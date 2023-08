4 sản phẩm chăm sóc da giúp ngừa lão hóa hiệu quả

Để chu trình dưỡng da đạt hiệu quả thì ngay từ bước chọn sản phẩm skincare, bạn đã cần chú trọng lựa chọn thông minh. Việc đầu tư chính xác vào những món skincare chủ chốt sẽ giúp bạn nâng cấp làn da từ bên trong, khiến da lên hương rõ rệt mà vẫn tiết kiệm tiền bạc hiệu quả. Dưới đây chính là 4 món đồ dưỡng da bạn nên đầu tư.

1. Serum vitamin C

Serum vitamin C là món mỹ phẩm quan trọng, giúp bổ sung dưỡng chất chuyên sâu, cải thiện đa dạng các vấn đề của làn da như da lão hóa, da sạm nám, lỗ chân lông to... Serum vitamin C chất lượng sẽ có thành phần được nghiên cứu kỹ càng, hiệu quả ổn áp. Do đó, đây là món đồ mà bạn rất nên đầu tư trong chu trình dưỡng da.

2. Kem chống nắng

Tia UV trong ánh nắng khiến da sạm nám, nhanh lão hóa. Vậy nên bạn rất nên đầu tư vào những lọ kem chống nắng chất lượng. Bên cạnh khả năng chống tia UV, những lọ kem chống nắng ổn áp còn được bổ sung thêm nhiều thành phần nuôi dưỡng làn da, dưỡng ẩm, ngừa oxy hóa, tăng khả năng chống nắng. Kem chống nắng chất lượng còn được nghiên cứu về kết cấu, thường có chất kem mỏng nhẹ, lớp finish ăn tiệp vào da nhanh gọn, phù hợp để nàng công sở sử dụng hàng ngày.

3. Kem dưỡng ẩm ngừa lão hóa

Với kem dưỡng ẩm, bạn nên đầu tư vào 1 sản phẩm ngừa lão hóa chuyên biệt. Việc phòng ngừa lão hóa không phải là công việc nhanh gọn trong một sớm một chiều, do đó, bạn cần đầu tư 1 sản phẩm chất lượng và sử dụng lâu dài. Từ sau tuổi 25 trở đi, mức độ sản sinh collagen trong da dần suy giảm, da bắt đầu hình thành các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim. Một lọ kem ngừa lão hóa chất lượng sẽ đảm bảo làn da được bảo vệ tối ưu, hạn chế và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa toàn diện.

4. Kem dưỡng mắt

Vùng da mắt mỏng manh rất dễ hình thành nếp nhăn và phản ánh các dấu hiệu tuổi tác. Một lọ kem mắt chất lượng sẽ là sản phẩm hữu ích giúp bảo vệ vùng da này, hạn chế nếp nhăn cũng như quầng thâm hiệu quả. Do đó, bạn rất nên đầu tư cho 1 sản phẩm kem dưỡng mắt chất lượng.

Dưới đây là những sản phẩm chất lượng mà bạn có thể tham khảo ngay.

Tinh chất sáng da căng bóng chứa AHA/PHA giúp da săn chắc rạng rỡ OHUI Miracle Toning Glow Serum

Nơi mua: OHUI ; Giá: 1.600.000 VNĐ

Kem chống nắng kiêm dưỡng da ban ngày hiệu suất cao ALBION SUPER UV CUT INTENSE CONCENTRATE DAY CREAM

Nơi mua: ALBION ; Giá: 2.930.000 VNĐ

Kem dưỡng Collagen chống lão hóa Estee Lauder Revitalizing Supreme+ Youth Power Creme Moisturizer - Moisturizer

Kem dưỡng mắt Vichy Liftactiv chống nếp nhăn và nâng mí