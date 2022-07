4 "tình nhân màn ảnh" đẹp trai nhất của Park Eun Bin

Thời điểm hiện tại, Park Eun Bin đang là "ngọc nữ" được các khán giả nhắc tới nhiều nhất. Dù có là một "mọt phim Hàn" chân chính, thế nhưng có thể bạn cũng chưa biết được rằng nữ diễn viên 29 tuổi đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất kể từ năm 1998.

Trong quãng thời gian theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ 7 kéo dài 24 năm, Park Eun Bin đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Song song với đó, dĩ nhiên cô nàng cũng sở hữu một dàn "hậu cung màn ảnh" của riêng mình. Và dưới đây là 4 mỹ nam điển trai nhất từng "nên duyên" cùng Park Eun Bin trước khi cô đóng cặp cùng Kang Tae Oh.

Rowoon - Luyến Mộ

Còn nhớ hồi năm ngoái, bộ phim Luyến Mộ đã tạo ra một cơn sốt chẳng hề nhỏ với những người yêu thích dòng phim cổ trang. Bên cạnh cốt truyện hấp dẫn, tương tác "ngọt xỉu" của Park Eun Bin và Ro Woon cũng làm các fan "quắn quéo". Trong phim, Park Eun Bin hóa thân thành công chúa Dam Yi. Để che giấu cái chết của người anh trai Lee Hwi, cô buộc phải sống với thân phận thế tử.

Trong khi đó, Rowoon vào vai Jung Ji Woon - Thư giám dạy học trong cung điện. Về sau, hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau. Thế nhưng trớ trêu thay, cha của Ji Woon lại chính là kẻ đã ra tay sát hại Lee Hwi.

Rowoon và Park Eun Bin đã cùng nhau tạo nên một trong những cặp đôi màn ảnh đẹp nhất năm 2021.

Kim Min Jae - Anh Có Thích Brahms?

Trước Luyến Mộ, Park Eun Bin tham gia một dự án phim truyền hình rất được yêu thích trong năm 2020, đó là Anh Có Thích Brahms. Ở bộ phim này, Park Eun Bin vào vai Chae Song Ah, người vốn tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh nhưng lại quyết tâm đá chéo sang khoa Âm nhạc để theo đuổi đam mê với cây đàn vĩ cầm. Cô thích cậu bạn thân Dong Yoon, nhưng anh chàng này lại có mối quan hệ "trên tình bạn" với một người con gái khác.

Một vài hình ảnh trong bộ phim Anh có thích Brahms?

Trong khi đó, bạn trai màn ảnh của Park Min Jae là Kim Min Jae thủ vai Park Joon Young, một thiên tài âm nhạc từng đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang ấy lại là một chàng trai cô đơn vì thiếu chỗ dựa từ gia đình, một tâm hồn yêu đơn phương nhưng chẳng được đáp lại.

Lee Tae Hwan - Bố Là Tất Cả

Năm 2016, Park Eun Bin tham gia dự án phim truyền hình dài tập về chủ đề gia đình mang tên Father, I'll Take Care of You. Bộ phim được mua bản quyền phát sóng tại Việt Nam với tựa Việt Bố Là Tất Cả. Nội dung phim kể về những vấn đề cũng như mối quan hệ giữa các thành viên trong một đại gia đình nhiều thế hệ.

Lee Tae Hwan ôm Park Eun Bin trong phim

Bên cạnh những câu chuyện rất "đời" mà mỗi người trong chúng ta đều có thể đã từng bắt gặp, tình yêu của Oh Dong Hee (Park Eun Bin) - Han Sung Joon (Lee Tae Hwan) cũng là một trong những lý do khiến khán giả khó lòng rời mắt khỏi bộ phim. Cả hai đều chăm chỉ, tài năng và có trái tim ấm áp. Chính vì thế, có lẽ đây chính là hai nhân vật được yêu thích nhất trong phim.

Yoo Seung Ho - Lời Cầu Hôn Ngọt Ngào

Có lẽ sẽ không quá khi nói rằng trong danh sách những "tình nhân màn ảnh" màn ảnh của Park Eun Bin, Yoo Seung Ho là người đặc biệt nhất. Anh không chỉ tài năng, "soái ca" mà còn chơi với mỹ nhân sinh năm 1992 từ ngày còn bé.

Hai người "nên duyên" với nhau trong tác phẩm Lời Cầu Hôn Ngọt Ngào được ra mắt khán giả từ 10 năm trước. Có một chi tiết rất thú vị về bộ phim này, đó là trong phân cảnh hai người vì bị xô đẩy mà vô tình "môi chạm môi", ê-kip sản xuất tiết lộ rằng họ đã tỏ ra cực kỳ ngượng ngùng. Thậm chí sau khi cảnh quay kết thúc, Yoo Seung Ho và Park Eun Bin còn phải lấy tay che mặt để bớt ngại.

Yoo Seung Ho và Park Eun Bin đã quen nhau từ khi còn tấm bé

Lý do cho sự ngại ngùng này, đó là bởi Yoo Seung Ho cùng với Park Eun Bin đã quen nhau trong một thời gian quá dài. Chính bởi vậy, họ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có những hành động thân mật như thế với đối phương dù là ngoài đời hay trên phim.

Ảnh: Naver

https://afamily.vn/4-tinh-nhan-man-anh-dep-trai-nhat-cua-park-eun-bin-20220718144720633.chn