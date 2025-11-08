Tìm thấy người thứ 2 còn sống trong vụ 3 người mất tích ở biển Lý Sơn

Chiều 8/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận lực lượng chức năng vừa cứu được thêm một người trong số ba người bị sóng biển cuốn mất tích vào chiều 6/11. Nạn nhân là anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn), được tìm thấy và cứu vớt lúc 16h20 cùng ngày, tại tọa độ 14°29'17N - 109°15'44E.

Anh Lê Văn Sanh

Trước đó, vào khoảng 8h45 sáng, tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) đang hành trình từ cảng Vĩnh Tân (tỉnh Lâm Đồng) đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) thì phát hiện, cứu sống ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) - một trong ba người bị mất tích.

Thời điểm được vớt lên, ông Quang trong tình trạng sức khỏe yếu nhưng tinh thần ổn định. Khi được chuyển sang tàu khách An Vĩnh Express để trở về bờ, ông vẫn kiên quyết xin ở lại biển để chỉ vị trí tìm hai người bạn. Trước đó, khoảng 15h ngày 6/11, ông D.Q.C. (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển.

Thấy vậy, ông Quang và anh Sanh liền dùng thúng bơi ra cứu. Tuy nhiên, do sóng to và gió lớn khi bão số 13 sắp đổ bộ, cả ba bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động tàu Thành Tâm (số hiệu VT 0035) do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm. Đến 17h50 cùng ngày, do điều kiện thời tiết quá xấu, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng. Khi tàu quay về neo đậu tại cảng Bến Đình trong đêm, do sóng lớn, tàu bị đánh chìm.

Anh Lê Văn Sanh thời điểm được cứu

Trưa 7/11, máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không – Không quân) được huy động từ Đà Nẵng ra vùng biển Lý Sơn để phối hợp tìm kiếm. Cùng lúc, nhiều tàu vận tải, tàu cá và tàu khách của ngư dân địa phương cũng quần thảo trên biển suốt ngày đêm, mở rộng phạm vi hàng chục hải lý.

Anh Sanh và ông Quang gặp lại nhau sau 2 ngày trôi dạt trên biển

Tính đến chiều 8/11, hai trong ba người mất tích đã được cứu sống. Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm người còn lại giữa điều kiện sóng to, gió mạnh trên vùng biển Lý Sơn.