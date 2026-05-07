4 vật vào nhà báo hiệu điềm may - 3 vật vào nhà là "họa khó tránh"

4 con vật vào nhà được cho là mang điềm lành

1. Chó

Từ lâu, ông bà ta đã có câu “chó đến nhà thì sang”. Chó vốn là loài vật trung thành, gần gũi với con người, tượng trưng cho sự bảo vệ và may mắn. Khi một chú chó lạ tự tìm đến nhà, nhiều người tin rằng đó là dấu hiệu của tài lộc hoặc tin vui sắp tới. Thực tế, việc chó tìm đến thường do chúng cảm nhận được sự an toàn, thân thiện từ môi trường sống của bạn.

2. Dơi

Trong văn hóa Á Đông, dơi được xem là biểu tượng của phúc lành, thậm chí chữ “dơi” còn đồng âm với “phúc” trong tiếng Hán. Hình ảnh dơi xuất hiện trong nhà, đặc biệt là vào buổi tối, thường được liên tưởng đến tài lộc và sự đủ đầy. Dù vậy, nếu dơi bay vào nhà, bạn vẫn nên giữ khoảng cách và đảm bảo vệ sinh, tránh tiếp xúc trực tiếp.

3. Bướm

Bướm bay vào nhà thường được xem là điềm báo nhẹ nhàng, tích cực, gắn với tin vui hoặc những thay đổi tốt đẹp sắp đến. Trong quan niệm dân gian, bướm tượng trưng cho sự chuyển mình, khởi đầu mới và những điều may mắn trong cuộc sống. Vì vậy, khi thấy bướm xuất hiện trong nhà, nhiều người tin rằng đó là dấu hiệu của niềm vui, sự hanh thông hoặc tin tức tốt lành đang đến gần.

4. Chim sẻ

Chim sẻ là loài chim nhỏ, gần gũi với đời sống con người. Khi chim bay vào nhà hoặc làm tổ gần khu vực sinh sống, dân gian thường xem đó là dấu hiệu của sự bình yên, thuận hòa. Sự xuất hiện của chim sẻ phần nào cho thấy môi trường xung quanh an toàn, ít xáo trộn, tạo cảm giác dễ chịu và tích cực.

3 con vật vào nhà thường được xem là báo hiệu xui rủi

1. Quạ

Trong quan niệm dân gian, quạ bay vào nhà thường bị xem là dấu hiệu không may. Tiếng kêu của quạ, đặc biệt vào những thời điểm yên tĩnh, dễ khiến người ta cảm thấy bất an. Nếu gặp trường hợp này, nhiều người chọn cách giữ không gian yên tĩnh, mở cửa để quạ tự bay ra ngoài, đồng thời dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng, sáng sủa hơn.

2. Rắn

Rắn là loài vật khiến nhiều người e dè vì tính nguy hiểm. Việc rắn xuất hiện trong nhà thường được xem là dấu hiệu không tốt, nhưng trên thực tế, chúng tìm đến chủ yếu do môi trường ẩm thấp hoặc có nguồn thức ăn như chuột. Trong trường hợp này, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và tìm cách xử lý an toàn, tránh tự ý tiếp xúc.

3. Cú mèo

Tiếng kêu của cú mèo vào ban đêm thường khiến nhiều người liên tưởng đến những điều không may. Trong quan niệm dân gian, đây là loài chim gắn với sự tĩnh lặng và thường bị xem là dấu hiệu không mấy tốt lành. Khi cú mèo xuất hiện gần nhà, nhiều người kiêng gọi tên hoặc xua đuổi ồn ào, mà chọn cách giữ không gian ổn định, tránh làm xáo trộn sinh hoạt, đồng thời chú ý hơn đến việc đi lại và sinh hoạt trong những ngày sau đó để cảm thấy yên tâm hơn.