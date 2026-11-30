Không phải ngành nào cũng dễ bị AI chen chân như nhiều người vẫn lo.

Chỉ trong vài năm, AI đã đi từ một khái niệm xa lạ trở thành công cụ quen thuộc trong công việc hằng ngày. Một khảo sát của PwC cho thấy 38% người lao động tại Việt Nam dùng AI tạo sinh mỗi ngày, cao gấp hơn hai lần mức trung bình toàn cầu. AI càng phổ biến thì câu hỏi ngành nào sẽ bị thay thế càng khiến nhiều học sinh và phụ huynh băn khoăn mỗi mùa chọn ngành.

Dù vậy, bức tranh thực tế có lẽ không đáng lo như nhiều người nghĩ. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ước tính khoảng 1/4 việc làm trên thế giới có thể chịu tác động của AI tạo sinh, nhưng chỉ 3,3% thuộc nhóm có mức độ cao nhất. Nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất chủ yếu là công việc văn phòng, hành chính. Trong khi đó, những công việc cần làm trực tiếp, cần sự thấu hiểu hoặc phải chịu trách nhiệm với con người lại khó giao trọn vẹn cho máy móc. Dưới đây là 4 nhóm ngành được xem là khó bị AI thay thế.

1. Y tế

AI hiện đã có thể hỗ trợ bác sĩ tra cứu tài liệu, xử lý dữ liệu hay gợi ý hướng chẩn đoán. Tuy nhiên, những việc như trực tiếp thăm khám, xử lý tình huống bất ngờ trên cơ thể người bệnh hay đưa ra quyết định điều trị cuối cùng vẫn cần đến con người, bởi mỗi quyết định đều gắn với sức khỏe, thậm chí tính mạng của bệnh nhân.

Vì thế, AI trong ngành y nhiều khả năng sẽ đóng vai trò trợ lý giúp bác sĩ làm việc nhanh và chính xác hơn, thay vì thay thế họ. Học sinh quan tâm có thể tìm hiểu các ngành Y khoa, Răng hàm mặt, Kỹ thuật xét nghiệm y học hoặc Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Dù AI ngày càng phổ biến, nhiều công việc vẫn cần đến sự hiện diện của con người (Ảnh minh họa: Pinterest)

2. Chăm sóc

Gần với ngành y nhưng thiên về chăm sóc lâu dài, nhóm này gồm điều dưỡng, chăm sóc người cao tuổi và công tác xã hội. Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) dự báo các công việc chăm sóc sẽ tiếp tục tăng đến năm 2030, một phần vì dân số ở nhiều quốc gia đang già đi nhanh.

AI có thể nhắc lịch uống thuốc hay theo dõi chỉ số sức khỏe, nhưng điều người bệnh và người cao tuổi cần nhiều nhất thường là sự kiên nhẫn, thấu hiểu và có người ở bên. Đây cũng là những phẩm chất mà máy móc khó mang lại, nên nghề chăm sóc vẫn đặt con người ở vị trí trung tâm.

3. Giáo dục

Giáo dục là ngành đang thay đổi rõ rệt vì AI, khi học sinh giờ đã có thể hỏi bài hay luyện đề với chatbot bất cứ lúc nào. Dù vậy, WEF vẫn dự báo nhu cầu với nghề giáo, nhất là giảng viên đại học, sẽ tăng ở những nước có dân số trong độ tuổi lao động đông.

Lý do là vai trò của người thầy không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức. Việc quan sát từng học sinh, khơi gợi hứng thú học tập và giúp các em hình thành nhân cách vẫn cần sự hiện diện của con người, đặc biệt ở những bậc học nhỏ tuổi. Có điều, giáo viên trong tương lai nhiều khả năng sẽ phải biết dùng AI như một công cụ hỗ trợ giảng dạy.

4. Kỹ thuật thực hành

Khác với ba nhóm ngành trên, giá trị của nhóm ngành này nằm ở chính đôi tay và kinh nghiệm của người làm nghề. Phần lớn công việc như lắp đặt, sửa chữa hay vận hành máy móc diễn ra ở công trường, nhà xưởng hoặc ngoài hiện trường, nơi mỗi tình huống một khác và đòi hỏi tay nghề thực tế. Những công cụ AI phổ biến hiện nay như chatbot có thể hướng dẫn cách làm, nhưng gần như không thể trực tiếp làm thay. Ở Việt Nam, các ngành học gần với nhóm này gồm Kỹ thuật điện, Cơ khí, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật xây dựng và các chương trình đào tạo nghề.

Tuy vậy, nhóm ngành này không hoàn toàn đứng ngoài làn sóng công nghệ. WEF dự báo đến năm 2030, robot và tự động hóa sẽ làm mất nhiều việc làm hơn số việc chúng tạo ra. Vì thế, người theo nhóm ngành kỹ thuật vẫn cần liên tục nâng cao tay nghề và hiểu công nghệ để không bị bỏ lại.

Chọn ngành phù hợp với năng lực vẫn quan trọng hơn chạy theo nỗi lo bị AI thay thế (Ảnh minh họa: Pinterest)

AI thay đổi cách làm việc, không xóa sổ cả một ngành

Ngay cả với những ngành chịu tác động nhiều, ILO cũng cho rằng rất ít công việc có thể được tự động hóa hoàn toàn, bởi phần lớn nghề nghiệp gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Theo tổ chức này, thay đổi cách làm việc mới là tác động phổ biến nhất của AI. Một phần công việc sẽ được giao cho máy, còn con người tập trung vào những phần cần sự sáng tạo, phán đoán và trách nhiệm.

Thực tế, không có ngành học nào hoàn toàn an toàn trước AI, cũng không có ngành nào chắc chắn sẽ bị AI xóa sổ. Thay vì chọn ngành chỉ vì sợ bị thay thế, điều quan trọng hơn là chọn lĩnh vực phù hợp với năng lực của bản thân, đồng thời rèn khả năng học hỏi để làm chủ công nghệ thay vì bị công nghệ bỏ lại phía sau.

Theo ILO, WEF, PwC