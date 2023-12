4 mỹ nhân cổ trang Hàn đẹp nhất 5 năm gần đây: Một nàng thơ đang gây sốt màn ảnh nhỏ

Nhắc đến những mỹ nhân cổ trang đẹp nhất màn ảnh Hàn, khán giả nhớ ngay tới nàng Dae Jang Geum của Lee Young Ae, Dong Yi của Han Hyo Joo hay Jang Ok Jung của Kim Tae Hee. Tuy nhiên, đó đều là những biểu tượng nhan sắc thuộc thế hệ cũ.

Với lứa diễn viên thuộc thế hệ 9x, làng phim xứ Kim Chi cũng có không ít mỹ nhân cổ trang xinh đẹp động lòng người, đủ sức khiến bất cứ ai cũng phải say đắm. Trong số đó, 4 cái tên dưới đây là những gương mặt nổi bật hơn cả:

Kim So Hyun trong Tiểu sử chàng Nodku xinh đẹp và mang những nét khác biệt so với nhiều nhân vật cổ trang nữ khác

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Kim So Hyun. Cô được đánh giá là một ngôi sao giàu tiềm năng, từng ghi dấu ấn với nhiều bộ phim, trong đó có "Tiểu sử chàng Nodku" và "Sông đón trăng lên".

Ở phim "Tiểu sử chàng Nodku", Kim So Hyun vào vai Dong Dong Joo, một nữ nhân đang được đào tạo để trở thành kỹ nữ. Một trong những điểm đặc biệt của nhân vật này, đó là mái tóc ngắn khác biệt so với đại đa số các nhân vật nữ cổ trang khác.

Những dáng vẻ khác nhau của Kim So Hyun trong Sông đón trăng lên

Còn trong phim "Sông đón trăng lên", Kim So Hyun khiến khán giả mê mẩn trước những hình ảnh rất khác nhau của mình. Nhưng dù trong tạo hình vương hậu, chiến binh hay sát thủ, cô đều toát ra khí chất mạnh mẽ, quyết đoán khiến người xem "nổi da gà".

Tiếp theo, không thể bỏ qua Go Yoon Jung, mỹ nhân từng khuynh đảo màn ảnh nhỏ trong gia đoạn cuối năm ngoái nhờ phần 2 của bom tấn Hoàn hồn. Cô được chọn để thay thế Jung So Min vào vai nữ chính. Ban đầu, việc này khiến các fan phim cảm thấy lo lắng. Dẫu vậy sau đó, Go Yoon Jung đã dùng nhan sắc và diễn xuất của mình để chinh phục tất cả.

Go Yoon Jung đẹp đến nao lòng trong Hoàn hồn. Nhờ vai nữ chính trong phần 2 của bom tấn cổ trang này, mỹ nhân sinh năm 1996 trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều và được đông đảo khán giả yêu mến

Ở những tập đầu, Go Yoon Jung gây sốt nhờ vẻ xinh đẹp cùng những hành động rất dễ thương của nhân vật. Đến giai đoạn sau khi phim đạt tới cao trào, các phân cảnh giàu cảm xúc đều được Go Yoon Jung thể hiện cực kỳ tốt.

Nhắc đến những mỹ nhân cổ trang đẹp và đỉnh nhất màn ảnh Hàn 5 năm gần đây, sẽ là thiếu sót lớn nếu không gọi tên Park Eun Bin. Cô được nhớ tới nhiều nhất với vai nữ luật sư tự kỷ Woo Young Woo đình đám. Tuy nhiên bên cạnh đó, nữ diễn viên sinh năm 1992 còn có những vai diễn xuất sắc khác, một trong số đó là nàng Dam Yi của siêu phẩm cổ trang "Luyến mộ".

Nhắc đến những vai diễn làm nên tên tuổi của Park Eun Bin, không thể bỏ qua nàng Dam Yi của siêu phẩm cổ trang "Luyến mộ"

Với tác phẩm này, Park Eun Bin không chỉ xinh đẹp trong tạo hình nữ mà còn có màn cải nam trang xứng đáng được gọi bằng hai từ "kinh điển". Cho những ai chưa biết, nhờ vai Dam Yi, Park Eun Bin từng nhận đề cử cho danh hiệu Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất tại giải Baeksang lần thứ 58.

Cái tên cuối cùng trong danh sách này là Lee Se Young, người mang biệt danh mỹ nhân cổ trang. Hai bộ phim nổi tiếng nhất sự nghiệp của cô đều là những tác phẩm lấy bối cảnh cổ đại: Chàng hề thế thân và Cổ tay áo màu đỏ.

Lee Se Young trong phim "Chàng hề thế thân", phiên bản truyền hình của phim điện ảnh nổi tiếng "Hoàng đế giả mạo"

Ở "Chàng hề thế thân", Lee Se Young mang tới hình ảnh của một vị hoàng hậu đức hạnh, đoan trang, mang trong lòng những áp lực khi ngồi ở vị trí mẫu nghi thiên hạ.

Lee Se Young đẹp đến nao lòng trong "Cổ tay áo màu đó", bộ phim hay nhất nhì màn ảnh Hàn 2021

Còn với "Cổ tay áo màu đỏ", cô lại khiến khán giả khóc cạn nước mắt bằng chuyện tình bi thảm của một cung nữ luôn khao khát tự do nhưng vì tình yêu mà chọn ở lại cung cấm. Đây là tác phẩm hay nhất nhì năm 2021, được tìm kiếm rất nhiều ở thời điểm phát sóng và đạt rating ấn tượng 11%.

Lee Se Young trong phim "Hôn nhân hợp đồng của cô Park"

Thời điểm hiện tại, Lee Se Young đang gây sốt màn ảnh nhỏ xứ Hàn với bộ phim "Hôn nhân hợp đồng của cô Park". Tác phẩm này kể về một cô gái con nhà quý tộc cổ đại bỗng chốc xuyên không đến thế giới hiện đại. Ở những phân cảnh thời xưa, Lee Se Young một lần nữa làm khán giả phải xuýt xoa trước nhan sắc của mình.