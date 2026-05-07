11 loại cây đuổi rắn hiệu quả, rất nên trồng trong nhà

Với nhiều gia đình, việc nhìn thấy rắn quanh nhà luôn là nỗi lo, nhất là khi nhà có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi. Theo Tom’s Guide, một số loại cây có mùi hương nồng, lá sắc nhọn hoặc gai cứng có thể khiến rắn tránh xa. Dưới đây là 11 loại cây điển hình mà bạn có thể tham khảo để trồng trong nhà.

1. Cây cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ có hoa màu cam, vàng rực rỡ, thường được trồng để làm đẹp sân vườn. Loại cây này được cho là có tác dụng xua đuổi rắn và một số loài gây hại nhờ mùi hương cay nồng. Hệ rễ của cúc vạn thọ phát triển sâu và dày, mùi hăng có thể lan xuống đất, nơi rắn có thể đào hang hoặc ẩn nấp.

2. Cây sả

Sả là cây nhiệt đới có mùi cam chanh rất đặc trưng. Hương thơm này dễ chịu với con người nhưng lại được cho là mạnh đối với rắn. Sả thích hợp trồng ngoài trời, nơi có nắng, khí hậu nóng và cần tưới nước đều trong mùa hè.

3. Hành

Hành có mùi hăng đặc trưng nhờ chứa lượng lớn axit sulfonic. Đây là mùi mà rắn không thích. Khi được trồng ngoài vườn, hành có thể hoạt động như một “hàng rào” tự nhiên giúp hạn chế rắn đến gần khu vực sinh hoạt.

4. Tỏi

Tương tự hành, tỏi cũng có mùi nồng khiến rắn tránh xa. Gia đình có thể trồng tỏi trong vườn hoặc trong chậu. Đây cũng là loại cây dễ trồng từ các tép tỏi, phù hợp với những người muốn tận dụng cây gia vị để hỗ trợ bảo vệ không gian sống.

5. Cây hoa huệ sông Nile

Huệ sông Nile là loại cây có hoa đẹp, mọc thành cụm và có thể cao tới khoảng 1m. Mang vẻ ngoài mềm mại, cây thuộc họ hành, vì vậy hoa và lá đều có mùi đủ mạnh để rắn tránh xa. Khi trồng, cần tránh đất quá ẩm hoặc ngập nước vì củ cây dễ bị thối.

6. Cây ngải đắng

Ngải đắng có lá màu xanh bạc và mùi hương nồng. Cây dễ trồng, có thể cao khoảng 60 cm và tán lan rộng tới khoảng 90 cm. Tuy nhiên, loại cây này có thể phát triển mạnh, thậm chí xâm lấn, nên cần được cắt tỉa thường xuyên.

7. Cây húng quế

Húng quế là cây gia vị quen thuộc, có hương thơm đậm. Đặc biệt, giống húng quế có mùi giống đinh hương được cho là khiến rắn không thích. Cây có thể trồng trong vườn, trong chậu hoặc gần khu vực cửa ra vào.

8. Cây xô thơm

Xô thơm là cây hương liệu có mùi mạnh, thường được dùng trong nấu ăn. Loại cây này cũng được xem là có khả năng xua đuổi rắn. Có thể trồng xô thơm trong vườn, trong chậu gần cửa hoặc dùng lá khô rải quanh khu vực cần hạn chế rắn.

9. Cây nhựa ruồi

Nhựa ruồi, đặc biệt là các giống mọc thấp, có lá nhọn và gai sắc. Bề mặt lá khiến rắn khó trườn qua. Ngoài ra, cây còn có mùi mạnh khiến rắn tránh xa. Khi cắt tỉa cây trưởng thành, có thể rải lá gai quanh khu vực rắn dễ xâm nhập. Tuy nhiên, cần để thú cưng tránh xa quả đỏ vì chúng có độc.

10. Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là cây cảnh phổ biến trong nhà. Khác với nhiều cây đuổi rắn nhờ mùi, lưỡi hổ được nhắc đến nhờ các lá cứng, dài và mép sắc. Hình dáng cao, xoắn cùng cạnh lá nhọn có thể khiến rắn cảm thấy bị đe dọa.

11. Cây xương rồng

Rắn thường tránh các loài cây có gai. Vì vậy, xương rồng, đặc biệt là loại xương rồng tròn thấp, được xem là phù hợp để trồng quanh sân vườn nhằm hạn chế rắn. Loài cây này ưa nắng, cần đất thoát nước tốt và không cần tưới quá nhiều.

Muốn hạn chế rắn, cây xanh thôi chưa đủ

Bên cạnh việc trồng các loại cây có mùi mạnh hoặc gai nhọn, gia đình nên dọn sạch sân vườn, loại bỏ nguồn thức ăn của rắn, tránh để nước đọng, cắt tỉa bụi rậm, giữ cỏ thấp và cân nhắc hàng rào chống rắn nếu sống ở khu vực thường xuyên có rắn xuất hiện. Cây xanh có thể hỗ trợ xua đuổi, nhưng môi trường sống gọn gàng, ít nơi trú ẩn mới là yếu tố quan trọng để giảm nguy cơ rắn vào nhà.

Lam Chi

Nguồn: Tom’s Guide