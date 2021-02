4.000 ca cấp cứu, 8 người tử vong vì đánh nhau trong kỳ nghỉ Tết Tân Sửu

Theo báo cáo từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, trong 6 ngày nghỉ Tết Tân Sửu năm nay, các bệnh viện trên cả nước đã tiếp nhận 4.001 ca cấp cứu do đánh nhau, 8 trường hợp tử vong. Các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện khám, cấp cứu cho 285.309 lượt bệnh nhân, tăng 14 % so với cùng kỳ Tết Canh Tý. Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là 132.571 lượt, giảm mạnh tới 15,6%.

Cụ thể, trong 6 ngày Tết, các cơ sở y tế đã thực hiện đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 3.331 trẻ chào đời.

Về tai nạn giao thông, trong 6 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu cho 29.650 trường hợp liên quan, giảm 2,8% so với cùng kỳ Tết Canh Tý.

Tuy nhiên, trong đó có 12.401 trường hợp phải nhập viện điều trị, chiếm 41,8% tổng số khám cấp cứu liên quan, tăng 7,9%; có 163 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, nhiều hơn 23 ca so với cùng kỳ Tết Canh Tý 2020.

Cũng trong 6 ngày nghỉ Tết Tân Sửu đã có 4.001 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, chiếm 1,3% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện; 73% trong số đó phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 8 trường hợp tử vong.

Ngoài ra, tổng số ca khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn trong 6 ngày nghỉ Tết vừa qua là 194 trường hợp, giảm 54,7% so với cùng ngày Tết Canh Tý 2020. Ghi nhận 93 trường hợp khai rối loạn tiêu hoá, và ngộ độc thức ăn tự chế biến, tăng 75,5%, không có tử vong, không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm.

Số vụ cấp cứu do tai nạn giao thông trong thời điểm Tết Nguyên đán không tăng nhưng số ca tử vong tăng; số vụ tai nạn đánh nhau tăng nhưng số ca phải nằm viện giảm; số vụ tai nạn do pháo nổ giảm so với Tết Canh Tý 2020.