ngậm nước, từ đó giảm thiểu tình trạng lỗ chân lông to, nếp nhăn lão hóa. Do đó, dù bận rộn đến đâu thì bạn cũng đừng bỏ qua việc thoa kem dưỡng ẩm mỗi tối.

4. Dùng serum vitamin C

Vitamin C là thành phần vô cùng quan trọng trong quá trình chăm sóc da. Hoạt chất này mang lại 4 tác dụng chính: Chống oxy hóa, làm sáng da, cải thiện sự đổi màu, tăng sinh collagen. Sử dụng các sản phẩm có chứa vitamin C đều đặn sẽ giúp cải thiện màu và kết cấu da; bảo vệ da khỏi các tác hại của tia UV, ánh sáng xanh, môi trường ô nhiễm. Bạn nên sử dụng serum vitamin C vào buổi sáng, sau bước toner và trước kem dưỡng, kem chống nắng.

5. Thoa kem chống nắng

Cuối cùng bạn đừng quên thoa kem chống nắng mỗi ngày để bảo vệ làn da khỏi tác hại từ tia UV. Việc chăm chỉ thoa kem chống nắng hàng ngày sẽ giúp bảo vệ làn da, tránh da bị đen sạm, cháy nắng, ngừa lão hóa và giảm thiểu nguy cơ ung thư da.

Dưới đây là 1 số sản phẩm chăm sóc da chất lượng mà bạn có thể tham khảo.

