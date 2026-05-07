Mỹ nhân dân tộc Tày cưới đại gia phố núi: Bước chân vào cửa hào môn, trở thành nữ chủ nhân của biệt thự xa hoa giữa Sài thành

Một trong những cặp mỹ nhân chân dài - đại gia đình đám bậc nhất showbiz Việt phải kể đến Đàm Thu Trang và Cường Đô la.

Sinh năm 1989, Đàm Thu Trang là người dân tộc Tày, từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc và vào Top 6 Vietnam's Next Top Model 2011. Sau đó, tên tuổi của cô nhận được sự quan tâm lớn hơn khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) vào năm 2019. Anh là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan - một doanh nhân lớn trong lĩnh vực bất động sản và cao su tại Gia Lai. Sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang lui về chăm sóc gia đình, xây dựng tổ ấm cùng chồng và các con. Cặp đôi hiện có hai con chung và duy trì cuộc sống kín tiếng, hạn chế chia sẻ đời tư nhưng vẫn thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc gia đình trên mạng xã hội.

Cặp đôi hiện sống hạnh phcus trong căn biệt thự tại trung taam Sài Gòn.

Gia đình hiện sinh sống trong căn biệt thự rộng lớn tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM. Ngôi nhà được hoàn thiện từ năm 2019, thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trung tính, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn ấm cúng.

Mặt tiền căn biệt thự gây ấn tượng với thiết kế như một khách sạn cao cấp, sử dụng gam màu xám - đen. Phía trước có lối dốc thoai thoải dẫn xuống gara, giúp việc di chuyển các siêu xe gầm thấp trở nên thuận tiện.

Chi tiết ấn tượng nhất của căn biệt thự là gara. Cường Đô la có thú vui sưu tầm các dòng siêu xe giá trị cao nên đã đập thông toàn bộ tầng 1 để dành không gian cho gara. Gara này có sức chứa hơn 6 chiếc siêu xe. Điểm đặc biệt là hệ thống cầu nâng thủy lực, cho phép đưa xe lên thẳng khu vực tầng trên - nơi đặt phòng khách. Đây cũng là không gian trưng bày bộ sưu tập xe giá trị lớn của chủ nhân.

Khu vực gara trưng bày siêu xe của Cường Đô la.

Đặc biệt, vì diện tích rộng nên khu vực này được Đàm Thu Trang tận dụng setup thành 1 studio nhỏ phục vụ công việc hoặc trong các buổi chụp ảnh gia đình. Ngoài ra, con trai Subeo của Cường Đô la cũng thường xuyên vui chơi ở gara của nhà.

Lên đến tầng 2, phòng khách căn biệt thự được thiết kế mở, kết nối trực tiếp với khu vực để xe, tạo cảm giác liền mạch và hiện đại. Nội thất được tiết chế, ưu tiên sự tinh giản nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Tone màu chủ đạo là nâu - be - xanh tạo cảm giác thời thượng và có điểm nhấn. Điểm hút mắt là kệ trưng đồ bằng gỗ kịch trần cùng bức tranh trang trí ấn tượng, khẳng định gu thẩm mỹ của gia chủ.

Phòng khách cũng thường xuyên được gia đình thay layout vào mỗi dịp lễ lớn và trở thành background sống ảo quen thuộc.

Ngoài ra, trong nhà còn có khu vực phòng chiếu phim tại gia với hệ máy chiếu lớn, phục vụ nhu cầu giải trí riêng tư của các thành viên. Đây có thể được trang trí thành khu vực tổ chức sinh nhật cho các con.

Phòng chiếu phim...

... kiêm khu vui chơi trong nhà của các con.

Không gian bếp và phòng ăn được bố trí rộng rãi, hướng ra khu vườn bên ngoài, tạo cảm giác thoáng đãng. Thiết kế chú trọng sự tiện nghi cho sinh hoạt gia đình hàng ngày, đồng thời vẫn giữ được vẻ sang trọng tổng thể của căn nhà.

Bàn ăn dài phù hợp tổ chức các bữa tiệc gia đình nhỏ hoặc tụ tập bạn bè.

Biệt thự cũng dành diện tích cho các mảng xanh với khu vườn nhỏ bên trong, tạo sự cân bằng giữa kiến trúc hiện đại và thiên nhiên. Đây là nơi các thành viên thư giãn, đặc biệt là khu vực yêu thích của các con.

Các bé đều có phòng riêng được thiết kế hiện đại, phù hợp với sở thích cá nhân. Đặc biệt, khu vực dành cho trẻ nhỏ được đầu tư kỹ lưỡng với phòng chơi riêng, nhiều đồ chơi và không gian rộng để vui đùa ngay trong nhà.

Phòng Subeo.

Phòng Suchin.

Ngoài ra, biệt thự còn có phòng gym đầy đủ thiết bị phục vụ việc luyện tập thể thao tại gia.

Phòng gym.

Một điểm nhấn khác trong căn biệt thự là phòng chứa đồ hiệu của Đàm Thu Trang, được bố trí như một showroom thu nhỏ với nhiều túi xách và phụ kiện đắt tiền. Không gian này thể hiện rõ phong cách cá nhân cũng như gu thẩm mỹ của nữ chủ nhân.

Phòng trưng bày đồ hiệu của Đàm Thu Trang.

Trên sân thượng, cặp đôi cũng đặt 1 bộ sofa rộng rãi để nằm thư giãn và tắm nắng. Không gian được ví đẹp như villa nhờ hệ cây xanh được trang trí bắt mắt, một số trong đó do chính tay Cường Đô la trồng và chăm sóc.

Sân thượng.

Sau nhiều năm chung sống, Đàm Thu Trang và Nguyễn Quốc Cường xây dựng hình ảnh một gia đình gắn kết, kín tiếng nhưng hạnh phúc. Nữ ca sĩ gần như rút khỏi showbiz để tập trung chăm lo tổ ấm, trong khi nam doanh nhân vẫn duy trì công việc kinh doanh. Cặp đôi giữ sự lãng mạn bằng những chuyến đi cùng nhau, những khoảnh khắc đời thường giản dị và sự đồng hành trong cuộc sống, tạo nên một tổ ấm vừa sang trọng vừa ấm áp.