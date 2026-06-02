4 người con kiện đòi từ chối nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ già bệnh nặng nằm liệt giường: Từng tình tiết đều đau lòng

Người mẹ 4 con đã sinh con từ năm 16 tuổi.

Một vụ kiện tụng mới đây ở Chương Hóa, Đài Loan (Trung Quốc) đã gây chú ý dư luận vì những tình tiết gây tranh cãi. Một người phụ nữ 68 tuổi tên A Phân (tên giả) do bị nhồi máu tủy sống dẫn đến liệt tứ chi, không thể tự chăm sóc bản thân nên phải nằm điều trị tại phòng phục hồi chức năng. Do bà không có tài sản đứng tên, chính quyền huyện theo luật định đã yêu cầu 4 người con của bà chi trả chi phí chăm sóc liên quan.

Tuy nhiên, 4 người con này lập luận rằng mẹ họ đã rời nhà không lâu sau khi kết hôn, lại còn nghiện ma túy và phải ngồi tù, chưa từng làm tròn nghĩa vụ nuôi dưỡng nên đã đệ đơn xin miễn trừ nghĩa vụ phụng dưỡng. Tòa án sau khi xét xử cho rằng, khi còn làm việc bên ngoài, bà A Phân quả thực có mang tiền về nhà, không hoàn toàn vô trách nhiệm, vì vậy đã phán quyết 4 người con phải cùng nhau chi trả phí phụng dưỡng mỗi tháng là 7.000 Đài tệ (khoảng 5,4 triệu VNĐ).

Bản án chỉ ra rằng, 4 anh chị em trong độ tuổi từ 49 đến 52 này lập luận rằng từ khi họ có ký ức, mẹ đã thường xuyên đi lang thang bên ngoài, ngay cả khi về nhà cũng chỉ coi nhà như khách sạn. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào việc người cha đi làm kiếm tiền, 4 người con đều do ông bà nội và bác chăm sóc lớn lên, mẹ chưa bao giờ chia sẻ việc nhà, cũng không thực sự chăm sóc hay tham gia vào quá trình trưởng thành của họ.

Các con cho biết, mẹ họ rời nhà năm 1988 và không quay lại, đến năm 1990 thì ký thỏa thuận ly hôn theo yêu cầu của cha. Đến năm 1994, bà quay về nhà, cha họ vì còn tình nghĩa nên đồng ý cho bà ở lại. Ai ngờ năm 1995, khi đi ra ngoài, bà bị kiểm tra và bắt giữ, cả gia đình mới biết mẹ họ bị truy nã vì sử dụng ma túy. Năm sau, sau khi ra tù, bà có về nhà một thời gian ngắn rồi lại bỏ đi, bặt vô âm tín cho đến tháng 8 năm ngoái khi nhận được thông báo từ chính quyền huyện Chương Hóa, họ mới biết mẹ bị bệnh không thể tự lo liệu và đã nhập viện phục hồi chức năng. 4 người con bị yêu cầu phải chi trả phí điều dưỡng và chăm sóc mỗi tháng là 22.000 Đài tệ (khoảng 17 triệu VNĐ), vì vậy họ đã yêu cầu tòa án miễn nghĩa vụ phụng dưỡng.

Ảnh minh họa

Thẩm phán xem xét các tài liệu liên quan và phát hiện, khi bà A Phân sinh con trai cả, bà chỉ mới tròn 16 tuổi, sinh đứa thứ hai mới 17 tuổi. Theo quy định của Bộ luật Dân sự thời bấy giờ, bà vẫn là trẻ vị thành niên, hơn nữa lúc đó chồng bà đang đi nghĩa vụ quân sự, nhà chồng lo bà còn nhỏ tuổi nên mới giúp chăm sóc con cái, không thể vì thế mà trách bà A Phân không thực hiện nghĩa vụ chăm sóc.

Hơn nữa, sau khi kết hôn, bà A Phân từng làm việc tại xưởng dệt, có hồ sơ đóng bảo hiểm. Khi chồng xuất ngũ ra ngoài buôn bán, bà A Phân cũng từng đến giúp trông coi sạp hàng, chỉ là sau đó bà liên tục mang thai, sinh thêm hai đứa con nữa nên không thể giúp chồng kinh doanh.

Sau này, khi bà bỏ đi bên ngoài, mỗi lần về nhà đều đưa cho chồng 10.000 đến 20.000 Đài tệ (khoảng 7,7 triệu đến 15,4 triệu VNĐ) để phụ giúp gia đình. Khi hai người thỏa thuận ly hôn, bà cũng đã trả 100.000 Đài tệ (khoảng 77 triệu VNĐ), thậm chí còn giúp nhà chồng trả khoản nợ vay mua nhà hơn 100.000 Đài tệ (khoảng 77 triệu VNĐ).

Bà A Phân bày tỏ rằng ban đầu bà làm việc trong xưởng, nhưng chính người chồng cũ đã chở bà đến thành phố Đài Trung để ép làm việc trong ngành dịch vụ mại dâm. Bà không chịu nổi việc chồng cũ liên tục vòi vĩnh tiền bạc nên mới rời đi. Sau khi hai bên thỏa thuận ly hôn, vì không nỡ rời xa con, bà lại cùng chồng cũ sống chung. Trong thời gian đó, bà đưa toàn bộ tiền làm được cho chồng cũ xử lý, không hề bỏ mặc con cái. Giờ đây, bà cũng không đòi hỏi gì ở 4 người con, chỉ mong họ tự hỏi lương tâm của mình.

Thẩm phán chỉ ra rằng, chồng của bà A Phân từng bị kết án vì tội đánh bạc, không thể khẳng định số tiền bà mang về nhà có được sử dụng cho con cái hay đã bị chồng tiêu xài hết. Tuy nhiên, dựa trên lời khai của nhân chứng, bà A Phân quả thực có mang tiền về nhà, không thể vì thế mà kết luận bà không nuôi dưỡng con cái.

Xét thấy 4 người con, người thứ nhất và thứ hai đều có tài sản trị giá hàng triệu Đài tệ, người thứ ba và thứ tư không có tài sản, tòa phán quyết người con cả phải trả mỗi tháng 3.000 Đài tệ (khoảng 2,3 triệu VNĐ), người con thứ hai 2.000 Đài tệ (khoảng 1,5 triệu VNĐ), người con thứ ba và thứ tư mỗi người trả 1.000 Đài tệ (khoảng 770 nghìn VNĐ) tiền phụng dưỡng; vụ án có thể kháng cáo.

