3 loại cỏ dại, nhất định phải có 1 cây trong nhà

Ít ai biết rằng, trong số đó có những cây được dân gian sử dụng như vị thuốc hỗ trợ sức khỏe từ lâu đời. Đáng chú ý, các loại cây này không chỉ dễ sống mà còn có thể trồng tại nhà mà gần như không tốn công chăm sóc.

Cỏ sữa lá nhỏ: "Khắc tinh" của tiêu chảy

Cây cỏ sữa lá nhỏ

Một trong những loại cỏ quen thuộc nhưng thường bị bỏ qua là cỏ sữa lá nhỏ. Loại cây này mọc sát đất, thân nhỏ, thường có màu đỏ tím, xuất hiện nhiều ở ven đường hoặc những nơi đất khô cằn.

Trong dân gian, cỏ sữa lá nhỏ được biết đến với công dụng hỗ trợ điều trị tiêu chảy, đặc biệt là các trường hợp rối loạn tiêu hóa nhẹ. Một số bài thuốc còn sử dụng loại cây này để hỗ trợ lợi sữa cho phụ nữ sau sinh.

Cách dùng phổ biến là rửa sạch, sắc nước uống hoặc phơi khô để dùng dần. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên tự ý sử dụng cho trẻ nhỏ khi chưa có tư vấn chuyên môn, bởi liều lượng và cách dùng cần được kiểm soát.

Cỏ mực: Vị thuốc cầm máu, bổ gan

Cỏ mực

Không khó để bắt gặp cỏ mực ở những khu đất ẩm hoặc vườn nhà. Cây có thân mềm, lá mọc đối, hoa trắng nhỏ li ti nhưng lại chứa nhiều giá trị dược liệu.

Theo y học cổ truyền, cỏ mực có tác dụng cầm máu, thường được dùng trong các trường hợp chảy máu cam, vết thương nhỏ. Ngoài ra, cây còn được biết đến với công dụng hỗ trợ bổ gan, giảm rụng tóc, làm đen tóc.

Người dân thường giã tươi lấy nước uống hoặc nấu nước dùng hàng ngày với lượng vừa phải. Dù vậy, những người có cơ địa "thể hàn", dễ lạnh bụng, tiêu chảy nên thận trọng khi sử dụng.

Cỏ tranh: Giải nhiệt, lợi tiểu

Cỏ tranh

Cỏ tranh một loài cỏ mọc hoang phổ biến ở vùng nông thôn, bãi đất trống hay ven đồi. Phần được sử dụng làm thuốc chủ yếu là rễ cỏ tranh (còn gọi là bạch mao căn).

Trong Đông y, rễ cỏ tranh có tính mát, thường được dùng để thanh nhiệt, lợi tiểu, hỗ trợ giảm tình trạng nóng trong, tiểu ít hoặc tiểu buốt. Một số bài thuốc dân gian còn sử dụng để hỗ trợ cầm máu nhẹ.

Cách dùng phổ biến là rửa sạch rễ, đun nước uống hoặc kết hợp với các vị thuốc khác. Đây cũng là loại cây rất dễ trồng, chỉ cần một khoảng đất nhỏ là có thể phát triển nhanh chóng.

Cây dễ trồng, dễ sống nhưng không nên lạm dụng

Điểm chung của ba loại "cỏ dại" này là khả năng sinh trưởng mạnh, ít sâu bệnh và không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ. Chỉ cần một chậu đất tơi xốp, giữ ẩm tốt và tưới nước đều đặn, cây có thể phát triển xanh tốt quanh năm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, dù có nguồn gốc tự nhiên, những loại cây này chủ yếu được sử dụng theo kinh nghiệm dân gian, chưa thể thay thế hoàn toàn thuốc điều trị.

Việc lạm dụng hoặc sử dụng kéo dài, không đúng cách có thể gây tác dụng ngược. Do đó, nếu dùng để hỗ trợ điều trị bệnh, người dân nên tham khảo ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn.