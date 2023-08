4 kiểu giày đi mưa giúp chị em bảo toàn phong cách, mặc đẹp bất chấp thời tiết

Chọn giày dép đi mưa là nỗi trăn trở của hầu hết chị em công sở, vì kiểu giày đó phải vừa đảm bảo độ thoải mái, tiện lợi cho việc di chuyển vừa giữ được vẻ thanh lịch, chỉn chu khi đi làm. Nếu bạn cũng chưa tìm được cho mình những kiểu giày phù hợp để chống chọi với thời tiết mùa này, thì nên tham khảo ngay 4 kiểu giày dép dưới đây. Chúng chắc chắn sẽ làm vừa lòng những cô nàng công sở khó tính nhất.

Giày slingback đế thấp

Nếu ưa chuộng vẻ sành điệu và thời thượng của giày cao gót mũi nhọn nhưng không muốn bị trơn trượt vì phần gót quá cao, bạn có thể chọn ngay cho mình một mẫu giày slingback đế thấp. Tuy có phần đế thấp nhưng mẫu giày này vẫn đáp ứng đủ các tiêu chí sang trọng, quý phái cho chủ nhân của chúng. Chưa kể, thiết kế mũi chọn cổ điển vẫn đảm bảo giúp đôi chân của nàng trông dài và thon hơn.

Với giày slingback đế thấp, nàng công sở có thể phối với bất kỳ trang phục nào bạn mong muốn mà không tạo cảm giác xuề xoà, lôi thôi khi đi làm. Với những điểm cộng sáng giá, nàng còn chờ đợi gì mà không sắm ngay cho mình một đôi slingback đế thấp về tủ.

Sandal quai to độn đế

Chắc hẳn nhiều chị em sẽ nghĩ ngay đến sandal khi tìm mua giày dép đi mưa bởi sự tiện lợi của item này. Nếu là một cô nàng hiện đại và cá tính, bạn không nên bỏ qua mẫu giày sandal quai to với phần đế độn từ 3 - 5cm. Kiểu giày này đang được các tín đồ thời trang vô cùng ưu ái bởi khả năng kết hợp linh hoạt với kiểu phong cách cũng như sự bền bỉ của chúng. Các cô nàng bánh bèo hoàn toàn có thể mix sandal quai to với chân váy hoặc đầm liền mà không lo lệch lạc. Nàng theo đuổi gu thời trang phá cách, hiện đại cùng được lợi hơn nếu sở hữu cho mình 1 mẫu sandal đặc biệt này. Nói chung, sandal quai to đế độn sẽ giúp nàng giải quyết nhiều bài toán mix&match khi trời mưa.

Sandal quai mảnh

Kiểu sandal tiếp theo hứa hẹn sẽ khiến các cô nàng bánh bèo phải đổ gục, đó chính là sandal quai mảnh. Lý do kiểu giày được ưa chuộng vào những ngày trời mưa chính là bởi kiểu dáng dễ đi, mát mẻ và thanh lịch của chúng. Những chiếc quai mảnh không chỉ đóng vai trò cố định mà còn tạo cảm giác giúp bàn chân của bản trở nên thanh mảnh và mềm mại hơn. Muốn mặc đẹp với kiểu sandal này, chị em cứ phối chúng với các item nữ tính như: chân váy, đầm liền, quần vải ống rộng... trong tủ đồ của bản thân.

Giày mule

Có một kiểu giày đi mưa sẽ giúp những quý cô công sở bảo toàn phong cách sang trọng và tinh tế của mình, đó chính là giày mule. So với những kiểu giày ôm chân, giày mule ghi điểm bởi phom dáng lộ gót đơn giản để thao tác đi và tháo trở nên dễ dàng hơn mà không làm mất đi vẻ lịch sự của người diện. Chính vì vậy, bất kể trời tạnh ráo hay mưa rào ẩm ướt, giày mule vẫn sẽ là "cứu tinh" giúp nàng mặc đẹp khi đi làm và tiết kiệm được kha khá thời gian mix đồ. Bởi vậy, dù "nổi lên" từ rất lâu nhưng mẫu giày xinh xắn này vẫn luôn được nhiều chị chi tiền để sở hữu.

Ảnh: Pinterest